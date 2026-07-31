Petites et moyennes entreprises
La veille médiatique conçue pour les entreprises en pleine croissance
Suivez les médias, les réseaux sociaux, les avis, les podcasts et la visibilité IA sur une seule et même plateforme. Meltwater aide les équipes des petites et moyennes entreprises à repérer les tendances, à suivre leurs concurrents et à identifier plus rapidement les opportunités.
Une plateforme unifiée
Transformez la veille stratégique en croissance réelle
Les petites et moyennes entreprises doivent évoluer rapidement, s’adapter aux tendances et rivaliser avec les grandes marques, souvent avec des ressources limitées. Meltwater rassemble toutes ces fonctionnalités au sein d’une plateforme unifiée. Les équipes des PME peuvent suivre la couverture médiatique, mesurer la visibilité sur les LLM, analyser les discussions sur les réseaux sociaux, identifier des influenceurs et entrer en contact avec eux, ainsi que générer des rapports prêts à être présentés à la direction, sans avoir à passer constamment d’un outil à l’autre.
Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale
Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine croissance.
Des insights alimentés par IA
Des insights plus rapides pour des décisions plus éclairées
Les entreprises en pleine croissance n'ont pas le temps d'analyser manuellement des milliers d'articles, de publications et de conversations. Grâce à Mira AI et GenAI Lens, obtenez en quelques secondes des insights issus des médias, des réseaux sociaux et des IA génératives afin de prendre des décisions plus rapides et mieux informées.
Des réponses en quelques secondes
Mettez en évidence les récits et les tendances qui façonnent votre secteur sans perdre de temps ni de bande passante.
Une orientation plus claire
Analysez instantanément de grands volumes de discussions pour mettre en évidence ce qui compte le plus.
Une visibilité totale sur le marché
Suivez en temps réel l’évolution de votre marque, de vos concurrents et de votre secteur.
Des actions plus judicieuses
Transformez les discussions dans les médias et sur les réseaux sociaux en décisions plus claires et en résultats plus solides.
Conçu pour les équipes en pleine croissance
Comment les petites et moyennes équipes tirent parti de Meltwater
Trois fonctionnalités clés. Une plateforme unique. Offrez à votre équipe les capacités, les insights et les outils dont disposent les plus grandes organisations.
La veille médiatique
Suivez la manière dont votre marque, vos concurrents et votre secteur d’activité sont présentés dans l’actualité, les blogs, les podcasts et les médias audiovisuels.
Social listening
Comprenez ce que disent vos audiences sur les réseaux sociaux et dans les communautés numériques, et agissez en conséquence.
Identification des influenceurs et marketing d’influence
Identifiez les créateurs qui trouvent un véritable écho auprès de votre audience et nouez des partenariats qui élargissent votre portée.
Un impact réel, démontré dans la pratique
Découvrez comment les petites et moyennes entreprises utilisent Meltwater pour transformer leur couverture médiatique en résultats commerciaux mesurables.
« Ce que j’apprécie particulièrement chez Meltwater, c’est qu’il s’agit d’une solution tout-en-un. On peut y effectuer son social listening, publier du contenu sur les réseaux sociaux, créer des newsletters, suivre la veille médiatique et diffuser du contenu auprès des journalistes. C’est vraiment ce qui fait toute la différence. »
Lydia Sermons
Vice-présidente de la communication et directrice de la communication, Howard University
RP et communication avec les médias
Renforcez vos relations avec les médias
Entrer en contact avec les bons journalistes et les bons médias peut transformer la visibilité de votre marque. Meltwater aide les équipes des PME à identifier les journalistes qui couvrent leur secteur d’activité, ce qui rationalise le workflow des RP et permet une communication plus efficace. Trouvez des contacts médiatiques pertinents, constituez des listes ciblées et suivez l’impact de vos efforts sur le ROI.
Plus de solutions
Trouvez la solution adaptée à votre équipe
Intelligence stratégique pour les grandes entreprises
Conçue pour les équipes internationales qui allient intelligence, gouvernance et évolutivité.
Agence
Aidez vos clients à réussir grâce à des recherches plus rapides, des rapports plus pertinents et une prestation évolutive.
Créateurs
Faites-vous repérer par les marques et les agences à la recherche de créateurs partenaires de confiance.
Rivalisez avec les plus grandes marques, sans agrandir vos équipes
Meltwater donne aux entreprises en pleine croissance les insights dont elles ont besoin pour agir plus rapidement, atteindre les bonnes audiences et prendre des décisions plus éclairées.
FAQ pour les petites et moyennes entreprises
La veille médiatique pour les PME aide les petites et moyennes entreprises à suivre, analyser et comprendre comment leur marque, leurs concurrents et leur secteur d'activité sont abordés dans l'actualité, les médias en ligne, les podcasts et les médias audiovisuels. Cela permet aux équipes des PME de comprendre comment leur marque est perçue, de mesurer l'impact des campagnes de RP et d'identifier de nouvelles opportunités de visibilité. La plateforme de veille médiatique de Meltwater permet aux équipes des PME de suivre en temps réel la couverture médiatique internationale, d’analyser le sentiment à l’égard de leur marque, d’identifier les journalistes pertinents et de générer des rapports qui démontrent la valeur des efforts de RP et de communication.
