Creator bei Meltwater
Werden Sie dort von Marken entdeckt, wo diese bereits suchen
Tausende Marken und Agenturen nutzen die Influencer Marketing-Lösung von Meltwater, um ihre nächsten Creator-Partner zu finden. Präsentieren Sie sich auf einer Plattform, auf der Entscheidungsträger aktiv recherchieren. Werden Sie Teil unseres Ökosystems, erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit, bauen Sie Glaubwürdigkeit durch Daten auf und sichern Sie sich Ihre nächste bezahlte Zusammenarbeit.
Meltwater hilft Ihnen, immer wieder gebucht zu werden
Marken nutzen Meltwater, um ihren gesamten Influencer-Workflow von der Identifikation bis zum Performance-Reporting zu steuern. Creator, die auf Meltwater präsent sind, können dadurch leichter gefunden, überprüft und wiederholt für strategische Partnerschaften ausgewählt werden.
Alles, was Sie brauchen, um Sichtbarkeit in Aufträge umzuwandeln
Meltwater Influencer Marketing bietet Marken KI-gestützte, personalisierte Möglichkeiten, Influencer zu entdecken und anhand von Zielgruppenmerkmalen, Interessen, Engagement-Qualität, Content-Themen, Nischenautorität sowie der Übereinstimmung mit den Markenwerten zu bewerten. Mit Meltwater werden Ihre Nische, Publikumsqualität und Authentizität zu einem klaren Wettbewerbsvorteil.
Das Meltwater Influencer Marketing unterstützt Marken beim Tracking der Kampagnen-Performance und bei der Messung des Impacts, vom Engagement bis hin zu Conversions. Es zeigt Marken, wie ihre Zielgruppe auf den Content reagiert, welche Inhalte zum Handeln anregen und wie sich ihre Kampagnen im Laufe der Zeit entwickeln.
Mithilfe der Brand Fit-Insights von Meltwater lässt sich die Werteübereinstimmung zwischen Marken und Influencern bereits vor dem ersten Kontakt feststellen. So wird sichergestellt, dass Partnerschaften nicht allein auf Leistungskennzahlen basieren. Das Ergebnis: authentischere Kampagnen, bessere Performance sowie eine stärkere kreative Zusammenarbeit und langfristigere Partnerschaften.
Marken nutzen Meltwater Influencer Marketing, um Kampagnen von A bis Z zu steuern. Dadurch entstehen mehr Struktur und weniger Konfliktpotenzial. Für Influencer bedeutet das präzisere Briefings, klar definierte Leistungen, übersichtliche Kommunikation und transparentes Performance-Reporting. Weniger Tabellen. Weniger Unklarheiten. Professionellere Partnerschaften.
Authentisch sein. Auffallen. Ausgewählt werden.
Die Verifizierung Ihres Accounts bei Meltwater ist der Schlüssel zu sofortigem Vertrauen und eröffnet Ihnen Zugang zu wertvollen Möglichkeiten bei führenden Marken. So funktioniert’s.
Die Herausforderung
Die Lösung
Die Herausforderung
Keine ausgelassenen Details
Die Lösung
Echte demografische Merkmale, Reichweite und Performance-Daten präsentieren.
Die Herausforderung
Schnellere Genehmigung
Die Lösung
Verifizierte Daten helfen Marken, Partner schneller auszuwählen.
Die Herausforderung
Höhere Sichtbarkeit
Die Lösung
Überprüfte Creator erscheinen in Suchanfragen, für die Marken bereits ein Budget bereitgestellt haben.
Mitgliedschaft im Creator Culture Club
Der Creator Culture Club bringt Creator und Marken jenseits des Feeds zusammen. So wird digitaler Einfluss in der realen Welt zu echten Chancen.
- Exklusives Networking – Nehmen Sie an persönlichen und digitalen Veranstaltungen in Städten wie New York, London und Dubai teil und knüpfen Sie Kontakte zu Marken.
- Konkrete Ergebnisse – Bei unseren Events sind Partnerschaften mit Marken wie Canon, Nars, Expedia und Lionsgate entstanden.
- Höhere Sichtbarkeit – Mitglieder des Creator Culture Clubs werden unseren Markenkunden gegenüber vorrangig positioniert, wodurch Sie viel einfacher entdeckt werden.
Die Wahl weltweit führender Marken
Werden Sie von Marken entdeckt, die bereits in Creator-Partnerschaften investieren.
Bereit für den nächsten Schritt in Ihrer Creator-Karriere?
Sichtbarkeit. Glaubwürdigkeit. Folgeaufträge. Erfolg entsteht dort, wo Marken nach Partnerschaften suchen.
FAQs zu Creator
Marken nutzen die KI-gestützten, personalisierten Plattformen von Meltwater, um basierend auf Fachgebieten, Zielgruppenmerkmalen und Leistungskennzahlen passende Creator zu identifizieren. Mit einem aktiven und verifizierten Profil erscheinen Sie in den Suchergebnissen dieser Marken.
Ja. Die Authentifizierung über Meltwater ist eine sichere Methode, um Marken die nötigen verifizierten Daten (wie demografische Zielgruppenmerkmale und die Anzahl der Aufrufe von Beiträgen) für eine vertrauensvolle Partnerschaft bereitzustellen.
Die Authentifizierung schafft Transparenz und liefert verifizierte Nachweise, die über gängige In-App-Kennzahlen hinausgehen und die Glaubwürdigkeit stärken. Durch die Validierung von Zielgruppen- und Engagement-Daten über die Plattform können Creator ihre tatsächliche Reichweite und ihr Conversion-Potenzial überzeugend darstellen und so Unsicherheiten in Bezug auf ihren Wert reduzieren.
Der Creator Culture Club ist ein globales Format, das durch Events in Großstädten wie New York, London und Dubai eine Brücke zwischen digitalem Content und echten Beziehungen schlägt. Diese nur auf Einladung zugänglichen Veranstaltungen ermöglichen Creators den direkten Austausch mit Entscheidungsträgern globaler Marken, was häufig zu unmittelbaren Partnerschaftsangeboten und langfristigen Geschäftsbeziehungen führt.
Ja. Meltwater verfügt über ein intuitives Dashboard, das speziell für das Kampagnenmanagement entwickelt wurde. Creators können diesen Arbeitsbereich nutzen, um Aufgaben zu erfassen, Deadlines im Auge zu behalten und über Echtzeit-Messaging-Funktionen sowie Content-Review-Tools mit Markenpartnern zu kommunizieren.
Meltwater bietet Bildungsressourcen wie Einblicke in die Prioritäten von Marken und deren Kriterien bei der Bewertung von Partnerschaften. Außerdem stehen Guides und Reports bereit, die Creators beim Wachstum ihres Business und bei der nachhaltigeren Monetarisierung ihrer Inhalte unterstützen.
Creator können die Insights der Meltwater-Plattform nutzen, um hochwertige Media Kits mit verifizierten demografischen Zielgruppendaten sowie Leistungskennzahlen zu erstellen. Durch die Bereitstellung dieser verifizierten Daten können sich Marken bereits vor einer möglichen Zusammenarbeit ein genaues Bild von Ihrem Einfluss verschaffen.
Ja. Meltwater unterstützt Creator, die nach mehr Sichtbarkeit und Wachstum streben, in jeder Phase ihrer Karriere. Die Plattform bietet Tools und Daten, mit denen auch neue Content-Ersteller ihren potenziellen ROI und ihre Reichweite belegen können. Dies macht es ihnen leichter, im Wettbewerb um Partnerschaften mit etablierten globalen Marken mitzuhalten.