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On-Demand Webinar: Corporate Newsroom - Fehler, Erkenntnisse & Erfolge
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Corporate Newsrooms sind ein gängiges Modell in der Kommunikationsbranche. Doch wie baut man einen Newsroom professionell auf und hält ihn erfolgreich auf dem Laufenden? Christoph Kocher teilt seine Erfahrung aus dem Aufbau des Corporate Newsrooms bei DB Schenker und berichtet anhand des Praxisbeispiels von seinen Erkenntnissen, Best Practices und Fehlern, die vermieden werden sollten.
In diesem Webinar lernen Sie:
- Best Practices & Quick Wins beim Aufbau eines Corporate Newsrooms
- Wie Sie den internen Change Prozess erfolgreich umsetzen
Start making decisions with confidence.
See how one platform can power every decision across PR, communications, and marketing.
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