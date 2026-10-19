Meltwater 製品ドキュメント

本製品利用要件（本利用要件）は、プラットフォームの利用に関するお客様との契約の一部を構成します。本製品利用要件の日本語版は、Customer の便宜のために提供される参考訳であり、公式な契約文書ではありません。本利用要件の公式かつ拘束力を有する原文は英語版とし、以下の URL に掲載される最新版がこれに該当します：https://www.meltwater.com/en/product-specific-terms。日本語版と英語版の間に矛盾または相違が生じた場合には、英語版を優先して適用するものとします。 Meltwaterは、https://www.meltwater.com/en/product-specific-terms のMeltwaterウェブサイトに改訂版を掲載することにより、いつでも本利用要件を変更することができます。本利用要件の変更後にプラットフォームをご利用になる場合、お客様は、変更された条件に拘束されることに同意するものとします。ただし、いかなる変更も、プラットフォームの利用に重大な制限をもたらすものであってはなりません（サードパーティコンテンツの利用可能性を除く）。

1. 合理的な利用制限

1.1. 本契約に明示的に含まれる制限に加え、Meltwaterは、プラットフォームのいかなる機能に関しても、合理的な利用制限を課す権利を留保します。 このような制限は、通常のニーズを超える活動や、プラットフォームのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性のある活動など、過度または不正な利用を防ぐために課される場合があります。

2. メディアリレーションズデータベース

2.1. お客様は、Meltwaterのジャーナリストデータベースにおいて、ジャーナリストまたはコンテンツクリエイターに関する情報にアクセスし、これを利用すること（またはお客様自身の連絡先をアップロードすること）により、お客様が当該データの独立した管理主体（GDPRまたはその他のプライバシー規制における定義に基づく）として、個人データ（GDPRまたはその他のプライバシー規制における定義に基づく）を処理することになり、かつ、常に適用されるデータ保護法を遵守するものとします。

2.2. お客様は、以下の事項を承認、確認、および表明するものとします。(i) 個人データを、本契約に定められた目的のみに、かつ適用されるデータ保護法に従って処理すること；(ii) Meltwaterから提供されたジャーナリストまたはコンテンツクリエイターに関する情報を、データ主体の合理的な期待の範囲外（一般的なマーケティング目的など）の目的で、または適用法（適用されるスパム防止法を含む）に違反する可能性のあるその他の方法で使用しないこと； (iii) 該当する場合、適用されるデータ保護法で要求される通り、個人データの処理に必要な公正な処理に関する通知を提供し、関連する許可または同意を取得すること； (iv) お客様の目的のために個人データを処理する法的根拠を有すること；および(v) プラットフォーム外での個人データの処理に関して、適切な技術的および組織的なセキュリティ対策を実施すること。これらは、リスクに見合ったセキュリティレベルを確保するものであり、少なくとも適用されるデータ保護法で要求されるすべての措置を含めるものとします。

2.3. お客様は、以下の事項を保証するものとします。(i) データ主体（GDPRまたはその他のプライバシー規制における適用される定義に基づく）に対し、関連性があり、かつ当該データ主体の合理的な期待の範囲内にある通信のみを送信すること； (ii) データ主体からのプライバシー権の行使に関する請求に対し、速やかに回答し、これに従うこと；および (iii) 当該請求がMeltwaterの処理活動に関連する範囲において、データ主体からのプライバシー権の行使に関する請求について、5営業日以内にMeltwaterに通知すること。

2.4. お客様は、個人データの漏洩を認識した際、合理的に実行可能な限り速やかにMeltwaterに通知するものとし、適用法令により義務付けられている場合を除き、規制当局または第三者への当該漏洩の通知においてMeltwaterに言及してはなりません。また、義務付けられている場合には、通知案の写しをMeltwaterに提供し、第三者に個人データの漏洩を通知する前に、Meltwaterからのコメントを誠実に検討し、 個人データ侵害に対処するための適切な措置を講じ、その潜在的な悪影響を軽減するための措置を含めるものとします。

