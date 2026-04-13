Le paysage de la communication est confronté à un défi déterminant : la polarisation.

Le rapport 2026 de l'USC Annenberg sur la communication internationale, parrainé par Meltwater et élaboré par le Centre de relations publiques de l'USC Annenberg, analyse la manière dont les divisions politiques et sociales transforment la structure, la stratégie et l'influence de la profession du RP.

Alors que l'intelligence artificielle, le travail hybride et l'évolution des écosystèmes médiatiques continuent de bouleverser le secteur, les professionnels des RP affirment que c'est la polarisation qui cause le plus de dégâts, en intensifiant les risques pour la réputation, en renforçant la surveillance des dirigeants et en compliquant le discours des entreprises.

Son impact est difficile à quantifier, mais impossible à ignorer.

S'appuyant sur les données d'une enquête internationale menée auprès de responsables de RP en agence et en interne, sur les points de vue du grand public américain et sur des entretiens avec des directeurs de la communication d'entreprises du classement Fortune 500, le rapport de cette année examine :

Comment la polarisation renforce l’importance stratégique des RP au sein des organisations

Pourquoi la visibilité des dirigeants et l’activisme des entreprises sont remis en question

Comment la confiance dans les médias évolue d’une génération à l’autre

Ce que font les équipes de communication pour gérer les risques dans un environnement de plus en plus divisé

Pourquoi l'avenir de la profession reste optimiste malgré les bouleversements sociétaux

Les résultats révèlent un paradoxe frappant : alors que la polarisation est largement considérée comme néfaste pour la société, elle renforce simultanément le rôle des responsables de la communication en tant que conseillers stratégiques auprès de la direction.

Téléchargez dès maintenant le rapport 2026 de l’USC Annenberg sur la communication internationale pour obtenir des insights fondés sur des données et des conseils pragmatiques afin de mener à bien vos actions de communication dans un monde polarisé.