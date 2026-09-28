多くの企業では、問題が拡大して初めて異変に気づきます。

アラートが届く頃には、話題はすでに広がり、経営層からの問い合わせが始まり、SNS上での議論も加速しています。その結果、PR部門は先手を打つのではなく、後追いの対応に追われることになります。

従来のアラートツールでは、通知の遅れ、不要なアラートの多さ、監視範囲の限定といった課題が少なくありません。

Meltwaterなら、リアルタイムアラートとAIによる高度なフィルタリングにより、誰よりも早く状況を把握し、迅速に対応できます。