メディアインテリジェンス プロダクトツアー
自社に必要な機能を組み合わせたMeltwaterプラットフォームで、これまで捉えきれなかったインサイトを発見し、戦略に活かせます。営業担当に相談する
ブランドモニタリング＆マネジメント
メディア露出やセンチメントを把握し、モニタリングから具体的なアクションへ。
ブランドモニタリングから得たインサイトをアクションにつなげる方法
危機管理コミュニケーション＆レピュテーション管理
リスクが深刻化する前に、レピュテーションリスクを検知・管理し、振り返りまで一貫して対応。
危機発生時の対応とモニタリング方法
危機収束後の振り返り方法
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メディアインテリジェンスに関するよくある質問
はい。AI検索アシスタントが検索クエリの作成・調整・翻訳までサポートします。探したい内容を自然言語で入力すると、条件に応じた構造化クエリを提案します。見落としやすいキーワードや関連語を追加して検索範囲を広げることもでき、包括的なモニタリング条件を効率よく設定できます。提案されたクエリはいつでも編集・拡張できます。
スパイク検知は、言及数の通常とは異なる増加やセンチメントの変化を自動で捉えます。AIがスパイクに寄与した情報源、キーワード、テーマを分析し、特定の記事・媒体・トピックまで掘り下げて確認できます。新たな問題への対応判断や、好意的な反応が広がっている機会の把握に活用できます。
10年以上のニュースデータと、過去15か月分のSNSデータにアクセスできます。前年のメディア露出の確認、長期トレンドの分析、過去期間との比較、前年比レポート、レピュテーション分析などに利用できます。任意の期間を指定して必要な範囲に絞り込めるため、ブランドをめぐるナラティブが時間とともにどう変化したかも把握できます。
新しい言及は、プラットフォームのモニタリングシステムが検知するとダッシュボードに反映され、ライブ分析の対象になります。保存済みの検索条件に一致したコンテンツをすぐに確認・分析できるため、速報ニュースや広がり始めた話題を継続的に追跡し、状況の変化にすばやく対応できます。
はい。アラートはメール、MeltwaterのWeb／モバイルアプリ、Slack、Microsoft Teamsへ送信できます。普段使っているコラボレーションツールでチーム全体が重要な変化を把握でき、業務フローに合う通知先を選べます。
アラートは、保存済み検索に設定した条件へ新しいコンテンツが一致したときに通知されます。重要な言及とみなす条件を定義して感度を調整できるため、不要なノイズを抑えながら、メディア露出が発生したタイミングで必要な情報を受け取れます。
AIはテーマ、トピック、ナラティブ、センチメントの傾向を特定・要約し、ブランドパフォーマンスを左右する主な要因を整理します。保存済み検索からは、AIが簡潔な分析・サマリーをまとめた経営層向けのレポートも生成でき、根拠のあるインサイトや推奨事項を共有できます。
AIはテーマ、トピック、ナラティブ、センチメントの傾向を特定・要約し、ブランドパフォーマンスを左右する主な要因を整理します。保存済み検索からは、AIが簡潔な分析・サマリーをまとめた経営層向けのレポートも生成でき、根拠のあるインサイトや推奨事項を共有できます。
はい。媒体名やURLで検索し、特定の情報源だけに絞り込めます。リーチの高い媒体を優先したり、関連性の低い媒体を除外したりできるほか、独自の編集ソースリストも作成できます。自社にとって重要な媒体へ分析対象を集中できます。
目的に合わせたカスタムダッシュボードを作成し、任意の期間でデータを可視化できます。ダッシュボードはインタラクティブに操作できるため、レポート期間や分析対象に応じてデータを掘り下げられます。担当者やステークホルダーごとに必要な指標をまとめたレポーティング画面を継続的に利用できます。