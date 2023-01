Infographie : Top 10 des événements en 2022

Vous souhaitez savoir ce qui a agité les internautes sur les médias sociaux en 2022 ?



Les réseaux sociaux ont été impactés par divers événements, allant des catastrophes naturelles aux scandales en passant par les élections présidentielles en France. Ces derniers sont devenus un outil incontournable dans notre quotidien et ont un impact significatif sur notre vie personnelle et professionnelle.



Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons créé une infographie récapitulative des 10 événements les plus marquants de l'année qui ont bousculé les réseaux sociaux en 2022.