Kleine und mittlere Unternehmen
Media Intelligence, entwickelt für wachsende Unternehmen
Beobachten Sie Medien, Social Media, Bewertungen, Podcasts und Ihre KI-Sichtbarkeit über eine zentrale Plattform. Meltwater unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, Trends frühzeitig zu erkennen, Wettbewerber im Blick zu behalten und Chancen schneller zu nutzen.
Eine zentrale Plattform
Schneller erkennen, was für Ihre Kommunikation wichtig ist
Von KMUs wird erwartet, schnell auf Veränderungen zu reagieren, Trends frühzeitig zu erkennen und mit größeren Marken mitzuhalten – oft mit begrenzten Ressourcen. Meltwater bündelt die dafür notwendigen Funktionen auf einer zentralen Plattform und ermöglicht KMU-Teams die Beobachtung der Medienpräsenz und KI-Sichtbarkeit, die Analyse von Social Media-Gesprächen, die Identifizierung und Ansprache der passenden Influencer sowie die Erstellung aussagekräftiger Reports, ohne zwischen verschiedenen Tools zu wechseln.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.
KI-gestützte Insights
Schnell erkennen, was für Ihr Unternehmen wichtig ist
Wachsende Unternehmen haben keine Zeit, unzählige Artikel, Posts und Gespräche manuell auf Erwähnungen zu prüfen. Meltwater Mira AI und GenAI Lens liefern relevante Ergebnisse aus Medien, Social Media und LLMs in Sekunden statt in Stunden.
Antworten in Sekunden
Entdecken Sie die Narrative und Trends, die Ihre Branche prägen, ohne Zeit oder Ressourcen zu verschwenden.
Das Wesentliche im Blick
Analysieren Sie große Mengen an Gesprächen in Echtzeit und erkennen Sie sofort, was wirklich relevant ist.
Markt & Wettbewerb beobachten
Verfolgen Sie die Entwicklungen rund um Ihre Marke, Wettbewerber und Branche in Echtzeit.
Datenbasiert entscheiden
Verwandeln Sie Medien- und Social Media-Gespräche in klarere Entscheidungen und bessere Ergebnisse.
Entwickelt für kleine Kommunikationsteams
Wie kleine und mittelgroße Teams von Meltwater profitieren
Drei zentrale Bereiche auf einer gemeinsamen Plattform. So arbeitet Ihr Team mit denselben Informationen und vermeidet doppelte Recherche.
Media Intelligence
Beobachten Sie, wie Ihre Marke, Wettbewerber und Branche in Nachrichten, Blogs, Podcasts und Rundfunkmedien präsentiert werden.
Social Listening
Verstehen Sie, worüber Ihre Zielgruppen in sozialen Netzwerken sprechen, welche Fragen sie beschäftigen und wie sie auf Ihr Unternehmen oder aktuelle Themen reagieren.
Influencer-Suche und -Zusammenarbeit
Finden Sie Creator, die zu Ihrer Marke und Zielgruppe passen. Prüfen Sie deren Themen, Reichweite und bisherige Inhalte, bevor Sie eine Zusammenarbeit beginnen.
So unterstützt Meltwater Kommunikationsteams im Arbeitsalltag
Erfahren Sie, wie Kleinunternehmen Meltwater nutzen, um Medienarbeit, Social Media und interne Berichte einfacher zu organisieren und den Beitrag der Kommunikation sichtbar zu machen.
„Was ich an Meltwater besonders schätze, ist ihre Komplettlösung. Ich kann die Plattform für Social Listening nutzen, Content veröffentlichen, Newsletter versenden, die Medien beobachten und Pitches an Journalisten versenden. Das ist für mich der entscheidende Vorteil.”
Lydia Sermons
VP of Communications & Chief Communications Officer, Howard University
PR & Medienkontakte
Stärkere Medienbeziehungen aufbauen
Die Beziehungen zu den richtigen Journalisten und Medien haben einen entscheidenden Einfluss auf die Sichtbarkeit einer Marke. Meltwater unterstützt KMU-Teams dabei, relevante Journalisten für ihre Branche zu identifizieren und ihren PR-Workflow zu optimieren – für eine gezieltere und wirkungsvollere Kommunikation. Finden Sie passende Medienkontakte, erstellen Sie individuelle Kontaktlisten und messen Sie den Einfluss Ihrer Maßnahmen auf den ROI.
