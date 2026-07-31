Meltwater bietet KMU-Teams eine zentrale Plattform zum Tracking von Markenerwähnungen in Nachrichten, Social Media, Blogs, Podcasts und Bewertungsseiten. Statt sich auf manuelle Recherchen und isolierte Tools verlassen zu müssen, können Teams mit Meltwater Medien- und Social Media-Gespräche in Echtzeit beobachten. Sobald die eigene Marke erwähnt wird, erhalten sie eine Benachrichtigung und können Kontext, Sentiment und Reichweite der Beiträge analysieren. So entsteht Transparenz in Echtzeit: Positive Medienresonanz lässt sich schnell erkennen und teilen, potenzielle Reputationsrisiken können frühzeitig identifiziert und adressiert werden, und die öffentliche Wahrnehmung der Marke wird klar nachvollziehbar. Gleichzeitig wird der Impact von Kommunikationsmaßnahmen messbar. Durch die Verbindung von Medienbeobachtung und Social Listening auf einer zentralen Plattform bleiben Teams jederzeit informiert und können schneller und gezielter handeln.