3. AI機能

3.1. Meltwaterは、プラットフォームの一部としてAIシステムを使用し、プラットフォームの一部としてお客様が利用可能なAI機能（「AI機能」）を提供する場合があります。 プラットフォーム内のAI機能の大部分は、お客様がコンテンツを発見し、関連する分析や洞察を生成する能力を強化・向上させるよう設計されています。一部のAI機能は、プレスリリース、電子メール、ソーシャルメディアへの投稿の起草を支援するなど、文体上の目的で入力内容を洗練または変更するために、お客様が利用することができます（「文体AI機能」）。

3.2. 入力：お客様によるAI機能への入力は、本契約に基づく「ユーザー投稿」とみなされます。

3.3. 出力：本プラットフォームの一部には人工知能機能（「AI機能」）が含まれている場合があり、また、特定のサービスの提供においてAI機能が使用される場合があります。本プラットフォーム上の特定のコンテンツも、AI機能を使用して生成される場合があります。本プラットフォームにおけるAI機能の実装は、現在も開発およびテストが行われており、今後も継続されますが、完全に開発が完了したり、一般に利用可能になったりしない可能性があります。Meltwaterは、お客様への通知や責任を負うことなく、いつでも特定のAI機能、その要素またはその一部を変更、追加、または削除することができます。AI機能によって生成された出力およびコンテンツには、誤り、不正確な情報が含まれていたり、その他の不具合がある場合があります。Meltwaterは、AI機能が正確であること、または誤りがないことについて、明示的または黙示的な保証または表明を行いません。お客様とMeltwaterの間において、お客様は、修正されたプレスリリースや電子メールなど、お客様の指示に基づき文体上の目的でお客様の入力を洗練または変更する文体AI機能AI機能の出力（以下「文体AI機能出力」といいます）について、すべての権利および所有権を保有します。 お客様は、Stylistic AI機能の出力をさらに公開または使用する前に、これを確認し、適切な変更を加えることに同意するものとします。お客様は、Stylistic AI機能の出力の使用について、第三者の権利の侵害、適用される法律の違反、およびオンライン上の誹謗中傷や虚偽・誤情報といった非倫理的な使用を含む、一切の責任を負うものとします。 Meltwaterは、スタイル調整AI機能の出力の使用に起因するいかなる損失、損害、または危害についても、一切の責任を負いません。スタイル調整AI機能の出力を除き、AI機能のすべての出力は、Meltwaterまたは該当する第三者コンテンツの提供者が所有しており、これには、プラットフォーム上で利用可能となる分析やインサイトなど、第三者コンテンツまたはMeltwaterの知的財産に対するすべての権利および所有権が含まれます。

3.4. お客様は、AI機能が常にエラーがないとは限らないことを了承するものとします。Meltwaterおよび該当する第三者コンテンツの提供者は、生成されたコンテンツの完全性、正確性、合法性、または信頼性を保証するものではなく、これらについて責任を負いません。なお、本契約に相反する規定がある場合でも、AI機能またはその出力結果に対しては、正確性、特定の目的への適合性、または非侵害性に関するいかなる保証も適用されません。Meltwaterは、独自の裁量により、AI機能を制限、制限、または廃止する場合があります（これには、Meltwaterが顧客の利用がプラットフォームの妨げとなる、または混乱を招くと判断した場合が含まれますが、これに限定されません）。

3.5. 人的確認。お客様は、現在の技術水準において、AI機能が誤りを生じ得ることを了承し、AI機能からの出力結果に依拠する前に、信頼できる情報源を用いて当該出力結果が正確、合法、かつその他適切かつ許容されるものであることを確認する責任を負うことに同意し、これを認めるものとします。

3.6. お客様は、AI機能に第三者コンテンツが含まれる場合があり、当該コンテンツは本契約における第三者コンテンツ条項の対象となることを認めるものとします。 Meltwaterは、AI機能に関連する特定のコンテンツ（第三者コンテンツを含みますが、これに限定されません）の利用可能性を保証するものではありません。

3.7. お客様は、コンテンツが第三者プロバイダーが提供するAI機能を使用して生成される場合があることを認めます。お客様の個人データのサブプロセッサーとして機能する第三者プロバイダーは、Meltwaterのサブプロセッサーリストでご確認いただけます。

4. ソーシャルメディアコンテンツ

4.1. お客様は、本プラットフォームを通じて、特定のソーシャルメディアネットワークへの投稿コンテンツを受け取る場合があります。Meltwaterは、各ソーシャルメディアネットワークによって提供されるコンテンツの利用可能性を保証するものではありません。お客様は、各ソーシャルメディアネットワークの以下の利用規約に拘束されることに同意するものとします：4.2. お客様が該当するソーシャルメディアネットワークの利用規約に違反した場合、当該ソーシャルメディアネットワークのコンテンツへのアクセスが停止されることがあります。

