SNS分析とは？アカウント分析・口コミ分析におすすめのツールを紹介

「自社ブランドの認知が進まない」「売上が伸びない」「ターゲット層の顔を具体的に知りたい」など、マーケティングにおいてはさまざまな課題があります。そこで役立つのが、SNS上のユーザーの声を把握し、ブランド評価や顧客体験を客観的に捉える「SNS分析」です。

この記事では、SNS分析の概要や主要な目的、分析ツール、そして成功事例までを解説します。

SNS分析とは

SNS分析とはソーシャルメディア分析の一つで、X（Twitter）やInstagramなどのSNSの投稿内容やユーザーの反応（いいね、リポスト、フォロワー数など）をデータとして収集し、分析する手法です。マーケティングに役立つ有用な情報を得るために行われます。

自社アカウントの投稿への反応や、自社製品に関するユーザーの投稿を分析することで、ブランドへの評価を把握できます。また、ターゲットユーザー層の感情分析やトレンド調査を行うことで、消費者が何に関心を持っているかや競合がどのように動いているかを可視化できます。

SNSではユーザーの自発的な声を収集できるため、アンケート調査では聞けないような本音を掘り起こせるのがメリットです。自社に関することのみならず市場動向も把握でき、製品開発や効果的なキャンペーンの実施など、マーケティング施策に幅広く活かすことができます。

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SNS分析が注目されている理由3つ

SNS分析が注目を集めている主な理由は以下の通りです。

リアルタイムに情報収集できる 消費者の本音を把握できる 競合他社のレビューを収集できる

詳しく解説します。

1. リアルタイムに情報収集できる

SNSでは消費者の投稿がリアルタイムで流れるため、SNS分析を行うと市場動向やトレンドを素早く把握できます。新製品への反応が芳しくないと判明した場合、早い段階で施策を見直し、PDCAのサイクルを短期間で回せる点が大きな強みです。

アンケート調査質問事項の作成や調査書の送付、集計などスピード感をもって企業経営を行えます。

2. 消費者の本音を把握できる

SNSは匿名性の高さから、対面では言いづらい不満や、問い合わせるほどではない小さな要望が投稿されやすい傾向があります。ソーシャルリスニングを活用することで幅広く収集でき、意思決定の偏りを防ぐ助けになります。

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3. 他社製品・サービスのレビューを収集できる

自社の製品・サービスに関する情報だけでなく、競合他社の消費者レビューも収集して比較できます。競争が激化する現代においては、企業戦略の重要な判断材料となります。

自社製品が劣っている点を改善したり、勝っている点を訴求ポイントとして強調したりできます。

SNS分析の目的・活用方法

企業がSNS分析をする目的は何でしょうか。Meltwaterではソーシャルリスニングの目的を調査しました。ソーシャルリスニングとは、SNSやブログなどのソーシャルメディア上の消費者の声を分析する手法で、SNS分析はソーシャルリスニングの一つです。

Meltwaterの「データで読み解く2026年ソーシャルメディアの最新状況」では、日本企業におけるソーシャルリスニングの目的は以下の通りでした（3つまで複数回答可）。

上位8位を一つずつ解説していきます。





消費者インサイトの収集と分析

消費者インサイトとは、消費者の本音のことです。Meltwaterの調査では、日本企業がソーシャルリスニングをする目的として「消費者インサイトの収集と分析」が24.7％とトップでした。SNSは匿名性の高さから、対面では言いづらい不満や、問い合わせるほどではない小さな要望も投稿に表れる傾向があります。ソーシャルリスニングを活用することで意見を幅広く収集でき、意思決定の偏りを防ぐ助けになります。

参照：Meltwaterのレポート「データで読み解く2026年ソーシャルメディアの最新状況」

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ブランド認知の追跡

ソーシャルリスニングを実施する目的として「ブランド認知の追跡」も24.7％とトップでした。SNSでは消費者の投稿や自社投稿に対する反応がリアルタイムで流れるため、自社ブランドの認知が進んでいるかどうかを素早く把握できます。閲覧数やフォロワー数の伸びが悪いと判明した場合、早い段階で施策を見直し、PDCAのサイクルを短期間で回せる点が大きな強みです。

市場トレンドの予測

「市場トレンドの予測」をソーシャルリスニングの活用目的に挙げた企業は17.7%でした。SNSでは自社に関すること以外にも多くの情報が流れており、市場動向やトレンドの調査に活用できます。どのような製品・サービスが流行っているのか、消費者が求めているのは何かなどを調査することで、製品開発や新たなターゲットの掘り起こしなどに活かすことが可能です。

