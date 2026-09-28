はい。インフルエンサーへの連絡やキャンペーン開始前に、想定される成果をあらかじめシミュレーションできます。予算、過去のパフォーマンスデータ、施策の条件を入力することで、期待される成果の予測値を算出。現実的な目標設定はもちろん、どのクリエイターや施策に投資すべきかという戦略的な意思決定を強力に支援します。予測値はあくまで推定ですが、貴重なリソースを投入する前の確固たるデータに基づくガイドラインとなります。