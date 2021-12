Clients mécontents, crise sanitaire ou sociale, piratage ou problème de qualité produits, la presse et les médias sociaux sont devenus le point de départ de nombreuses crises et bad buzz pour les entreprises. Or si cette crise est mal gérée, elle peut avoir des conséquences désastreuses sur la réputation de la marque !

"Si vous échouez à vous préparer, préparez vous à échouer", comme le disait le nageur Mark Spitz.

Lors de ce webinar, nous abordons les 5 clés d'une préparation efficace à la com' de crise :

Anticipation des risques médiatiques

Organisation de la cellule de communication crise

Dispositif de communication

Entrainement des acteurs

Déploiement de l'information

Muriel Jouas est la fondatrice du cabinet Com2Crise, spécialisé dans le conseil, la formation et l'assistance en communication de crise. Elle est également auteure de plusieurs ouvrages, dont « Communication de Crise, Gérer l’urgence et l’émotion avec la Process Com » (Gereso Edition, 2014). Meltwater est une entreprise mondiale de media intelligence. Nous organisons des webinars chaque mois sur les RP, la communication et le marketing. Retrouvez-les en replay sur notre site !