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キャンペーンのROI分析

ソーシャルリスニングの活用目的として「キャンペーンのROI分析」を選んだ企業は16.3%でした。ROIとは投資利益率で、費用と効果のバランスを測るものです。SNSキャンペーンにかかった費用と効果からROIを割り出し、改善を積み重ねることでプロモーションの精度を高めることができます。効果はキャンペーン投稿の閲覧数や反応率などで測定することが可能です。 ユーザーの年代や性別といった情報も入手できるので、設定したターゲットにリーチできているかどうかも分析できます。

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ブランドレピュテーションのモニタリング

ソーシャルリスニング活用の目的のうち、「ブランドレピュテーションのモニタリング」を挙げた企業は14.7%でした。消費者の声を分析することで、自社が伝えたいブランドアイデンティティと消費者がもつブランドイメージが一致しているかどうかを確認することが可能です。ユーザー属性による興味の傾向や、自社製品に対する投稿内容がポジティブかネガティブかを分析する方法があります

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危機管理/クライシスマネジメント

「危機管理」をソーシャルリスニング活用の目的に挙げた企業は、14.7%でした。危機管理とはクライシスマネジメントやリスクモニタリングとも呼ばれ、炎上などのリスクを避けるために投稿状況を監視することを意味します。SNSはリアルタイムで情報を収集できるため、自社へのネガティブな情報などを早期に察知でき、事態を早めに鎮静化させたり、風評被害の拡大を防いだりすることが可能です。SNSでは些細なことが炎上につながる可能性があるため、危機管理は必須といえるでしょう。

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インフルエンサーや業界有識者の特定

インフルエンサーとはSNSで一定以上のフォロワー数を抱え、影響力を持つ人を指します。ソーシャルリスニング活用の目的で「インフルエンサーや業界有識者の特定」を選んだ企業は14.7%でした。インフルエンサーや業界有識者に依頼して自社製品を紹介してもらえば、大きなアピールとなります。自社のイメージに合ったインフルエンサーを探すためにも、ソーシャルリスニングは活用されます。

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競合とのベンチマーキング

「競合とのベンチマーキング」とは競合分析のことで、ソーシャルリスニングを活用する目的として挙げた企業は13.6%でした。SNS分析では自社の製品・サービスに関する情報だけでなく、競合他社に関する投稿も収集することができます。フォロワー数に対するいいねの割合や、評価を受けている投稿、キャンペーンの成功例などを比較分析すると、自社の業界内での立ち位置を理解できるでしょう。

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SNS分析の具体的な手法4つ

SNSの分析方法について解説します。複数の手法を用いることで、より正確な分析が可能になるでしょう。

テキスト分析

テキスト分析とは、SNSなどの投稿やコメントなどの文章をAIで読み取り、感情やニュアンスを分析する手法です。SNS上の膨大な文章から、顧客が何に関心を持ちどのような評価をしているのかなど、スピーディーに有益な情報を見つけることができます。

画像認識

画像認識とは、画像で何がどこに写っているのかをAIが認識することです。写真の内容の把握の他、画像に写っている文字も読み取ります。SNS上で、どのような画像投稿の反響が大きかったかを把握するのに活用できます。

感情分析（センチメント分析）

感情分析（センチメント分析）とは、SNSに投稿された文章や画像、音声からユーザーの感情を抽出し、「ポジティブ」「ネガティブ」「ニュートラル」に分類する手法です。単にキーワード数を追うのではなく、その言葉が文脈の中でどう使われているかをAI技術で判定します。新製品への反響やブランドへの好感度を可視化する際に役立ちます。

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シェア・オブ・ボイス分析（SOV分析）

シェア・オブ・ボイス分析（SOV分析）とは、特定の市場やSNSチャネルなどにおいて、自社に関する言及がどれだけの割合を占めているかを測定する手法です。競合と比較することもでき、ブランドの存在感を測る指標として活用できます。感情分析と併用することで、言及の質を高めることができるでしょう。

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SNS分析を成功に導くポイント

SNS分析を成功に導くには以下のことがポイントです。

各SNSの特徴を理解する

SNS分析の課題を把握する

SNS分析ツールを活用する

順番に解説します。

各SNSの特徴を理解する

SNSはXやInstagramなどさまざまなプラットフォームがあり、それぞれに特徴が異なるため、自社に適したプラットフォームを選ぶ必要があります。代表的なSNSと特徴は以下の通りです。