Weitere Lösungen
Finden Sie die passende Lösung für Ihr Team
Enterprise Intelligence
Entwickelt für globale Teams, die Intelligence, Governance und Skalierung verbinden.
Agenturen
Verhelfen Sie Ihren Kunden mit schnellerer Recherche, aussagekräftigerem Reporting und skalierbarer Umsetzung zum Erfolg.
Creator
Werden Sie von Marken und Agenturen entdeckt, die nach vertrauenswürdigen Creator-Partnern suchen.
Behalten Sie den Überblick – auch mit einem kleinen Team
Meltwater hilft Ihnen, relevante Medienberichte und Gespräche frühzeitig zu erkennen, Entwicklungen richtig einzuordnen und Ihre nächsten Schritte auf verlässliche Informationen zu stützen. Sehen Sie in einer persönlichen Demo, wie Meltwater Ihren Kommunikationsalltag erleichtert.
Häufige Fragen zu Meltwater für KMUs
Mit Media Intelligence für KMU können kleine und mittlere Unternehmen beobachten, analysieren und verstehen, wie in Nachrichten, Online-Medien, Podcasts und Rundfunkquellen über ihre Marke, ihre Wettbewerber und ihre Branche gesprochen wird. Dies ermöglicht KMU-Teams, die öffentliche Wahrnehmung ihrer Marke nachzuvollziehen, den Erfolg von PR-Kampagnen zu messen und neue Möglichkeiten zur Steigerung der Sichtbarkeit zu ermitteln. Mit der Media Intelligence-Plattform von Meltwater lässt sich die weltweite Medienpräsenz in Echtzeit beobachten, das Sentiment analysieren, relevante Journalisten ausfindig machen und Reports erstellen, die den Wert von PR- und Kommunikationsmaßnahmen belegen.
Media Intelligence verschafft KMU-Teams die nötigen Einblicke, um mit größeren Unternehmen zu konkurrieren. Wenn wachsende Unternehmen verstehen, wie ihre Marke und Branche in den Medien dargestellt werden, können sie ihre Marketingstrategie, die Wahrnehmung durch Investoren, das Kundenvertrauen sowie potenzielle Partnerschaften maßgeblich beeinflussen. Ohne die richtigen Tools ist es schwierig nachzuvollziehen, wo das Unternehmen erwähnt wird und welche Narrative die Reputation prägen.
Meltwater bietet KMU-Teams eine zentrale Plattform zum Tracking von Markenerwähnungen in Nachrichten, Social Media, Blogs, Podcasts und Bewertungsseiten. Statt sich auf manuelle Recherchen und isolierte Tools verlassen zu müssen, können Teams mit Meltwater Medien- und Social Media-Gespräche in Echtzeit beobachten. Sobald die eigene Marke erwähnt wird, erhalten sie eine Benachrichtigung und können Kontext, Sentiment und Reichweite der Beiträge analysieren. So entsteht Transparenz in Echtzeit: Positive Medienresonanz lässt sich schnell erkennen und teilen, potenzielle Reputationsrisiken können frühzeitig identifiziert und adressiert werden, und die öffentliche Wahrnehmung der Marke wird klar nachvollziehbar. Gleichzeitig wird der Impact von Kommunikationsmaßnahmen messbar. Durch die Verbindung von Medienbeobachtung und Social Listening auf einer zentralen Plattform bleiben Teams jederzeit informiert und können schneller und gezielter handeln.
