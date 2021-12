La gloire de Google n’est plus à prouver, le géant californien domine la sphère du web. Selon Stat Counter, plus de 88% des recherches étaient effectuée via Google dans le monde en Juin 2015. Ces chiffres impressionnants s’accompagnent d’un développement constant : Maps, Drive, Agenda, Analytics, Trends, Alerts… Google semble avoir son mot à dire sur tout à travers des applications fonctionnelles, et gratuites. Outil de veille de Google, Alerts est très plébiscités des utilisateurs…

Gratuit ? Oui mais…

L’outil est gratuit et rapide, c’est vrai. Mais loin d’être idéal. Google Alerts permet d’être notifié dès que le fruit de l’une de vos recherches (préalablement créées) est mentionné parmi l’ensemble des sources que le software suit. C’est là l’inconvénient (et le paradoxe), Google Alerts ne veille que sur un nombre limité de sources. Aussi, le software ne fera que vous informer en cas de mention. Pour les analyses, il faudra parcourir le contenu vous même, et prendre des notes.

Google Alerts reste un outil intéressant et très simple d’utilisation. C’est un outil qui convient parfaitement à une utilisation personnelle, si l’on souhaite rester informer quant à des sujets précis. À l’inverse, c’est un outil extrêmement pauvre pour une utilisation en entreprise. Avec des sources perfectibles et une absence d’analyses des résultats de recherches, Google Alerts ignore complètement la face cachée de l’iceberg.

Outil de veille : Pourquoi sauter le pas ?

Un outil de veille avancé vous apporte l’assurance d’un service de qualité. Aussi, un outil de veille avancé saura veiller (encore heureux) et analyser les résultats de recherche, vous permettant de mettre la main sur les KPI qui comptent pour vous : Couverture & portée médiatique, tonalité, étude des tendances, valeur chiffrée de votre exposition médiatique, … la liste est longue.

Si vous utilisez Google Alerts, vous avez probablement pesté plusieurs fois contre le software car ne vous permettant pas de réaliser des recherches approfondies (surtout si votre recherche porte sur un nom générique).

L’image ci-dessus décrit parfaitement cette situation. Dès lors qu’il s’agit de mener des recherches précises, G.A ne peut rivaliser avec un véritable outil de veille. Nos outils permettent par exemple d’associer et d’éliminer des mots clés afin d’optimiser au mieux les résultats de recherche. (voir ci-dessous).

L’entreprise « Orange » porte un nom générique. L’utilisation de mots clés « négatifs » est nécessaire.

Le service est stable, mis à jour régulièrement et le développement continu. C’est du moins la base des standards que l’on se fixe ici à Meltwater. Notez également qu’un outil de veille solide vous permet de veiller à la fois sur la presse en ligne ainsi que sur les médias sociaux. Enfin, l’avantage d’utiliser un véritable outil de veille est de profiter d’un service client de qualité. Il s’agit certes d’un investissement, mais les informations que l’on obtient à l’aide d’un tel outil surpassent de loin l’achat initial. Les insights délivrés par un tel outil vous permettent en effet de mettre le doigt sur des éléments inconnus de vos concurrents.