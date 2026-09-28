リアルタイムアラート & インスタントインサイト
後追いの対応は、もう終わりに。 重要な変化を、誰よりも早く把握。
速報ニュースやブランドリスク、急速に広がるオンライン上の話題を、リアルタイムでいち早く検知。重要な変化を見逃さず、必要なタイミングでインサイトを届けます。 Meltwaterは、広報・PR担当者が重要な変化を数時間後ではなく数分以内に把握し、迅速な意思決定と対応を実現できるよう支援します。
危機の初期の兆候を見逃してはいませんか？
多くの企業では、問題が拡大して初めて異変に気づきます。
アラートが届く頃には、話題はすでに広がり、経営層からの問い合わせが始まり、SNS上での議論も加速しています。その結果、PR部門は先手を打つのではなく、後追いの対応に追われることになります。
従来のアラートツールでは、通知の遅れ、不要なアラートの多さ、監視範囲の限定といった課題が少なくありません。
Meltwaterなら、リアルタイムアラートとAIによる高度なフィルタリングにより、誰よりも早く状況を把握し、迅速に対応できます。
リアルタイムアラートとは？
リアルタイムアラートとは、ニュースやSNSを24時間365日監視し、言及数の急増やセンチメントの変化、設定した条件に一致する動きが発生した際に、即座に通知する仕組みです。
従来型のメディアアラートとは異なり、最新のリアルタイムアラートはAIを活用して重要度を判断し、本当に対応すべき情報を優先的に通知します。
リアルタイムとは、どのくらいの速さですか？
Meltwaterのスマートアラートは、変化を検知してから通常2〜5分以内に通知されます。
世界中のニュースやSNSを24時間365日監視し、重要な出来事を数時間後ではなく、発生直後に把握できます。
数時間ではなく、数分で対応できるリアルタイムアラート
ブランドの評判が問われる場面では、スピードが何より重要です。
Meltwaterのリアルタイムアラートは、状況を把握するだけでなく、すぐに行動へ移せるよう設計されています。AIが不要な情報を排除し、本当に重要な変化だけを通知します。
- 変化を検知してから通常2〜5分以内に通知
- AIによる異常検知で通常とは異なる動きを自動検出
- Slack、Microsoft Teams、メール、モバイルアプリへ通知
- 不要なアラートを最大90％削減
AIが「異変」をいち早く検知
従来のキーワードアラートは、起きた出来事を通知するだけの受動的な仕組みです。
MeltwaterはAIを活用し、異常な動きを早期に検知。問題が大きくなる前に兆候を捉えます。
インテリジェントアラートの機能：
- 過去データをもとにした急増・異常検知
- センチメントの変化スピードを分析
- データの変化に応じて閾値を自動調整
- 炎上や危機につながる兆候を早期に検知
言及数を追うだけではなく、パターンや異常を分析することで、より効果的な危機対応を支援します。
重要な通知だけを届けるスマートアラート
アラートは、多すぎても少なすぎても適切な判断を妨げます。
Meltwaterは、インテリジェントなフィルタリングと柔軟な感度設定により、本当に重要な情報だけをチームへ届けます。すべての言及を通知するのではなく、注目すべき動きや新たなトレンドだけを優先して通知します。
関連性、センチメント、言及数などに応じて通知条件を自由に設定できるため、不要なアラートを減らしながら、必要な情報を見逃しません。
24時間365日、専任体制がなくてもリアルタイムで監視
ブランドに関する話題は、営業時間内だけに発生するものではありません。だからこそ、モニタリングも止まるべきではありません。
Meltwaterは、世界中のニュースやSNSを24時間365日、タイムゾーンや言語を問わず継続的に監視します。週末や祝日、深夜であっても、重要な変化が起きればすぐに通知されます。
いつでも監視が続いている安心感が得られ、重要な変化を見逃すリスクを最小限に抑えます。
いつもの業務ツールでリアルタイムアラートを受信
アラートは、必要な人に、必要なタイミングで届いてこそ意味があります。
Meltwaterは既存の業務環境とシームレスに連携し、普段利用しているツールへ直接通知を届けます。
通知方法：
- Slack・Microsoft Teams
- メール通知
- モバイルアプリのプッシュ通知
- 緊急度の高いインシデント向けSMS通知
また、部門・地域・担当者ごとに通知先を設定できるため、必要なメンバーだけが適切な情報を受け取ることができます。
広報・PR担当者がMeltwaterのリアルタイムアラートを選ぶ理由
