Nous vous présentons nos dernières améliorations de produits pour aider les professionnels des relations publiques et de la communication marketing à tirer le meilleur parti de notre suite de solutions. Nous avons travaillé dur pour créer de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités afin de rendre nos produits plus puissants et intuitifs, pour que vous obteniez de meilleurs résultats plus rapidement dans le cadre de vos efforts en matière de RP, de réseaux sociaux, de consumer intelligence et de marketing d'influence.