Le Meltwater Agent pour Microsoft apporte des insights stratégiques directement au cœur des outils que vos équipes utilisent chaque jour.Learn more
Un partenariat inédit dans l’industrie
Partenaire de confiance de Microsoft, Meltwater intègre son expertise en intelligence média et sociale au sein de Microsoft 365 via un agent intelligent dédié. Ensemble, nous permettons aux équipes de rester informées en temps réel, de collaborer plus efficacement et de prendre des décisions plus éclairées, sans quitter leur environnement de travail habituel.
Toute la puissance de Meltwater, au sein de Microsoft
Des réponses rapides et des livrables prêts pour les décideurs
Anticipez l’actualité et les évolutions du marché grâce à un accès instantané aux insights. Fournissez à vos dirigeants des synthèses claires, des présentations professionnelles et des réponses actionnables en quelques minutes.
Une IA fiable, conçue pour les communicants et les marketeurs
Alimentée par la base de données mondiale de Meltwater et notre expertise sectorielle, notre IA génère des insights précis, contextualisés et sécurisés pour les marques.
Des insights accessibles à tous
Aucune formation requise. Chaque collaborateur peut rechercher, comprendre et partager des informations stratégiques pour soutenir une prise de décision plus efficace.
L’intelligence média directement dans votre espace de collaboration.
Une intelligence intégrée à vos flux de productivité quotidiens
Avec le Meltwater Agent pour Microsoft, l’intelligence Meltwater devient plus rapide, plus accessible et parfaitement intégrée à vos processus de travail. Découvrez tout le potentiel de cette solution :
Disponible exclusivement pour les clients disposant à la fois de Meltwater et de Microsoft.
Certifié, sécurisé et conforme aux standards IA
Déployez une intelligence certifiée au sein de votre écosystème Microsoft, dans un environnement sécurisé, conforme et aligné avec les standards IA les plus exigeants.En savoir plus
Des insights disponibles partout où vos équipes en ont besoin
Donnez à vos équipes la puissance de l’intelligence Meltwater directement dans Microsoft 365.
Demandez dès maintenant une démonstration du Meltwater Agent pour Microsoft et découvrez comment transformer vos données en décisions stratégiques.