Social Listening liefert wertvolle Insights darüber, wie Kunden in ihren alltäglichen Online-Gesprächen über Produkte, Dienstleistungen und Marken sprechen. Durch die Analyse dieser Gespräche können KMU-Teams häufige Fragen, Frustrationen und sich abzeichnende Präferenzen erkennen und diese Erkenntnisse als Grundlage für Marketingkampagnen, Produktverbesserungen und Kundenbindungsstrategien nutzen. Social Listening unterstützt Unternehmen bei der Erfassung wiederkehrender Kundenfeedbacks und Anliegen, der Erkennung nicht erfüllter Bedürfnisse im Markt, dem Verständnis, wie Zielgruppen über Mitbewerber sprechen, sowie dem Aufspüren von Trendthemen, die bei Kunden Anklang finden. Diese Form der Sichtbarkeit ermöglicht es KMU-Teams, ihre Botschaften, Inhalte und Produktentwicklung stärker an das Verhalten ihrer Zielgruppen auszurichten.
Mira ist die KI-Assistentin von Meltwater und wurde entwickelt, um Teams beim schnellen Verstehen von Trends, Medienerwähnungen und Social Media-Daten zu unterstützen. Anstatt unzählige Artikel, Beiträge und Unterhaltungen manuell durchzugehen, analysiert Mira riesige Datenmengen, um die wichtigsten Muster, Narrative und Veränderungen aufzudecken.
GenAI Lens ist die Technologie von Meltwater, mit der sich nachvollziehen lässt, wie generative KI-Tools Marken interpretieren und darstellen. KI-Zusammenfassungen und generative Suchtools werden immer häufiger genutzt und übernehmen zunehmend die Aufgabe, Informationen zu Unternehmen, Produkten und Branchen zusammenzufassen. Diese KI-Antworten werden durch Medienberichte, Online-Content und Social Media-Gespräche rund um eine Marke beeinflusst. Mit GenAI Lens können Unternehmen nachvollziehen, wie ihre Marke in KI-generierten Antworten beschrieben wird und welche Narrative diese Darstellungen prägen. Dadurch lassen sich Möglichkeiten zur Stärkung der Markenpräsenz erkennen und sicherstellen, dass die eigene Story in der sich wandelnden, KI-gesteuerten Informationslandschaft korrekt wiedergegeben wird.
Die KI-Sichtbarkeit ist heute ein wichtiger Faktor für die Reputation und Auffindbarkeit von Marken. Viele Menschen stellen KI-Tools Fragen wie: „Welchen Produkten kann ich für [X] am meisten vertrauen?“ KI-generierte Antworten basieren auf Inhalten und Gesprächen, die in Medien und auf Social Media-Plattformen stattfinden. Wenn Unternehmen nicht verstehen, wie diese Signale die KI-generierten Antworten beeinflussen, verpassen sie wichtige Chancen, ihre Markendarstellung aktiv mitzugestalten.
Anstatt auf Social Media-Plattformen manuell nach potenziellen Partnern zu suchen, nutzen Teams Meltwater, um anhand von Branchen, demografischen Zielgruppenmerkmalen, Engagement-Kennzahlen und Content-Themen geeignete Creator zu finden. Durch die Kombination von Influencer Discovery mit Social Listening und Media Intelligence bietet Meltwater einen umfassenderen Einblick in den Einfluss von Creatorn auf Markengespräche.
Meltwater bietet Zugriff auf Journalistendatenbanken, über die Journalisten und Publikationen mit Bezug zu bestimmten Branchen oder Themen identifiziert werden können. Teams erstellen gezielte Medienlisten, versenden Pressemitteilungen und beobachten, wie ihre Stories von verschiedenen Medien aufgegriffen und veröffentlicht werden. Dies hilft KMU-Teams, die Effektivität ihrer Medienarbeit zu steigern, die Reichweite und den Erfolg von PR-Kampagnen zu messen sowie die Beziehungen zu Journalisten zu stärken.
Meltwater bietet Dashboards und Reporting-Tools, die Medienberichterstattung und Social Media-Gespräche in übersichtliche, visuelle Reports für Management-Teams und Stakeholder umwandeln. In diesen Reports lassen sich Brand Visibility, Share of Voice, Sentimenttrends, Kampagnen-Performance und Wettbewerbsvergleiche mühelos aufzeigen.