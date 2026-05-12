Produkt Updates 2026
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Markenwahrnehmung
Ihre Marke wird heute über viele Plattformen hinweg diskutiert: in News, Social Media, Podcasts, Videos und KI-generierten Antworten. Dadurch wird es immer schwieriger, den Überblick zu behalten und frühzeitig zu erkennen, wie über Ihr Unternehmen gesprochen wird.
Mit den Produkt Updates aus dem Sommer 2026 hilft Ihnen Meltwater dabei, Entwicklungen schneller zu verstehen, Trends früher zu erkennen und relevanter zu kommunizieren. So ist Ihre Marke dort sichtbar, wo Gespräche heute entstehen.Persönliche Demo anfragen
Verstehen Sie, was Ihre Marke bewegt
Erkennen Sie schneller, was die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst, reagieren Sie gezielter und konzentrieren Sie sich auf die Themen, die wirklich relevant sind.
Verstehen Sie, was gesagt wird – nicht nur, was geschrieben steht
Analysieren Sie gesprochene Inhalte aus Social Media, Podcasts und Videos genauso einfach wie klassische Textquellen. Gerade Videos entwickeln sich immer stärker zum wichtigsten Kommunikationskanal, denn viele relevante Aussagen tauchen dort auf, bevor sie in Artikeln oder Posts erscheinen.
Meltwater macht diese Inhalte durchsuchbar und analysierbar. So verstehen Sie nicht nur, was gesagt wird, sondern auch, welche Themen an Bedeutung gewinnen und wie darüber gesprochen wird.
Verstehen Sie, wie KI Ihre Marke darstellt
Immer mehr Menschen nutzen KI-Tools, um sich über Marken, Produkte und Unternehmen zu informieren. Gleichzeitig fehlt vielen Kommunikationsteams die Transparenz darüber, wie ihre Marke dort dargestellt wird und welche Quellen die Antworten beeinflussen.
Mit der GenAI Lens sehen Sie, wie Ihre Marke in KI-generierten Antworten erscheint, welche Inhalte besonders sichtbar sind und wo Optimierungspotenzial besteht. So steuern Sie Ihre Kommunikation gezielter und entscheiden fundierter, welche Inhalte Priorität haben sollten.
Erhalten Sie Antworten direkt auf Slack
Bringen Sie relevante Medien-Insights zu Slack: Genau dorthin, wo Abstimmungen und Entscheidungen stattfinden. Mit Meltwater Agent for Slack erhalten Teams Analysen, Zusammenfassungen und Antworten direkt im Arbeitsalltag, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Mira AI nutzt dabei den Kontext Ihrer Gespräche, um relevantere Antworten zu liefern. Frühere Anfragen bleiben nachvollziehbar, sodass Informationen schneller wiedergefunden und effizient genutzt werden können.
Erkennen Sie Trends, bevor sie groß werden
Erkennen Sie frühzeitig neue Themen und Entwicklungen über Plattformen wie X, TikTok, Instagram, Facebook und News hinweg. So sehen Sie schneller, welche Trends an Dynamik gewinnen und welche bereits an Relevanz verlieren.
Im erweiterten Trends Center werden aufkommende Themen automatisch sichtbar gemacht, ohne dass komplexe Setups oder manuelle Recherchen nötig sind. Das hilft Teams dabei, schneller auf relevante Entwicklungen zu reagieren und Chancen früher zu nutzen.
Medienansprache gezielter personalisieren
Gute Medienarbeit lebt von Relevanz. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, personalisierte Kommunikation in größerem Umfang umzusetzen.
Mit KI-gestützter Unterstützung können Teams Outreach-Inhalte gezielter auf JournalistInnen zuschneiden – basierend auf Themeninteressen, Schreibstil und bisheriger Berichterstattung. So entstehen relevantere Pitches, ohne dass der Aufwand im Alltag steigt.
Verstehen Sie schneller, was Ihre Marke bewegt
Die neuen Funktionen helfen Kommunikations- und PR-Teams dabei, relevante Entwicklungen schneller einzuordnen und effizienter zu arbeiten. Wenn Sie die neuen Funktionen in der Praxis entdecken möchten, buchen Sie einfach einen 30-minütigen Termin mit unserem Team.