Meltwaterは、スピード・AI・使いやすさを一つのプラットフォームで実現しています。
従来のアラートツールやSNS専用ツールと比べ、ニュースとSNSの両方を幅広く監視し、より高速な通知と高度なフィルタリング機能によって不要なアラートを削減します。
さらに、既存ツールとの連携やシンプルな導入・運用により、チーム全体で無理なく活用できます。
リアルタイムで信頼できるインサイトを、複雑な運用なしで活用したい企業に最適なソリューションです。
リアルタイムアラート導入に関するよくある懸念
すでにアラートツールを利用している場合でも、「本当に乗り換える必要があるのか」と感じるかもしれません。
しかし、すべてのアラートツールが同じではありません。
- 「すでにアラートツールを使っています」 多くのツールは通知が遅く、迅速な対応につながりません。Meltwaterはリアルタイム性を重視し、重要な変化を素早く通知します。
- 「不要なアラートが多すぎます」 AIと高度なフィルタリングにより、不要な通知を最大90％削減します。
- 「誤検知が多くて困っています」 高度な関連性スコアリングにより、より正確で実用的なアラートを提供します。
- 「毎日のレポートで十分です」 一つの重要な出来事を見逃すだけで、問題は短時間で拡大することがあります。リアルタイムで状況を把握することで、問題が大きくなる前に対応できます。
- 「導入や運用が難しそうです」 Meltwaterは、短期間で導入できるシンプルな設計と直感的な操作性を備えており、誰でもすぐに活用できます。
あらゆるリスクシナリオに対応するリアルタイムアラート
リアルタイムアラートは、PR・広報チームにおける幅広いユースケースに対応します。
危機の早期検知やブランドレピュテーションの監視から、競合動向や法規制に関する情報収集まで、重要な変化をいち早く把握し、迅速な意思決定を支援します。
センチメントの急激な変化や新たなトレンドを継続的に監視し、重要な動きがあれば関係者へ即座に通知します。
チャネルを横断してインサイトを統合することで、リスクをリアルタイムに把握できる環境を実現します。
数分で設定完了。IT部門のサポートは不要
リアルタイムアラートの導入は、複雑である必要はありません。
Meltwaterなら、直感的な操作画面とあらかじめ用意されたテンプレートにより、数分でアラートを作成・設定できます。
キーワードや通知条件、配信先なども、専門的な知識がなくても簡単に設定可能です。
柔軟な設定機能と導入サポートにより、短期間で運用を開始し、すぐに効果を実感できます。
後手の対応から、先手の対応へ。
リアルタイムアラートは、単に通知が速いだけではありません。重要なのは、状況を正確に把握し、適切に対応できることです。 Meltwaterなら、問題が起きてから対応するのではなく、変化をいち早く察知し、先回りした意思決定が可能になります。 何が起きているのか、その影響は何かをリアルタイムで把握し、自信を持って迅速に対応できます。
リアルタイムアラートについてよくある質問
ニュースやSNS上で重要な動きが検知されると、通常2〜5分以内にアラートが配信されます。これにより、リスクやビジネスチャンスの兆候に迅速に対応できます。
はい。言及数、センチメント、特定のキーワードなどに応じて、通知の感度やしきい値、トリガー条件を自由に設定できます。組織の目的に合わせたアラート運用が可能です。
AIによる関連性スコアリング、Boolean検索、柔軟な感度設定を組み合わせることで、不要な通知を最小限に抑えます。本当に重要な情報だけを効率よく受け取ることができます。
はい。Slack、Microsoft Teamsのほか、メールやモバイルアプリへの通知にも対応しています。部署や担当者ごとに通知先を設定することも可能です。
はい。世界中のニュースサイトやSNSを24時間365日継続的にモニタリングしており、夜間・休日を問わず重要な変化をリアルタイムで通知します。
はい。センチメントの変化を継続的に分析し、大きな変化が発生した際にはアラートを通知します。潜在的なリスクや機会を早期に把握できます。
ブランド、製品、競合、キャンペーンなど、目的に応じて複数のアラートを作成できます。チームや用途ごとに柔軟に設定・管理できます。
多くの企業では、直感的な設定画面とテンプレートを活用することで、20〜30分程度でアラートの設定と運用を開始できます。
メンションアラートは個別の言及を通知する機能です。一方、スパイク検知は言及数やセンチメントの急激な変化を検知し、異常な動きを知らせます。炎上やトレンドの兆候を早期に把握するには、スパイク検知がより効果的です。
世界中のニュースメディア、オンラインメディア、SNSなど、幅広い情報ソースをリアルタイムで監視しています。これにより、包括的かつタイムリーな情報収集を実現します。