SNS 特徴 X（Twitter） ・メインユーザーは10～30代

・短文テキスト投稿がメインのため、消費者の考えが即時反映される Instagram ・画像や写真、動画の投稿に特化している

・ハッシュタグ検索でトレンドを把握できる

・画像を分析することで情報を収集できる Facebook ・メインユーザーは30～50代のビジネスパーソン

・原則、実名登録制なので情報の信頼性が高い

・ビジネスだけでなく、プライベートでのつながりも維持できる LinkedIn ・メインユーザーは30～40代のビジネスパーソン

・原則、実名登録制なので情報の信頼性が高い

・経営層とコンタクトをとりやすい

TikTok ・メインユーザーは10～20代

・ショート動画の投稿に強みがある

参照：令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書





SNS分析の課題を把握する

SNS分析の課題は、扱うデータが正確とは限らないことです。スパム投稿や不正プログラムによる誤情報に加え、近年はディープフェイクやフェイクニュースも増えています。いいねやネガティブなコメントなどのユーザーの反応も、本音ではなくグループ内での同調のための場合もあります。

また、SNSでは各プラットフォームのツールを使ってユーザーの属性を知ることができますが、誤った内容の属性が登録されることも考えられます。一人で複数のアカウントを持つことも可能なため、「フォロワー数＝フォローしているユーザー数」ではない場合もあります。

データは完全に正確ではないことを念頭に置きながら、情報を読み取ることが大切です。





SNS分析ツールを活用する

SNS分析ツールとは、SNS分析を自動化できるソフトウェアです。膨大なデータの収集から分析まで手作業で行うとかなりの労力を消耗しますが、分析ツールを使うことで分析のみならず、分析結果をグラフなどで可視化するところまでも自動で完了します。特定のキーワードや話題を自動抽出できたり、不要な情報であるノイズを削除できたりする点も特徴です。業務が効率化され、SNSマーケティングの戦略立案や運用改善に注力できます。

導入の際は、以下のポイントを確認しておくとよいでしょう。

利用するSNSが分析できるか

目的に合った機能が備わっているか

初期費用と月額料金は予算内か

担当者が使いやすい仕様になっているか

サポート体制はあるか

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SNS分析ツールの主要な2つの種類

SNS分析ツールは以下の2種類に大別されます。

アカウント運用・分析ツール ソーシャルリスニング（口コミ分析）ツール

それぞれの機能を見ていきましょう。





アカウント運用・分析ツール

アカウント運用・分析ツールは、企業アカウントの運用や分析を効率化するツールです。フォロワー増加のきっかけになった投稿やユーザーの属性ごとの反応、エンゲージメント率などを把握できます。予約投稿やレポート作成の自動化といった機能を搭載しているツールもあり、管理業務の効率化にも役立てられます。

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ソーシャルリスニング（口コミ分析）ツール

ソーシャルリスニングツールは、SNSやブログ、掲示板、ニュースサイトなどのソーシャルメディア上の投稿を自動で収集するツールです。口コミの傾向が可視化できるため、口コミ分析ツールとも呼ばれます。

自社に関する情報のみを調査するエゴサーチとは異なり、ターゲット層の傾向や市場の動きが把握できるのが特徴です。複数の媒体から横断的に分析することもでき、市場の変化や話題の広がりを早期に捉えられます。

Meltwaterのレポートでは、世界のインターネットユーザーの72％が、購入を検討するためにソーシャルメディアでブランドをリサーチしています。ソーシャルメディア上の声を聞いてCX（顧客体験）の改善に活かすことは、売上に直結するといえるでしょう。

参照：Meltwaterのレポート「データで読み解く2026年ソーシャルメディアの最新状況」

▶業界別・業種別に、ソーシャルリスニングを用いて課題解決した事例を解説

⇒【ウェビナー】「ソーシャルリスニング徹底解説シリーズ第一弾！」はこちらから







SNS分析ツールの活用事例3つ

Meltwaterのソーシャルリスニング（口コミ分析）ツールの導入事例を3つ紹介します。

消費者の声が社内の活力に：ラグノオささき

世界中のあらゆるメディアのデータを収集可能に：Google

DX化により社内共有を効率化：株式会社サンリオ





消費者の声が社内の活力に：ラグノオささき

青森県の菓子メーカー「ラグノオささき」は、人気製品「ポロショコラ」の魅力を広く伝えるため、専用のX（当時はTwitter）アカウントを立ち上げました。Meltwaterの分析ツールを活用して、「ポロショコラ」に関する消費者の声を収集・分析し始めます。

結果、製品の認知度や購入に至ったきっかけなどを把握できるようになりました。製品改良のヒントを得たり、ポジティブなフィードバックによりスタッフのモチベーションを向上させたりするなど、多方面に活かされています。

▶︎ラグノオささきのMeltwater導入事例をもっと詳しく

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世界中のあらゆるメディアのデータを収集可能に：Google

検索エンジンやメールサービス、生成AIなど多様な製品を展開するGoogleは、世界中のユーザーから支持を集めています。しかし、自社システムだけでは取得できる情報に限界があり、膨大なオンラインデータを十分に活用できない課題を抱えていました。

