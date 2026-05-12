Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Markenwahrnehmung

Ihre Marke wird heute über viele Plattformen hinweg diskutiert: in News, Social Media, Podcasts, Videos und KI-generierten Antworten. Dadurch wird es immer schwieriger, den Überblick zu behalten und frühzeitig zu erkennen, wie über Ihr Unternehmen gesprochen wird.

Mit den Produkt Updates aus dem Sommer 2026 hilft Ihnen Meltwater dabei, Entwicklungen schneller zu verstehen, Trends früher zu erkennen und relevanter zu kommunizieren. So ist Ihre Marke dort sichtbar, wo Gespräche heute entstehen.