La veille médiatique offre aux équipes des PME la visibilité dont elles ont besoin pour rivaliser avec les grandes entreprises. Pour les entreprises en pleine croissance, comprendre comment leur marque et leur secteur sont représentés dans les médias peut influencer la stratégie de marketing d'influence, la perception des investisseurs, la confiance des clients et les opportunités de partenariat. Sans les bons outils, il peut être difficile de suivre les mentions de votre entreprise ou de comprendre quels discours façonnent votre réputation.
Meltwater fournit aux équipes des PME une plateforme centralisée permettant de suivre les mentions de leur marque dans l’actualité, sur les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts et les avis clients. Au lieu de se reposer sur des recherches manuelles et sur des outils disparates, Meltwater suit en continu les discussions dans les médias et sur les réseaux sociaux, en temps réel. Les équipes reçoivent des alertes lorsque leur marque est mentionnée et peuvent analyser le contexte, le sentiment et la portée de cette couverture. Cette visibilité permet aux équipes des PME d' identifier rapidement les retombées positives et les amplifier ; réagir aux risques émergents pour leur réputation ; comprendre comment le public perçoit leur marque ; suivre l’efficacité de leurs efforts de communication. En regroupant la veille médiatique et le social listening sur une seule plateforme, Meltwater permet aux équipes de rester informées et proactives plus facilement.
Le social listening fournit des insights précieux sur la manière dont les clients parlent des produits, des services et des marques dans leurs discussions quotidiennes en ligne. En analysant ces discussions, les équipes des PME peuvent identifier les questions récurrentes, les frustrations et les nouvelles préférences. Ces informations peuvent orienter les campagnes marketing, l’amélioration des produits et les stratégies d’engagement client. Le social listening peut aider les entreprises à : identifier les retours ou les préoccupations récurrentes des clients ; découvrir des besoins non satisfaits sur leur marché ; comprendre comment les audiences parlent des concurrents ; repérer les thèmes tendance qui trouvent un écho auprès des clients. Ce type de visibilité permet aux équipes des PME de mieux aligner leurs messages, leur contenu et le développement de leurs produits sur le comportement réel de leur audience.
Mira Studio est le moteur d’intelligence artificielle de Meltwater conçu pour aider les équipes à comprendre rapidement les tendances, les mentions dans les médias et les données sociales. Au lieu d’examiner manuellement des milliers d’articles, de posts et de discussions, Mira analyse de grands volumes d’informations pour mettre en évidence les tendances, les récits et les évolutions les plus significatifs.
GenAI Lens est la technologie de Meltwater permettant de comprendre comment les outils IA générative interprètent et représentent les marques. À mesure que les résumés générés par l’IA et les outils de recherche générative se généralisent, ils jouent un rôle de plus en plus important dans la synthèse des informations relatives aux entreprises, aux produits et aux secteurs d’activité. Ces résumés sont influencés par la couverture médiatique, les contenus en ligne et les discussions sur les réseaux sociaux autour d’une marque. GenAI Lens aide les entreprises à comprendre comment les réponses générées par l’IA décrivent leur marque et comment les récits influencent ces réponses. Cela permet aux organisations d’identifier les opportunités de renforcer la présence de leur marque et de s’assurer que leur histoire est représentée avec précision dans le paysage informationnel en constante évolution, désormais dominé par l’IA.
La visibilité IA devient un élément important de la réputation et de la visibilité d’une marque. Aujourd’hui, de nombreuses personnes posent aux outils IA des questions telles que « Quels sont les produits les plus fiables pour [X] ? ». Les réponses générées par l’IA s’appuient sur les discussions qui ont lieu dans les médias et sur les réseaux sociaux. Si votre entreprise ne comprend pas comment ces discussions influencent les réponses générées par l’IA, elle passe à côté d’opportunités importantes pour façonner la manière dont sa marque est présentée.
Au lieu de rechercher manuellement des partenaires potentiels sur les réseaux sociaux, les équipes peuvent utiliser Meltwater pour découvrir des créateurs en fonction de leur secteur d’activité, des caractéristiques démographiques de leur audience, des indicateurs d’engagement et des thèmes de contenu. En combinant la découverte d’influenceurs avec le social listening et la veille médiatique, Meltwater offre une vision plus complète de l’impact des créateurs sur les discussions autour de la marque.
Meltwater donne accès à des bases de données de journalistes, permettant aux équipes de RP d’identifier les journalistes et les publications couvrant des secteurs d’activité ou des thèmes spécifiques. Les équipes peuvent établir des listes de médias ciblés, diffuser des communiqués de presse et suivre la manière dont leurs histoires sont reprises par les différents médias. Cela aide les équipes des PME à améliorer l’efficacité de leur communication avec les médias, à suivre la portée et l’impact des campagnes de RP, et à renforcer leurs relations avec les journalistes.
Meltwater propose des tableaux de bord et des outils de reporting qui transforment la couverture médiatique et les discussions sur les réseaux sociaux en rapports clairs et visuels pouvant être partagés avec les dirigeants et les autres parties prenantes. Les équipes peuvent ainsi générer rapidement des rapports présentant la visibilité de la marque, sa part de voix, les tendances en matière de sentiment, les performances des campagnes et le benchmarking avec la concurrence.