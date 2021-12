Le défi auquel sont confrontés les départements de communication et de marketing mondiaux provient des différentes méthodes de mesure utilisées par ces différents départements. Meltwater offre des solutions de communication et de marketing tout-en-un, y compris la collecte et l’agrégation de données et de contenu.

Résultat ? Les équipes communication passent moins de temps à se mettre d’accord sur les mêmes données ou métriques et plus de temps à prendre des décisions critiques pour leur entreprise. Les Solutions Globales Meltwater sont complétées par une authentification unique (SSO), des solutions personnalisées et un support 24/7.