Influenceurs & créateurs

Débloquez des partenariats avec les marques : de vrais créateurs. De vraies collaborations. Une vraie croissance.
Vous vous demandez comment décrocher vos prochains partenariats rémunérés avec des marques qui correspondent vraiment à votre univers ? Découvrez des créateurs partager comment rejoindre Meltwater leur a permis d’accéder à de nouvelles sources de revenus et à des connexions avec des marques de premier plan. Voyez comment ils y sont parvenus.
Débloquez des partenariats avec une plateforme conçue pour aider les créateurs à prospérer.
Connectez-vous avec les plus grandes marques du monde.
Rejoignez une communauté mondiale et accédez instantanément à plus de 1 500 grandes marques. Construisez des partenariats durables, mettez en avant votre style unique et prenez le contrôle de votre activité de créateur.
Gérez facilement chaque campagne.
Un tableau de bord intuitif permet de suivre les tâches, les délais et les livrables. Collaborez sans effort avec les marques et agences grâce à la messagerie en temps réel, aux outils de révision de contenu et aux retours instantanés.
Laissez les données guider votre stratégie.
Accédez à des conseils, des indicateurs de performance et des analyses de campagne pour vous aider à croître plus vite et plus intelligemment. Créez votre profil créateur gratuit pour obtenir des ressources exclusives, y compris des conseils et des stratégies adaptés aux créateurs de tous niveaux.
Des collaborations avec des marques, chaque mois, dans votre boîte mail.
Inscrivez-vous en tant que créateur pour recevoir notre newsletter mensuelle, qui présente en exclusivité les campagnes et programmes ambassadeurs de clients Meltwater. Votre candidature sera transmise directement à la marque pour examen.
Le pouvoir de l’authentification : pourquoi l’authentification change tout
Écoutez directement des créateurs qui ont authentifié leur compte et constaté une confiance accrue avec les marques, des validations plus rapides et un suivi de campagne simplifié.
L’authentification n’est pas qu’une question technique : c’est la clé pour débloquer de véritables opportunités et sécuriser votre parcours de créateur.
Notre plateforme a été conçue pour les créateurs qui veulent plus de visibilité, plus de croissance et plus d’opportunités.Créez votre compte gratuit
Ce que disent nos créateurs
Utiliser Klear et ses données authentifiées permet vraiment d’apporter un niveau de transparence et une preuve qui renforcent ma crédibilité. Comme Klear valide mon audience et mes données d’engagement, je peux présenter ces informations en toute confiance comme authentiques et vérifiées, ce qui aide à instaurer la confiance avec des marques parfois sceptiques face aux métriques d’influenceurs. Les données disponibles sur Klear vont au-delà de ce que l’on trouve dans les applications. Cela m’aide à mieux communiquer mes valeurs aux marques, que ce soit en montrant comment mon audience correspond au marché cible ou en utilisant les taux d’engagement pour illustrer mon impact et mon influence.
Rachel Kawate
@rachelkawate
Rejoignez notre communauté mondiale de créateurs.
Découvrez comment la solution de marketing d’influence de Meltwater peut vous aider à devenir le créateur dont vous avez toujours rêvé, avec les données pour le prouver.