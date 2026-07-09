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Performances social media : comment créer le meilleur reporting ?
Performances social media : comment créer le meilleur reporting ?
Le dernier semestre 2022 pointe le bout de son nez, la fin d’année est la période idéale pour prendre du recul et analyser votre performance social media. Votre reporting doit être concis et révéler des informations clés sur votre public, votre base de consommateurs, vos concurrents et les tendances de votre marché.
Mais par où commencer ?
Découvrez dans ce replay, quelques étapes indispensables du reporting telles que comment :
- Analyser efficacement les bons indicateurs pour vos campagnes
- Prouver le ROI de vos actions
- Vous benchmarker avec vos concurrents
- Présenter votre reporting et vos recommandations
Décryptage dans ce replay des clés pour vous aider à travailler de façon efficace et ainsi créer le meilleur social media reporting possible.
Bon visionnage !
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