Suivez votre présence sur le média à la plus forte croissance

L'intérêt pour les podcasts augmente rapidement. 5,8 millions de français écoutent des podcasts au moins 1 fois par semaine, soit une hausse de 52% par rapport à l'année dernière.

Pour vous aider à comprendre et analyser ce média en pleine croissance, notre solution de veille des podcasts vous permet de surveiller plus de 25 000 podcasts dans le monde.

Nous ajoutons chaque jour à la plateforme plus de 3 000 nouveaux podcasts provenant de plus de 25 000 chaînes, dans plus de 16 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien et l'allemand.