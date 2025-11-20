Accéder au contenu
logo

Le Meltwater Agent pour Microsoft apporte des insights stratégiques directement au cœur des outils que vos équipes utilisent chaque jour.

Learn more

Un partenariat inédit dans l’industrie

Partenaire de confiance de Microsoft, Meltwater intègre son expertise en intelligence média et sociale au sein de Microsoft 365 via un agent intelligent dédié. Ensemble, nous permettons aux équipes de rester informées en temps réel, de collaborer plus efficacement et de prendre des décisions plus éclairées, sans quitter leur environnement de travail habituel.

Toute la puissance de Meltwater, au sein de Microsoft

Des réponses rapides et des livrables prêts pour les décideurs

Anticipez l’actualité et les évolutions du marché grâce à un accès instantané aux insights. Fournissez à vos dirigeants des synthèses claires, des présentations professionnelles et des réponses actionnables en quelques minutes.

Une IA fiable, conçue pour les communicants et les marketeurs

Alimentée par la base de données mondiale de Meltwater et notre expertise sectorielle, notre IA génère des insights précis, contextualisés et sécurisés pour les marques.

Des insights accessibles à tous

Aucune formation requise. Chaque collaborateur peut rechercher, comprendre et partager des informations stratégiques pour soutenir une prise de décision plus efficace.

L’intelligence média directement dans votre espace de collaboration.

Réponses instantanées

Posez vos questions et obtenez des insights en temps réel, directement au sein des conversations.

Briefs prêts à l’emploi

Générez en quelques instants des synthèses complètes pour vos équipes ou vos dirigeants.

Collaboration optimisée

Partagez immédiatement les insights liés à vos campagnes ou à une situation de crise pour aligner vos équipes.

Moins d’interruptions

Facilitez l’accès autonome aux informations et libérez vos experts pour des analyses à plus forte valeur ajoutée.

Une intelligence intégrée à vos flux de productivité quotidiens

Briefs exécutifs

Rédigez des notes prêtes à être partagées avec des dirigeants ou des journalistes directement dans Word.

Présentations enrichies

Alimentez vos diapositives PowerPoint avec des résultats de campagne, des analyses de sentiment et des tendances concurrentielles.

Réponses immédiates

Répondez dans Outlook avec des synthèses de couverture et des mises à jour pertinentes.

Livrables alignés avec votre marque

Produisez des contenus cohérents, professionnels et fiables pour vos dirigeants, comités de direction et clients.

Avec le Meltwater Agent pour Microsoft, l’intelligence Meltwater devient plus rapide, plus accessible et parfaitement intégrée à vos processus de travail. Découvrez tout le potentiel de cette solution :

Disponible exclusivement pour les clients disposant à la fois de Meltwater et de Microsoft.

Certifié, sécurisé et conforme aux standards IA

Déployez une intelligence certifiée au sein de votre écosystème Microsoft, dans un environnement sécurisé, conforme et aligné avec les standards IA les plus exigeants.

En savoir plus
laptop animation

Des insights disponibles partout où vos équipes en ont besoin

Donnez à vos équipes la puissance de l’intelligence Meltwater directement dans Microsoft 365.

Demandez dès maintenant une démonstration du Meltwater Agent pour Microsoft et découvrez comment transformer vos données en décisions stratégiques.

Demander une démoView Pricing