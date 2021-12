SAN FRANCISCO, 15 nov. 2019 - Meltwater, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de données médias et sociales, annonce aujourd'hui son rôle de fournisseur de lancement d'AWS Data Exchange, un nouveau service qui permet à des millions d'utilisateurs d'Amazon Web Services (AWS) de trouver, souscrire et utiliser des données tierces dans le cloud facilement et en toute sécurité.

« Nous nous réjouissons d'accueillir Meltwater chez AWS Data Exchange », a déclaré Stephen Orban, General Manager, AWS Data Exchange, Amazon Web Services, Inc. « Alors que le marché appelle à davantage de données externes pour compléter les ensembles de données internes, les utilisateurs d'AWS Data Exchange peuvent désormais tirer parti des données de Meltwater pour obtenir une meilleure visibilité du monde qui les entoure, afin de prendre des décisions mieux informées. »

Avec AWS Data Exchange, les consommateurs de tous les secteurs peuvent tirer parti des produits de données conditionnés de Meltwater afin de soutenir de multiples processus commerciaux. Par exemple, les investisseurs peuvent identifier les opportunités commerciales potentielles en suivant les variations quotidiennes de la couverture médiatique et du sentiment à l'égard des entreprises, et rééquilibrer leurs portefeuilles selon les changements de sentiment et événements professionnels qui se produisent à travers différents marchés verticaux. Les équipes de production des médias et du divertissement peuvent éclairer leurs décisions en matière de talent et de programmation en suivant les variations de la couverture médiatique quotidienne et du sentiment exprimé vis-à-vis des émissions et des plateformes de télédiffusion, tout en prenant des décisions plus informées concernant les partenariats et la publicité via le suivi de différentes célébrités. Les entreprises spécialisées dans les soins de santé et les sciences de la vie peuvent ainsi suivre la couverture médiatique du marché et des principales classes de médicaments.

« Meltwater croit au potentiel des entreprises qui s'appuient sur les données en ligne pour prendre des décisions mieux informées et devenir plus compétitives sur leurs marchés. Nous avons toujours fourni aux départements RP et Communications les informations dont ils ont besoin pour garder une longueur d'avance, mais avec le lancement de nos ensembles de données dérivés disponibles dans AWS Data Exchange, nous apportons cette expertise à des départements comme la veille économique, la veille concurrentielle, le marketing et les affaires juridiques, qui peuvent désormais tirer parti de ces données et créer des analyses à leur avantage », a déclaré Leor Distenfeld, Executive Director d'Outside Insight chez Meltwater.

Tim Barker, Head of Product pour Fairhair.ai chez Meltwater, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire partie des premiers fournisseurs d'AWS Data Exchange et sommes impatients d'aider les consommateurs à tirer des connaissances commerciales de ces nouveaux produits de données conditionnés, qui combinent le meilleur de notre contenu et de nos capacités en IA. AWS Data Exchange complète la gamme de produits et services que nous fournissons déjà à plus de 32 000 clients et nous apporte une nouvelle voie palpitante pour développer et déployer rapidement des produits de données conditionnés en réponse aux exigences du marché et de chaque consommateur. »

Meltwater et AWS Data Exchange peuvent aider les entreprises de divers secteurs à soutenir leurs stratégies axées sur les données en accédant à une nouvelle gamme de produits de données conditionnés. Avec plus de 500 millions de nouveaux documents ajoutés chaque jour, et des capacités NLP améliorées en plus de cela, ces ensembles de données fourniront aux utilisateurs d'AWS Data Exchange des informations précieuses pour renforcer leur stratégie commerciale. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos de Meltwater

Meltwater, entreprise pionnière de la Media Intelligence et maintenant d’Outside Insight, donne aux entreprises l’avantage informationnel dont elles ont besoin pour rester en avance. Plus de 32 000 entreprises utilisent les solutions de Meltwater pour filtrer des milliards de conversations en ligne et en extraire des informations pertinentes pour leur stratégie de marque. Avec près de 20 ans d’expérience dans l’analyse de données, Meltwater se donne pour mission de fournir un service personnalisé et international, basé sur l’expertise locale de 55 bureaux répartis sur six continents. Meltwater s’est également engagé à promouvoir l’écosystème des data-sciences par l’intermédiaire de MEST, un programme panafricain d’entrepreneuriat et incubateur, et de Shack15, une communauté internationale de data-science. Pour en savoir plus, consultez le site Meltwater.com.

Contact

dataproducts@meltwater.com