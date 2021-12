Saviez-vous que les journalistes reçoivent un communiqué de presse toutes les 8 minutes ?

Les journalistes et influenceurs sont très prisés et n’ont ni le temps ni l’envie de traiter toutes les demandes qui leur sont faites. Réussir sa prise de contact est donc déterminant si l’on veut faire parler de soi dans la presse.

Durant ce webinar, Marie-Laure Laville, Directrice Générale France de l’agence LEWIS, et Meltwater vous présente comment :

Cibler les journalistes et influenceurs avec précision

Choisir le bon canal pour sa première approche

Bien rédiger son message pour être sûr qu’il soit repris par la presse

Transformer un premier contact en une relation à long-terme

A propos de Marie-Laure Laville

Marie-Laure Laville est une professionnelle reconnue du monde de la communication et des médias. Elle a démarré sa carrière chez Apple avant de rejoindre l’univers des agences. Passionnée par le digital, Marie-Laure Laville occupe aujourd’hui le poste de directrice générale France de l’agence mondiale LEWIS. Elle est également intervenante professionnelle en écoles de communication, marketing, publicité et digital et aussi auteur : Les Relations Presse à l'heure du digital - des influenceurs aux ambassadeurs - Editions Kawa