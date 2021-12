21 Février 2020 - Meltwater, le leader de l'analyse média, annonce aujourd'hui l'ajout de la veille des podcasts à sa gamme de produits, donnant aux clients la possibilité de veiller parmi plus de 25 000 podcasts dans le monde en temps réel.

En 2019, plus de la moitié des américains ont écouté un podcast, et plus de 30 % d'entre eux ont écouté des podcasts au moins une fois par mois. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux années précédentes, et cette tendance se reflète dans le monde entier, les podcasts étant de plus en plus populaires dans toutes les langues. Grâce à cette nouvelle intégration des podcasts, nous ajoutons chaque jour plus de 3000 nouveaux podcasts à la plateforme, dans plus d'une douzaine de langues.

Les clients de Meltwater peuvent désormais analyser les podcasts pour tous les mots-clés importants pour eux. Ils peuvent aussi découvrir des podcasts pertinents pour leur secteur et des possibilités de prise de parole pour leurs dirigeants.

Le fait de pouvoir veiller les podcasts à l'échelle mondiale permet à nos clients de comparer leur visibilité sur ce format à celle de leurs concurrents, de comprendre le sentiment de chaque mention, d'analyser leur performance globale et de partager facilement les podcasts pertinents.Les podcasts viennent ainsi s'ajouter à la gamme de contenus déjà disponible sur la solution de veille de Meltwater : presse en ligne, médias sociaux et couverture télévisuelle.

"La popularité des podcasts auprès des consommateurs ne cesse de croître dans le monde entier, et les entreprises s'intéressent à l'intégration des podcasts dans leur stratégie marketing. Nous sommes ravis d'ajouter la veille des podcasts aux solutions que nous proposons à nos clients, et de les aider à mieux comprendre comment ce format participe à leur visibilité en ligne", a déclaré Niklas De Besche, Directeur Exécutif Produits chez Meltwater.

Les clients de Meltwater peuvent s'adresser à leur responsable de compte pour ajouter la veille podcast à leur abonnement. Vous trouverez plus d'informations sur cette nouvelle intégration du suivi podcast ici.

A PROPOS DE MELTWATER :

Meltwater, entreprise pionnière de la media intelligence, donne aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour rester en avance sur leurs concurrents. Plus de 30 000 entreprises utilisent la plateforme de media intelligence de Meltwater pour rester informées des milliards de conversations en ligne et pour extraire les insights pertinents et stratégiques pour leur marque. Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’analyse de données, l’entreprise apporte à ses clients un service global avec une expertise locale de ses 55 bureaux répartis sur six continents. Meltwater s’est également engagé à développer l’écosystème de la data science avec MEST, un incubateur et une école pour entrepreneurs pan-africains, et Shack15, une communauté dédiée à la data science. Pour plus d’informations, visitez Meltwater.fr

CONTACT MEDIA :

Johnny Vance

Global Head of Product Marketing and Partnerships

johnny.vance@meltwater.com