4.3. お客様は、Meltwaterに対し、お客様のソーシャルメディアアカウントにアクセスし、それらを本プラットフォームに統合することを許可することができます。 これにより、お客様は、当該連携を可能にし、関連するコンテンツをお客様に提供するために、Meltwaterに対し、お客様に代わってこれらのアカウントに関連する情報にアクセスするよう指示するものとします。お客様は、かかる連携およびコンテンツの提供に起因するそれぞれの義務について責任を負うものとします。

4.4 Meltwaterは、当該管轄区域における適用される法律または規制を遵守するために必要であるとMeltwaterが単独の裁量で判断した場合、ソーシャルコンテンツの利用を制限する権利を留保します。

5. Meltwater APIs

5.1. Meltwaterが提供するAPIサービス（以下、それぞれ「Meltwater API」といいます）を通じて利用可能なコンテンツは、管轄区域によって異なる場合があり、Meltwaterは、いかなるMeltwater APIを通じても、特定のコンテンツ（第三者コンテンツを含みますが、これに限定されません）の利用可能性を保証するものではありません。

5.2. お客様は、Meltwater API または Meltwater API を通じて保存または送信されるその他のデータもしくは情報のセキュリティを損なう、または損なう可能性のあるいかなる方法でも、Meltwater API またはいかなるデータを使用することはできません。さらに、お客様は、いかなるMeltwater APIの機能、機能性、またはセキュリティ制御に対しても、干渉、変更、または無効化を行ってはならず、またその試みを行ってはなりません。また、いかなるMeltwater APIの保護メカニズムに対しても、これを無効化、回避、迂回、除去、無効化、またはその他の方法で回避してはならず、いかなるMeltwater APIからも、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、ソースコード、基礎となるアイデア、アルゴリズム、構造、または組織形態を導き出してはなりません。

5.3. Meltwaterは、Meltwater APIを通じて取得されたコンテンツについて、いかなる使用権も付与しません。お客様は、Meltwater APIを通じて取得したコンテンツの使用について責任を負い、プライバシーおよびセキュリティに関する要件を含むがこれらに限定されない、適用される可能性のあるコンテンツ提供者の利用規約、ならびに疑義を避けるために、本契約における使用制限および第三者コンテンツに関する条項を遵守しなければなりません。 さらに、お客様は、Meltwater APIを通じて取得、関連付け、または派生したいかなるコンテンツも、人工知能システムのトレーニング、微調整、基盤構築、または開発に使用してはなりません。お客様は、Meltwater APIを通じて利用可能となったコンテンツに関して、Meltwaterからの指示（削除要請を含む）に従わなければなりません。

6. CSV出力

6.1. Meltwaterは、お客様がCSVファイルを介してコンテンツを出力できるよう、プラットフォーム上で機能を提供する場合があります。 お客様は、Meltwaterと別途合意がない限り、この出力方法を通じて月間30,000件を超える文書の出力を行ってはなりません。Meltwaterは、本機能が不正に使用されていると判断した場合、本機能を制限または制限する権利を留保します。Meltwaterは、かかる出力機能を通じて特定のコンテンツ（第三者コンテンツを含みますが、これに限定されません）が利用可能であることを保証するものではありません。

6.2. Meltwaterは、本出力方法を通じて取得されたコンテンツについて、いかなる使用権も付与しません。お客様は、本出力方法を通じて取得したコンテンツのその後の使用について責任を負い、プライバシーおよびセキュリティに関する要件を含むがこれらに限定されない、適用される可能性のあるコンテンツ提供者の利用規約、ならびに疑義を避けるために、本契約における使用制限および第三者コンテンツに関する条項を遵守しなければなりません。 さらに、お客様は、本出力方法を通じて取得、関連付け、または派生したいかなるコンテンツも、人工知能システムのトレーニング、微調整、グラウンディング、または開発に使用してはなりません。お客様は、本エクスポート方法を通じて利用可能となったコンテンツに関して、Meltwaterからの指示（削除要請を含む）に従わなければなりません。