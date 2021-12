Webinar : quel avenir pour les événements après 2021 ?

Fortement impacté par la pandémie, le secteur événementiel n’a eu d’autres choix que de s’adapter pour survivre. Depuis un an maintenant, l'organisation des événements a radicalement changé. Ils sont devenus virtuels, hybrides et surtout connectés aux stratégies marketing des entreprises.



Pour le dire simplement : les événements d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec ceux d’hier ni peut-être de demain !

Découvrez dans le replay de ce webinar, Anthony Fauré, Directeur marketing et Innovation de l'Union Française des Métiers de l'Événement (Unimev) et Rédacteur en chef de l’Innovatoire. Durant sa présentation, Anthony, a notamment abordé les questions suivantes :

Comment construire les événements digitaux de demain ?

Les tendances de fond pour vos événements

Mesurer concrètement les performances de vos événements / webinars

Les solutions pour muscler votre expérience digitale

Bon visionnage !