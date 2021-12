L'intérêt du marketing d'influence n'est plus à démontrer. 80% des internautes affirment avoir déjà fait un achat suite à une recommandation d’un influenceur et 89% des professionnels du marketing estiment que le Retour sur Investissement du marketing d’influence est supérieur ou égal à celui des autres leviers !

Mais de l'identification des bons influenceurs jusqu'à la mesure de la performance, le marketing d'influence reste une stratégie parfois complexe à mettre en place et qui demande de nouvelles compétences.

Quelles sont les 10 meilleures pratiques du marketing d'influence ?

Durant cette présentation, Sophie Benarab, Vice Présidente de l'agence Made In, et Cyril Azevedo de Meltwater vous présenteront :

Les conseils pour réussir vos collaborations avec les influenceurs

Les leviers efficaces pour convaincre un influenceur

Les tendances à prendre en compte pour votre marketing d'influence

Sophie Benarab, Vice Présidente de l'agence Made In, a développé une expertise en influence et en contenu qui lui permet de vivre la réalité du marché et d’être aux avant-garde de son évolution. Made in est une agence de marketing de contenu et d'influence multiplateformes, accompagnant des clients internationaux dans toutes industries (L'Oréal, Danone, Lancôme, Doritos, Universal, Wiko, Lacoste, Air Transat, MAIF, ING, etc.).