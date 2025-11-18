Accéder au contenu
Webinaire I Le SEO, c’est fini ? Place au GEO !

Êtes-vous prêt à exister dans les recherches des IA ?

Pendant plus de 20 ans, être visible sur Google suffisait. Aujourd’hui, vos clients s’informent directement auprès d’outils comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity. Et selon Gartner, près de 70% font déjà confiance à ces réponses générées par l’IA.

Autrement dit, votre marque n’est plus jugée uniquement par les moteurs de recherche… mais par les moteurs d’IA.

Découvrez notre webinaire exclusif pour comprendre comment influencer les IA génératives afin que votre marque soit vue, citée et recommandée dans leurs réponses.

Ce que vous allez apprendre :

  • Comment les comportements de recherche évoluent avec l’IA
  • L’impact des LLM (ChatGPT, Claude, Perplexity, etc.) sur la visibilité des marques
  • GEO vs SEO : le basculement stratégique
  • Découverte de GenAI Lens

Bon visionnage !

