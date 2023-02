Comment les médias sociaux évoluent-ils ? Et surtout, votre stratégie 2023 est-elle suffisamment poussée par rapport à votre secteur d'activité ? Quels canaux, stratégies et tactiques seraient potentiellement manquants au sein de votre mix marketing ? Pour le savoir, nous avons interrogé plus de 3 000 experts du marketing pour vous donner les clés de la réussite.

Que vous soyez propriétaire d'une entreprise, responsable du marketing ou simplement intéressé par les médias sociaux, ce replay est fait pour vous. Nous couvrirons les plateformes les plus populaires telles que Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et LinkedIn, ainsi que les nouvelles tendances émergentes telles que le marketing d’influence ou l’employee advocacy.

Lors de ce webinar, nous avons révélé des résultats en exclusivité sur :

L’importance actuelle des réseaux sociaux dans la stratégie d'une organisation

La part des entreprises B2B et B2C qui utilisent le marketing d'influence aujourd'hui et combien elles prévoient d'investir l'année prochaine

Le réseau social le plus important pour chaque type d'organisation

Le TOP 3 des indicateurs mesurés par les entreprises pour évaluer leurs performances sur les médias sociaux

Décryptage dans ce replay des tendances clés des médias sociaux pour réussir en 2023 !