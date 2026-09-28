インフルエンサーマーケティング プロダクトツアー
クリエイターの発掘、オーディエンス分析、キャンペーン効果の測定方法など、インフルエンサーマーケティングのプロダクトツアーでご案内します。営業担当に相談する
インフルエンサーマーケティング
最適なクリエイターの発掘から、キャンペーンの一元管理、インフルエンサーマーケティングのROI測定まで。
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インフルエンサーマーケティングに関するよくある質問
キャンペーンの概要と探しているクリエイター像を入力すると、AIがブランドに合う候補を提案します。各候補について、パフォーマンス、ブランドとの親和性、コンテンツスタイル、オーディエンスとの適合性など、推薦された理由を確認できます。マッチングの根拠を見ながら、誰と協業するかをより確かに判断できます。
はい。ブランドとの相性が良いクリエイターや成果の高い既存パートナーをもとに、類似クリエイターを発掘できます。オーディエンス属性、エンゲージメント傾向、コンテンツテーマなどの共通点を分析し、ネットワーク拡大とパートナーシップの展開へとつなげれます。
はい。ブランドペルソナや理想のインフルエンサー像を設定し、重視する判断基準を自由に定義できます。作成したプロフィールは、パーソナライズされたクリエイターの発掘・インサイト分析・アプローチへ即座に反映され、ブランド、キャンペーン、展開地域を切り替えても柔軟に追従します。これにより、「自社との適合性」の定義やレコメンド内容が、個別のビジネス目標に合わせて常に最適化されます。
はい。インフルエンサーへの連絡やキャンペーン開始前に、想定される成果をあらかじめシミュレーションできます。予算、過去のパフォーマンスデータ、施策の条件を入力することで、期待される成果の予測値を算出。現実的な目標設定はもちろん、どのクリエイターや施策に投資すべきかという戦略的な意思決定を強力に支援します。予測値はあくまで推定ですが、貴重なリソースを投入する前の確固たるデータに基づくガイドラインとなります。
はい。キャンペーン内の各インフルエンサーと投稿を一覧で確認し、パフォーマンス、リーチ、ROIを一つの画面で追跡できます。リアルタイム分析でキャンペーン全体と投稿単位の両方を見られるため、成果の高いクリエイターやコンテンツ形式を特定できます。
はい。Instagramのストーリーズを含む各投稿の効果をリアルタイムで測定できます。ストーリーズは24時間の表示期間が終了したあともパフォーマンスデータが保持されるため、キャンペーン全体の成果を継続して確認できます。
はい。契約管理に加え、世界各地のインフルエンサーへの迅速かつ安全な支払いに対応しています。クリエイターとの関係に伴う契約・支払い業務を、別のシステムへ移動せずに管理できます。
はい。競合ブランドとのパートナーシップを含め、市場全体のインフルエンサー活動をモニタリングできます。業界で影響力を持つクリエイターや競合の協業傾向を把握し、新たな候補の発掘やアプローチ戦略の見直しに活用できます。
企画から公開まで、複数キャンペーンのタスク割り当てや投稿スケジュールをまとめて管理できます。インフルエンサーとの関係、社内チーム、メッセージ、キャンペーン情報を一元化するため、目標・日程・参加クリエイターが異なる複数施策を並行して進めても、進捗や対応漏れを把握しやすくなります。
はい。キャンペーン結果をエクスポートし、データに基づくインサイトを共有できます。手作業によるデータ集計を行うことなく、ステークホルダー向けのプレゼン資料やレポートを短時間で作成可能。チームが必要とするフォーマットで柔軟に出力でき、インフルエンサー施策を測定可能な成果やキャンペーン目標と結び付けて説明しやすくなります。