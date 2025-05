Laut Report haben die Internetnutzer die 5,5-Milliarden-Marke überschritten, wobei in den letzten 12 Monaten 136 Millionen neue Nutzer hinzugekommen sind

San Francisco, 5. Februar 2025 – Meltwater, ein weltweit führender Anbieter für Media, Social und Consumer Intelligence, und die kreativ getriebene Agentur We Are Social haben gemeinsam den Report Digital 2025 veröffentlicht. Der jährliche Bericht beleuchtet aktuelle globale Trends in den Bereichen Social Media, digitale Nutzung und Technologie.

Digital 2025 zeigt: Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant, Social Media gewinnt weiter an Bedeutung für die Markenwahrnehmung, und die Werbeausgaben in digitalen Kanälen steigen signifikant.

Markenentdeckung über Social Media nimmt weiter zu

Nach Digital 2025, gibt es weltweit nun 5,24 Milliarden Social Media Nutzeridentitäten – ein Anstieg von 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Der durchschnittliche Internetnutzer verbringt täglich 2 Stunden und 21 Minuten auf Social Media Plattformen.

Besonders relevant für Marketer: Die Hälfte aller erwachsenen Social Media Nutzer besucht Plattformen gezielt, um mehr über Marken zu erfahren – ein Wert, der im vergangenen Jahr kontinuierlich gestiegen ist. Instagram liegt dabei mit 62,3 % an der Spitze, gefolgt von Facebook (52,5 %) und TikTok (51,5 %) .

Zudem folgen 22 % der aktiven Social Media Nutzer Influencern oder anderen Experten auf diesen Plattformen. Bei Frauen im Alter von 16 bis 24 Jahren liegt dieser Wert sogar bei 30,8 %.

YouTube führt die Rangliste der meistgenutzten Plattformen an

Zu Beginn des Jahres 2025 ist YouTube die meistgenutzte Social Media Plattform weltweit, mit einer aktiven Nutzerbasis, die 16 % größer ist als die von WhatsApp auf Platz zwei. Facebook, Instagram und TikTok komplettieren die Top fünf.

In Bezug auf die „Lieblingsplattform“ der Nutzer liegt Instagram mit 16,6 % vorn, gefolgt von WhatsApp (16 %) und Facebook (13,1 %).

TikTok verzeichnet ebenfalls beeindruckende Zahlen: Android-Nutzer verbrachten im November 2024 durchschnittlich fast 35 Stunden mit der App. Zwischen August und November stieg die monatliche Nutzungsdauer um fast zwei Stunden. Die mit „#FYP“ getaggten TikToks erzielten im Jahr 2024 insgesamt 24 Billionen zusätzliche Aufrufe.

Neue Plattformen gewinnen an Bedeutung

Die Plattform Threads zählt mittlerweile 320 Millionen monatlich aktive Nutzer, davon über 100 Millionen täglich. Damit führt sie die Rangliste des Nutzerwachstums Ende 2024 an. Bluesky verzeichnet über 30 Millionen registrierte Nutzer, jedoch berichtete data.ai, dass die monatlich aktiven Nutzer Ende November 2024 noch unter 25 Millionen lagen.

Digitale und soziale Werbeausgaben steigen weiter

Im Jahr 2024 investierten Marketer weltweit 1,1 Billionen US-Dollar in Werbung – ein Anstieg von 75 Milliarden US-Dollar (7,3 %) im Vergleich zu 2023. Digitale Kanäle machen nun 72,7 % der weltweiten Werbeausgaben aus, mit Online-Ausgaben von über 790 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr – ein Anstieg von 10,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Innerhalb des digitalen Bereichs stiegen die Ausgaben für Social Media Werbung auf 243 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Zuwachs von 15 % entspricht. Auch das Interesse an Influencer-Marketing bleibt hoch, mit einem jährlichen Anstieg der globalen Ausgaben um 14 % auf nun 35 Milliarden US-Dollar.

ChatGPT verzeichnet starkes Wachstum

Die App-Daten von Digital 2025 zeigen das zunehmende Interesse an und die Nutzung von KI. ChatGPT führt die KI-Rangliste an, mit durchschnittlich über 250 Millionen monatlich aktiven Nutzern der mobilen App zwischen September und November 2024. In diesem Zeitraum war es auch eine der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps und belegte Platz acht in data.ai's globalem Ranking über alle App-Kategorien hinweg. Die Website ChatGPT.com verzeichnete durchschnittlich 310 Millionen einzigartige monatliche Besucher, die zusammen 3,5 Milliarden Besuche generierten.

Weitere Highlights aus dem Report

Digital 2025 is a 630+ page report that covers data points from across the entire online ecosystem, from social media to smart devices, gaming to social commerce. Other key social media highlights from the report include:

Weltweit nutzen 5,56 Milliarden Menschen das Internet, was einer Penetrationsrate von 67,9 % entspricht. Im Jahr 2024 kamen 136 Millionen neue Nutzer hinzu .We Are Social Italy

56 % der Online-Erwachsenen in den führenden Volkswirtschaften tätigen wöchentlich Online-Käufe, was auf ein Online-Shopping-Universum von etwa 1,7 Milliarden Menschen pro Woche hinweist.

Personen über 50 Jahre sind in der Marketingansprache unterrepräsentiert, obwohl sie in vielen großen Volkswirtschaften mehr als die Hälfte der Konsumausgaben ausmachen.

Mehr als jeder fünfte Online-Erwachsene (22,1 %) hört wöchentlich mindestens einen Podcast.

Die Besorgnis über Online-Datenschutz nimmt ab: Weniger als 30 % der erwachsenen Internetnutzer geben an, sich Sorgen über die Nutzung ihrer persönlichen Daten durch Unternehmen zu machen – ein Rückgang von 7,1 % im Vergleich zu 2023.

Stimmen aus der Branche

„Mit digitalen Werbeausgaben von über 790 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und einem Wachstum von über 15 % im Bereich Social Media Werbung investieren Unternehmen mehr denn je in die Aufmerksamkeit der Verbraucher. Dieses wachsende Investment erfordert gleichzeitig den Nachweis von ROI und messbaren Ergebnissen. Angesichts des sich ständig ändernden Nutzerverhaltens auf Social Media benötigen Teams datenbasierte Erkenntnisse, um fundierte Entscheidungen über Plattformprioritäten und Strategien zu treffen“, so Alexandra Bjertnæs, Chief Strategy Officer bei Meltwater.

Toby Southgate, Global Group CEO bei We Are Social, ergänzt: „Social Media ist der Ort, an dem Marken gewinnen oder verlieren – es steht im Zentrum der Markenentdeckung, des Konsumentenengagements und des Handels. Gleichzeitig revolutioniert KI die Art und Weise, wie wir suchen, kreieren und interagieren, während Influencer weiterhin Content-Trends und Konsumentenverhalten prägen. Die Möglichkeiten für Marketer, bedeutungsvolle Engagements zu schaffen, waren nie größer. Doch die Komplexität der digitalen und sozialen Medien – wie unser über 630 Seiten umfassender Report zeigt – bedeutet, dass es keinen einheitlichen Erfolgsweg gibt. Um effektive Arbeit zu leisten, müssen Marken die kulturellen Nuancen der Online-Welt verstehen und Ideen entwickeln, über die gesprochen wird. Wer das schafft, wird einen echten Einfluss erzielen.“

Jetzt den vollständigen Report lesen: https://www.meltwater.com/en/global-digital-trends

*Der Datensatz „Lieblingsplattformen“ des GWI umfasst nicht YouTube