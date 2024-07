L'état de la collaboration en matière de marketing

Dans l'univers en constante évolution du marketing, la collaboration stratégique dépasse le simple statut de tendance pour devenir une exigence incontournable.

Le présent rapport, créé par le Work Innovation Lab d'Asana avec la collaboration de Meltwater, examine en détail le paysage contemporain de la collaboration en marketing. Fondé sur des enquêtes réalisées auprès de 830 professionnels du marketing et sur des analyses complètes des données d'écoute sociale, il révèle les tendances dominantes, les défis à relever et les opportunités à saisir pour les équipes marketing souhaitant exploiter la collaboration afin de favoriser la croissance de l'entreprise.

Que contient ce rapport ?

Relier la stratégie aux objectifs : Découvrez comment le leadership, la transparence et d'autres facteurs influencent la collaboration des équipes marketing.

: Découvrez comment le leadership, la transparence et d'autres facteurs influencent la collaboration des équipes marketing. Prise de décision basée sur les données : Apprenez comment les équipes marketing peuvent adopter une culture orientée données, y compris des méthodes pour optimiser la mesure et l'analyse.

: Apprenez comment les équipes marketing peuvent adopter une culture orientée données, y compris des méthodes pour optimiser la mesure et l'analyse. L'IA, nouvel allié des spécialistes du marketing : Explorez l'utilisation de l'IA générative par les marketeurs et son influence sur la créativité et le travail d'équipe.

