Pourquoi Meltwater ?

Meltwater est le résultat des 2000 personnes qui y travaillent. Nous sommes fiers de recruter des personnes exceptionnelles et de les aider à faire des choses extraordinaires dans un environnement dynamique et global qui favorise la positivité, l'esprit d'entreprise et le travail d'équipe.

Nous avons plus de 125 employés qui travaillent avec nous depuis plus de dix ans (ce qui n'est pas une mince affaire pour une entreprise de notre âge et de notre taille). Meltwater est un endroit où les gens pensent qu'il vaut la peine de rester.

De nombreux cadres supérieurs de tous les départements de Meltwater ont commencé leur carrière ici en occupant des postes de débutants ou en effectuant des stages directement à la sortie des études. Nous avons développé des leaders internationaux en gardant une perspective globale et en faisant correspondre leurs parcours professionnels avec leur potentiel. Que cela signifie un séjour à Los Angeles, le développement d'un marché émergent en Afrique ou un rôle à Londres, nous vous accompagnons.

Que vous soyez un nouveau diplômé de l'université ou un professionnel expérimenté, nous vous donnerons la possibilité de prendre des risques, de prendre des décisions importantes et surtout, de rêver grand.

La croissance se produit lorsque vous vous aventurez en dehors de votre zone de confort, et nous n'avons pas peur de prendre des risques lorsqu'il s'agit d'aider nos collaborateurs à atteindre leur plein potentiel. Que vous souhaitiez assumer un rôle de leader dans votre ville ou ouvrir un bureau dans une nouvelle partie du globe, nous vous accompagnerons tout au long de votre parcours.

Nous espérons que vous envisagerez de vous joindre à nous.

