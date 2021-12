Meltwater fait l'acquisition de DeepReason.ai

Meltwater a annoncé l'acquisition de DeepReason.ai, une entreprise affiliée à l'université d'Oxford, afin de contribuer à la création de l'un des plus grands réseaux de données publiques :

- La technologie de pointe représente 75 ans de recherche globale dans le domaine du Renseignement Graphique

- Améliore tous les cas d'utilisation grâce à un accès rapide à des informations difficilement accessibles aujourd'hui.

Meltwater B.V., l'un des leaders mondiaux de l’intelligence médiatique et de l’analyse sociale, a conclu un accord définitif pour acquérir la start-up d'intelligence artificielle DeepReason.ai, issue du département informatique de l'Université d'Oxford, pour un montant de 7,3 millions de dollars.

DeepReason.ai a été créée en 2018, et est l'une des principales entreprises dans le domaine de l'IA dite de "raisonnement". Leur technologie unique est basée sur le projet de recherche VADA (Value Added Data Systems), financé par le conseil de recherche britannique EPSRC. Ces travaux représentent 75 ans d'expérience globale en matière de R&D et sont supervisés par Georg Gottlob, professeur à Oxford et membre de la Royal Society. Les graphes de connaissance sont des systèmes d'IA qui connectent les données. Celles-ci, sont fondamentales pour obtenir des réponses à des requêtes complexes et obtenir des informations avec plus d'efficacité. DeepReason.ai a mis au point un puissant moteur de raisonnement doté d'une capacité inédite pour l'industrie de maintenir des vues additionnelles des graphes de connaissances, et a résolu le défi coûteux de la mise à jour et de la maintenance de graphes de connaissances complexes à grande échelle.

Aujourd'hui, Meltwater ingère et traite plus de 800 millions de documents par jour, et extrait de nouvelles informations sur plus de 14 millions d'entreprises, 50 millions de personnalités publiques (telles que les décideurs clés au sein de ces entreprises et les influenceurs des médias sociaux) et 75 millions de sujets. Chaque jour, ce graphe de connaissances s'enrichit de 2 milliards de connexions à des conversations autour de ces entreprises, personnages publics et sujets.

« Avec l'acquisition de DeepReason.ai, Meltwater sera dans une position unique pour continuer à développer ce graphe de connaissances afin de découvrir encore plus d'informations. Au cours des deux dernières décennies, le moteur de recherche propriétaire de Meltwater a alimenté les informations et analyses proposées à nos clients. À l'avenir, le moteur de recherche de Meltwater simplifiera et fera progresser la façon dont nos clients génèrent des informations dans notre produit, avec des capacités qui vont au-delà d'un moteur de recherche traditionnel », a déclaré Aditya Jami, directeur technique de Meltwater.

« L'acquisition de DeepReason.ai et l'intégration de son moteur de raisonnement permettront à nos clients d'utiliser notre produit de manière innovante et d'accéder rapidement à de nouveaux types d'informations difficiles d’accès. Comme nos clients se tournent vers Meltwater pour les aider à mieux comprendre et analyser des millions de documents chaque jour, nous continuons à investir dans notre technologie sous-jacente et nos modèles d'IA afin de fournir des informations détaillées, en temps réel, ce qui rend nos clients à la fois plus efficaces et mieux informés - et leur permet de prendre des décisions plus stratégiques », a déclaré John Box, PDG de Meltwater.

« Nous sommes fiers de rejoindre le projet ambitieux de Meltwater visant à construire l'un des plus grands réseaux de données publiques au monde ", a déclaré le Dr Stéphane Reissfelder, PDG de DeepReason.ai. "C'est le second projet de création d'une start-up d'IA de l'Université d'Oxford que Meltwater acquière, et nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler pour une entreprise qui apprécie les avancées de la recherche universitaire et qui possède les connaissances et les compétences nécessaires pour les convertir en applications commerciales. »

DeepReason.ai compte cinq employés à temps plein et quatre à temps partiel, dont sept sont titulaires d'un doctorat, qui rejoindront tous l'équipe de Meltwater. Après intégration, l'activité de DeepReason.ai ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les prévisions de revenus de Meltwater pour 2021. L'acquisition de DeepReason.ai sera la quatrième acquisition de Meltwater depuis la cotation de la société sur Euronext Growth Oslo en décembre 2020.

