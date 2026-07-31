Meltwater fournit aux équipes des PME une plateforme centralisée permettant de suivre les mentions de leur marque dans l’actualité, sur les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts et les avis clients. Au lieu de se reposer sur des recherches manuelles et sur des outils disparates, Meltwater suit en continu les discussions dans les médias et sur les réseaux sociaux, en temps réel. Les équipes reçoivent des alertes lorsque leur marque est mentionnée et peuvent analyser le contexte, le sentiment et la portée de cette couverture. Cette visibilité permet aux équipes des PME d' identifier rapidement les retombées positives et les amplifier ; réagir aux risques émergents pour leur réputation ; comprendre comment le public perçoit leur marque ; suivre l’efficacité de leurs efforts de communication. En regroupant la veille médiatique et le social listening sur une seule plateforme, Meltwater permet aux équipes de rester informées et proactives plus facilement.