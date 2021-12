Les données en ligne dont disposent les professionnels du marketing ont totalement changé la donne en matière de connaissances que l’on peut avoir sur son audience. Désormais, nous disposons d’informations non seulement sur les comportements d’achat et les tendances, mais nous pouvons également déterminer ce que les gens veulent.

Nous pouvons répondre à certaines des questions les plus difficiles concernant nos clients :

Qu’est-ce qui les motive ?

Qu’est-ce qu’ils aiment et n’aiment pas ?

À qui font-ils confiance ?

Pourquoi ont-ils acheté chez vos concurrents plutôt que chez vous ?

Il est possible de répondre à toutes ces questions et à bien d’autres encore avec les outils et ressources appropriés.

Nous allons voir dans ce webinar pourquoi le social listening est si efficace et comment vous pouvez utiliser ces données pour mieux comprendre vos clients !