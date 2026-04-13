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Rapport

L’État des réseaux sociaux 2026

Une femme sourit et utilise son smartphone, entourée d'illustrations représentant des groupes de contenus et des plateformes de réseaux sociaux telles qu'Instagram, LinkedIn et X – visualisation d'une analyse des réseaux sociaux basée sur des données.

Comment évoluent les réseaux sociaux, le social listening et le paid social en 2026 ?

Le rapport L'État des réseaux Sociaux 2026 offre des analyses approfondies des principales évolutions du paysage des réseaux sociaux. Cette étude repose sur les réponses de plus de 1 500 responsables marketing à travers le monde.

Téléchargez le rapport pour découvrir quels canaux gagnent en importance en 2026, comment les entreprises font évoluer leurs stratégies social media et quel rôle joueront l’IA, la vidéo et les décisions basées sur les données.

Les grands thèmes du rapport L’État des réseaux sociaux 2026 :

  • L’évolution des stratégies social media :
    À quel niveau de maturité se situent les programmes social media à l’échelle mondiale ? Quel rôle jouent les ressources, les budgets et l’IA, et comment les équipes s’organisent-elles ?
  • Plateformes et priorités :
    Quels réseaux gagnent en importance ? Pourquoi Instagram et TikTok progressent-ils ? Pourquoi LinkedIn perd-il en priorité et pourquoi Reddit devient-il pertinent pour de nombreuses entreprises ?
  • Contenu et vidéo :
    Quels formats domineront en 2026 ? La vidéo restera-t-elle centrale et quelles opportunités existent pour des formats complémentaires ?
  • Social listening et réputation de marque :
    Comment les entreprises utilisent-elles le social listening ? Quels sont leurs objectifs et pourquoi la réputation de marque reste-t-elle le principal cas d’usage ?
  • Paid social :
    Comment évoluent les investissements ? Quelles plateformes dominent le paid social et où se trouvent les nouvelles opportunités de portée ?

Retrouvez tous les chiffres, graphiques et analyses détaillées dans le rapport complet.

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