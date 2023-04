L'impact Économique Total de Meltwater pour la Gestion de l'image de marque

En matière de gestion de l'image des marques, les stratégies inefficaces coûtent toujours du temps et de l'argent. Mais pour les organisations multinationales, ces coûts s'accumulent à l'échelle mondiale. Comment les organisations peuvent-elles gérer leurs marques à l'échelle mondiale tout en s'assurant qu'elles utilisent leurs ressources de manière efficace ?

En 2023, nous avons chargé Forrester Consulting de réaliser une étude Total Economic Impact™ (TEI) analysant les avantages que les organisations obtiennent lorsqu'elles utilisent Meltwater pour la gestion de leur marque à l'échelle mondiale.

L'étude Total Economic Impact™ of Meltwater for Brand Management décompose la manière dont Meltwater aide les entreprises à mesurer, prouver et améliorer la façon dont elles répondent à leurs besoins commerciaux. Il comprend des recherches indépendantes basées en partie sur des citations d'entreprises clientes, comme celui-ci :

"Nous avons commencé à travailler avec Meltwater en partie parce que nous ne pouvions pas nous permettre d'engager une équipe à plein temps uniquement pour nous aider à faire des analyses. Cela semblait deux ou trois fois plus cher que Meltwater". - Directeur, communications mondiales, haute technologie

Cette étude montre comment une organisation composite basée sur des clients interrogés utilisant Meltwater a vu une :

20 % d'économies sur les budgets de marketing d'influence*

310 000 $ de gains annuels de productivité pour les employés

Réduction de 25 % du temps consacré à l'établissement de rapports

Augmentation de la satisfaction des employés

*Pour une entreprise de haute technologie interrogée dans le cadre de l'étude.

**Pour un détaillant interrogé dans le cadre de l'étude