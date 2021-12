Benchmarkez la visibilité des entreprises leaders quant à la réalisation de leurs ODD

Les objectifs de développement durable (ODD) ont été définis par les Nations unies dans le cadre du développement économique, de l’inclusion sociale et de la durabilité environnementale.

Les gouvernements et les entreprises doivent s’adapter afin de remplir les 17 ODD d’ici 2030. Mais quelle est la situation actuelle, et plus particulièrement celle des grandes entreprises et industries du monde ?

Suivi en ligne des ODD par industrie et entreprise

Nous fournissons un tableau de bord interactif qui permet de visualiser la visibilité en ligne des ODD de certains secteurs et entreprises leaders. Découvrez quels ODD ont la plus grande visibilité en ligne et quelles entreprises sont en première ligne des efforts pour un avenir meilleur.

Développement économique

Cette dimension vise à encourager une croissance économique durable en améliorant la productivité et l’innovation technologique.¹ Quelles sont les industries et les entreprises les plus visibles en matière de croissance économique ?

Inclusion sociale

L’inclusion sociale porte sur l’éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités, la création d’emplois, le développement des coopératives, la famille, le rôle de la société civile, les personnes âgées et le vieillissement, la jeunesse, le handicap et les peuples autochtones.²

Durabilité environnementale

La durabilité environnementale vise à intensifier la réponse mondiale face aux menaces de changement climatique. Il s’agit de limiter l’augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.³

Tableau de bord interactif des ODD

Les entreprises font partie intégrante de la réalisation des objectifs de développement économique et de durabilité environnementale. En analysant des milliards de documents et de conversations en ligne, nous sommes en mesure de faire apparaître les progrès des entreprises vers un avenir meilleur.

Analyse de l’avenir

Filtrez par ODD, secteur, entreprise ou pays et recevez des informations précieuses contenues dans les mentions et les hashtags.

