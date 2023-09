De l'évolution des habitudes de paiement numérique aux fusions et acquisitions de banques, le secteur des services bancaires et financiers a fait couler beaucoup d'encre depuis le début de l'année. Si les conversations liées à la finance sont florissantes dans le monde numérique, certaines plateformes enregistrent plus de mentions d'argent que d'autres. Nous avons utilisé notre plateforme d'écoute sociale et d'analyse pour mesurer les mentions de mots-clés relatifs aux services bancaires et financiers dans 10 sources au cours du premier semestre 2023. Voici où les mentions de mots-clés financiers ont diminué et augmenté.

Domaines dans lesquels les mentions relatives à la finance ont diminué

Sur les 10 sources que nous avons analysées, les mentions de mots-clés relatifs à la finance et à la banque n'apparaissent que sur Pinterest et sur les blogs.

Blogs

Variation du volume par rapport à la période précédente : -19 % (-880K de mentions)

Sur les blogs sociaux, les conversations sur les finances en 2023 sont en baisse. Cela peut s'expliquer par le fait que d'autres sources ont attiré un plus grand nombre de personnes au cours des mois précédents. Certains des blogs les plus cités ont répondu à des questions courantes sur la banque et la finance et ont fourni des mises à jour et des analyses sur les marchés. [Note : Cette analyse a porté sur les mentions de blogs du 1er janvier au 31 mai 2023, en raison de changements dans la manière dont nous indexons les blogs Wordpress. Toutes les autres informations de ce blog sont basées sur des données allant du 1er janvier au 30 juin 2023].

Pinterest

Variation du volume par rapport à la période précédente : -1 % (-2K de mentions)

Bien que les mentions relatives à la finance sur Pinterest aient été légèrement en retrait en février et mars, le sujet a commencé à rebondir en mai. Certains des contenus les plus intéressants sur la plateforme concernaient le sujet : comment faire des économies.

Où les mentions relatives à la finance ont-elles augmenté

Les mentions de mots-clés en finance ont augmenté sur Twitch, les podcasts, les forums, Reddit, les émissions, les actualités et Twitter. Chacune de ces conversations a connu des pics importants en mars, lors de l'effondrement de plusieurs banques américaines.

Twitter

Les conversations sur la finance ont explosé sur Twitter lors de l'effondrement des banques en mars, mais l'un des tweets les plus suivis était une blague. Le tweeto y explique qu'il a atteint la "liberté financière" en "liquidant ses actifs" en achetant chaque jour des cafés glacés, des sodas et des smoothies. Il a obtenu 29,4K de retweets et 158,9K likes.

Médias

La couverture médiatique en 2023 a connu un pic les 13, 16 et 20 mars ainsi que le 1er mai, correspondant à chaque fois à l'annonce de la faillite de Signature Bank, Silicon Valley Bank, Credit Suisse et First Republic Bank.

Twitch

Il y a également eu une légère augmentation des mentions de la finance sur Twitch, connu principalement pour son contenu sur les jeux vidéo. La plateforme de livestream dispose d'une communauté très spécialisée de passionnés des marchés financiers et de crypto-monnaies.

Podcasts

Les discussions sur la finance dans les podcasts sont en légère augmentation, probablement parce que les podcasts d'information plus populaires couvrent les principaux sujets financiers de cette année. L'un des épisodes de podcast qui a eu le plus d'impact est l'épisode du Ramsey Show du 4 avril intitulé "Do I Need a Credit Card for International Travel ? (Hour 2)", qui a atteint 242 millions d'auditeurs.

Actualités

Comme pour la couverture médiatique, les mentions sur la finance dans les actualités ont augmenté, atteignant des sommets lors des grandes coupures de presse pendant la crise bancaire du printemps. L'article "Standard Bank, PAPSS partner to enhance cross-border payment across Africa" du média ghanéen Starrfm Online est l'un des articles d'actualité axés sur la finance qui a eu le plus grand impact sur les médias sociaux. Son Social Echo, c'est-à-dire le nombre de fois où il a été partagé, commenté et réagit sur les médias sociaux, a été de 773 000 fois.

Reddit

Comme sur les forums, les personnes souhaitant discuter de finance ont convergé vers Reddit en mars. Les cinq premiers subreddits pour les mentions relatives à la finance étaient les suivants :

r/wallstreetbets (84 800 mentions sur 14 millions de membres)

r/personalfinance (63 500 mentions sur 17,9 millions de membres)

r/Superstonk (56 200 mentions sur 885 000 membres)

r/PersonalFinanceCanada (41 300 mentions sur 1,2 million de membres)

r/AskReddit (33 400 mentions sur 41,7 millions de membres)

Forums

Les forums se sont développés en tant que site de conversations financières pendant la crise bancaire du printemps. Le forum le plus fréquenté, avec 229 000 mentions, est tickerreport.com.

Qu'il s'agisse de partager des conseils d'épargne ou de commenter les bouleversements du secteur, les conversations sur la finance sont bien vivantes et offrent une mine d'informations sur les opinions, les perceptions et les comportements des consommateurs. Pour en savoir plus sur la façon dont les organisations de services bancaires et financiers peuvent utiliser les médias et l'intelligence sociale pour découvrir les tendances et les opportunités émergentes, consultez notre rapport sectoriel Études d'industrie 2023 : Services bancaires et financiers.