Il existe plus de 5000 outils différents.

Lesquels sont pertinents pour vous et vos équipes ?

A l’heure du web social et du marketing digital, les outils marketing sont devenus indispensables pour les professionnels de la communication.

Mais face aux centaines d’outils existants, choisir les bons outils pour vous et vos équipes est moins évident qu’il n’y paraît.

De quels outils s’équiper pour améliorer votre travail et votre efficacité, et faciliter la collaboration entre vos équipes ?

Meltwater invite Martine Le Jossec, professionnelle de la communication et du marketing depuis plus de 20 ans et experte reconnue du numérique, à présenter sa sélection des outils parfaits pour gagner en efficacité et être au top de la com’ digitale !