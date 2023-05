Données sociales : La clé de la compréhension du marché

Face à la demande croissante de véhicules électriques sur le marché européen, Hyundai France s’est fixé comme priorité d’augmenter de manière ambitieuse sa part de marché dans les années à venir.

Pour être en mesure d’atteindre cet objectif, Hyundai France doit disposer d’un maximum d’informations sur les valeurs, les préférences et les opinions de ses principaux groupes de consommateurs. Grâce à ces informations marketing, l’entreprise peut ensuite développer des stratégies pour cibler des marchés spécifiques.

Nicolas Fleisch, du département médias et publicité de Hyundai France, donne plus de détails sur ce défi. « Les modèles électrifiés, hybrides et hybrides rechargeables sont des tendances très importantes. Dans les années à venir, ils devraient représenter plus de 10 % du marché. C’est pourquoi nous avons besoin d’un point de vue d’expert pour savoir qui sont les personnes qui parlent des modèles électriques, et comment elles parlent de ce sujet. »

Les analystes spécialisés de Meltwater ont pu rassembler une étude détaillée explorant les façons dont les fans et les clients discutent des voitures électriques sur le web français. Le rapport a aidé Hyundai à identifier les principaux défis, opportunités et obstacles sur le marché européen des véhicules électriques. Plus utile encore, le rapport a mis en évidence des leaders d’opinion et des communautés spécifiques pour aider à promouvoir les modèles Hyundai.

« Nous n’avions aucune idée de qui parlait de voitures hybrides ou électriques sur les réseaux sociaux », explique Nicolas. « Nous avions besoin du point de vue d’un expert pour savoir qui parlait de cela, et comment ils parlaient de ce sujet. »

En analysant ces données, Meltwater a aidé Hyundai à comprendre ses clients de manière beaucoup plus détaillée, ce qui a permis à l’entreprise d’adapter ses communications et son marketing.

Adapter les messages marketing grâce à l’analyse des données sociales

Toute bonne stratégie marketing commence par une étape fondamentale : comprendre en détail les valeurs et les préférences qui sous-tendent les opinions des clients. En utilisant la technologie de social listening de Meltwater, nous avons identifié une gamme large et variée de critères que les clients prennent en compte lorsqu’ils envisagent d’acheter un produit automobile électrique.

Ces critères sont les suivants :

● Les coûts : Quel est le coût du modèle ? Quel est le coût de l’électricité au fil du temps ?

● L’utilisation : Quels sont les aspects pratiques de l’utilisation quotidienne d’une voiture électrique ?

● L’éthique : Quel est l’impact collectif de la voiture en termes de durabilité, d’environnement et d’autres facteurs ?

● L’innovation : Quelles sont les caractéristiques innovantes du modèle ?

● Le confort : Le modèle est-il silencieux, spacieux et confortable ?

● Les performances : Quelles sont les performances des voitures électriques en termes de puissance, de vitesse et d’accélération ?

● La conception : La conception du modèle est-elle attrayante et intuitive ?

● La sécurité : Le modèle est-il réputé pour sa sûreté et sa sécurité ?

● La fiabilité : quel est le degré de fiabilité du modèle ?

● Le mode de vie : Le modèle correspond-il aux intérêts, aux loisirs et au mode de vie du client ?

Sur la base de cette analyse, nous avons constaté que l’utilisation, le coût, la performance et la fiabilité étaient les critères clés pour les personnes intéressées par les véhicules électriques. Mieux encore, nous avons identifié une grande opportunité pour Hyundai de s’appuyer sur sa réputation de marque abordable avec des modèles intuitifs, fiables et faciles à utiliser. En mettant l’accent sur ces associations de marques existantes, Hyundai pourrait faire d’énormes progrès sur le marché.

Comme l’explique Nicolas, le fait de connaître ces valeurs a aidé Hyundai à adapter son message marketing pour répondre aux préoccupations spécifiques des clients. « En ce qui concerne le coût, nous avons créé une vidéo sur Facebook qui montrait que le Kona électrique était peut-être plus cher qu’un Kona à combustion interne. Mais en fin de compte, si l’on tient compte de tout l’argent que l’on peut obtenir de l’État et de tous les autres avantages, la comparaison entre un véhicule électrique et un moteur classique ou thermique n’est finalement pas si différente. »

Cela montre la valeur du social listening : une fois que vous savez de quoi parlent vos clients et vos fans, vous pouvez adapter votre contenu à leurs préoccupations et à leurs intérêts.

« Grâce à cet exercice, nous avons pu adresser le bon contenu aux bonnes personnes », explique Nicolas.

Explorer les principales tendances du marché

Pour Clémentine Antunes, responsable publicité et marketing chez Hyundai France, connaître les tendances clés du marché permet d’orienter les investissements dans les nouvelles technologies. « Hyundai France a beaucoup investi dans les nouvelles technologies à proposer aux clients, notamment les hybrides, les plug-ins et les voitures électriques et à hydrogène », explique-t-elle. « Avant de lancer un nouveau modèle, nous voulons nous assurer que nous nous adressons aux bons groupes cibles avec le bon contenu. Nous devons étudier comment les gens recherchent des informations sur les voitures hybrides et électriques sur le web. C’est pourquoi nous avons demandé à Meltwater de réaliser une étude de marché spécifique afin de nous assurer que nous disposons d’informations sur ce que les gens recherchent en matière de voitures électriques et hybrides. »

À la suite de cette analyse, nous avons identifié une opportunité clé pour Hyundai de construire des relations plus fortes avec les amateurs de voitures et les blogueurs automobiles. Nous avons également suggéré de tirer parti de ces relations pour renforcer la solide réputation de Hyundai en tant que marque performante et fiable.

Le social listening fait toute la différence pour comprendre les tendances et les opportunités de ce type. Avec les bonnes informations, les marques peuvent savoir où concentrer leurs efforts de marketing.

Sensibiliser avec le bon message sur la bonne plateforme

Avec toutes les plateformes de médias sociaux disponibles sur le marché, il ne suffit pas de savoir comment communiquer avec vos clients. Il faut aussi savoir où communiquer. C’est pourquoi Meltwater a mis l’accent dans son rapport sur les plateformes de médias sociaux utilisées par les fans et les clients de Hyundai pour discuter des véhicules électriques. Nous avons ainsi pu classer les principales sources d’information et d’influence concernant les voitures électriques sur Twitter, Facebook et Instagram. Ce classement comprend le nombre de posts par plateforme, ainsi que le nombre de fans qui y prêtent attention et la portée estimée de ces sources.

Par exemple, notre rapport a démontré que Jaguar et Nissan, les marques automobiles ayant la plus grande portée concernant les véhicules électriques sur le web français, étaient toutes deux actives principalement sur Facebook. En revanche, chacun des organes de presse ayant la plus grande portée, notamment Les Échos, BFMTV, Le Figaro et l’Agence France-Presse, étaient principalement des utilisateurs de Twitter.

Comme l’explique Nicolas, ces informations sur la plateforme ont fait toute la différence pour Hyundai.

« Grâce à Meltwater, nous avons pu travailler avec nos agences médias et créatives pour développer du contenu destiné aux bonnes personnes, sur la bonne plateforme et avec le bon canal de communication ».