そこでMeltwaterの分析ツールを導入し、SNSのみならず、ネット上にある幅広い投稿を収集・分析できる体制を構築しました。さらにAPI連携機能を活用して自社システムと統合したことで、すべてのデータを一元管理できるようになり、分析業務と情報活用の効率化につながっています。

▶︎GoogleのMeltwater導入事例をもっと詳しく





DX化により社内共有を効率化：株式会社サンリオ

ハローキティなどのキャラクターを作る株式会社サンリオは、世界規模での人気を誇ります。課題は、膨大なSNS上の情報から、キャラクターの認知度やユーザーの自発的な投稿の内容を把握することです。また、分析内容を社内でスピーディーに共有できる体制も必要でした。

Meltwaterの分析ツールを導入したことにより、投稿データやニュース露出、エンゲージメント数を自動で収集・分析できるようになり、製品開発やイベントの改善などに活かされています。サンリオのファンではない層の意見も取り入れつつ、必要な情報のみを的確に得られることがメリットです。また、施策の成果を数値化することで社内共有もスムーズになり、DX化にもつながりました。

▶︎株式会社サンリオのMeltwater導入事例をもっと詳しく





企業のSNS分析を効率化するMeltwaterのツール

Meltwaterのソーシャルリスニングツールは、SNSや口コミを無制限に収集でき、日々増え続ける投稿から必要な情報を効率よく取得できます。データベースはSNSだけでなく、新聞、テレビ、ラジオ、ポッドキャストまでと幅広いです。高精度なセンチメント分析に加え画像認識も可能で、自動レポーティング機能により消費者の本音が即可視化できます。過去15ヶ月の履歴データは、今後の市場動向の予測にも活かせるでしょう。

さらに、炎上や誤情報などにつながりそうなキーワード設定やスパイク検知などで、危機管理も可能です。24時間のグローバルサポートも備え、企業のSNS分析業務を総合的に支援します。

▶︎Meltwaterのソーシャルリスニングツール





SNS分析でよくある質問

SNS分析についてよくある質問に、Q&A形式でお答えします。

SNS分析で重要な指標は？

SNS分析では、以下のように目的に応じて確認すべき指標が異なります。

指標 意味 目的 インプレッション 投稿の表示回数 認知の拡大 リーチ 投稿が届いたアカウント数 認知の拡大 クリック率 広告やリンクのインプレッションに対して、クリックした割合 成果の把握 コンバージョン率 広告やリンクのインプレッションに対して、クリックした割合 成果の把握

これらの指標を継続的に計測し、投稿やキャンペーンを改善することで、ユーザーのファン化につながります。





SNS分析ツールを導入するメリットは？

SNS分析ツールを導入すると投稿データを自動で収集・整理でき、手作業を減らせる上に作業速度もスピーディーになります。また、AIによる分析は主観がないため、分析の精度が上がるのもメリットです。ユーザーが求めるものが明確になれば、製品開発やキャンペーンに活かすことができます。

SNS分析ツールの費用は？

SNS分析ツールの費用は、初期費用と月額料金で構成されるのが一般的です。初期費用は無料の場合もあれば、導入設定やサポートを含めて費用が発生するケースもあります。月額料金は、利用アカウント数や取得できるデータ量、搭載されている分析機能によって幅があるので、自社の運用規模に合ったプランを選ぶことが重要です。まずは無料プランで試してから、有料プランに変えて少しずつ機能を増やしていくのもよいでしょう。

まとめ｜SNS分析ツールを活用してマーケティング戦略を強化しよう

SNS分析ツールを活用することで、企業はリアルタイムに自社ブランドのイメージや市場動向などが把握でき、マーケティング施策の重要なヒントを得ることが可能です。

SNS上には膨大な量のデータがあるため、分析する際はツールが欠かせません。Meltwaterは、ソーシャルリスニング（口コミ分析）ツールを提供しています。SNSだけでなく、掲示板や情報誌、ラジオといった様々な媒体の情報をリアルタイムで分析できます。消費者ニーズをスピーディかつ効率的に収集・分析したいとお考えなら、ぜひお試しください。

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※本調査内容を転載・ご利用いただく場合は、出典元にMeltwaterを記載のうえご利用ください。

山﨑伊代（Meltwate Japanエンタープライズソリューションディレクター）

大学卒業後、新規顧客開拓セールスコンサルタントとしてMeltwater Japan株式会社入社。

食品・生活用品・エンタメ・自動車・機械・学校法人等多種多様な企業・団体の広報・マーケティング部門のデジタル化並びにグローバル化をMeltwaterのソリューションを通して支援。 2016年~2018年グローバルセールスランキング首位。 趣味は山登りとビデオゲーム。

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