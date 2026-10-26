Meltwater erzielte die höchste Bewertung bei der Umsetzungsfähigkeit sowie bei der Vollständigkeit der Vision unter allen bewerteten Anbietern.

San Francisco, CA, 26. Oktober 2026 – Meltwater, der weltweit führende Anbieter für umsetzbare Intelligence in PR, Kommunikation und Marketing, wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für PR- und Medienbeobachtung als Leader ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erhalten – unserer Ansicht nach – Anbieter, die bereits heute Marktentwicklung maßgeblich prägen und über die Vision verfügen, auch künftige Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.

Meltwater ist der einzige Anbieter mit einer Top-Bewertung in allen sechs Anwendungsfällen im begleitenden Critical Capabilities Report: Dazu zählen Reputation Intelligence, Erkennung und Bewältigung von Krisen und Problemen, Medienarbeit und Outreach, Evaluation und Messung von PR-Kampagnen, Executive Communications Management sowie Wettbewerbsanalyse. Grundlage ist der Gartner® Critical Capabilities Report 2026 für PR- und Medienbeobachtung.

Zum ersten Mal bewertete Gartner diese Kategorie – ein wichtiger Meilenstein für dieses dynamische Marktsegment. Im Debütreport erhielt Meltwater die höchste Einstufung in der Kategorie Umsetzungsfähigkeit sowie die weitreichendste Bewertung für die Vollständigkeit der Vision unter den elf betrachteten Anbietern.

Kommunikation wird immer schneller, vielseitiger und läuft zunehmend über KI-gestützte Kanäle ab. Du brauchst mehr als nur Daten: Es kommt auf verwertbare Erkenntnisse an, um schnell und sicher zu entscheiden. Meltwater vereint Medien-, Social- und KI-Signale auf einer Plattform. So siehst du, was rund um deine Marke passiert, was das bedeutet und welche nächsten Schritte sinnvoll sind. Durch globale Abdeckung, KI-basierte Workflows und sofort einsatzfähige Berichte kannst du Gespräche kanalübergreifend nachverfolgen, die von LLMs geprägte Reputation steuern, Trends frühzeitig erkennen und aufkommende Themen sofort entschärfen – bevor sie zur Krise werden.

„Für uns bestätigt diese Auszeichnung unsere aktive Rolle als Anbieter für umsetzbare Intelligence. Sie zeigt, wie ausgereift unsere Technologie ist, und unterstreicht unsere Fähigkeit, PR und Kommunikation von morgen mitzugestalten“, sagt John Box, CEO von Meltwater. „Die Aufgaben von Kommunikatoren wachsen: schnelllebige Gespräche, fragmentierte Kanäle und KI-getriebenes Entdecken prägen die Branche. Deshalb investieren wir in KI-Innovation und entwickeln Lösungen gemeinsam mit unseren Kunden, damit sie weiterhin erfolgreich bleiben.“

Nach unserer Einschätzung spiegeln sich Meltwaters Stärken in folgenden Bereichen wider:

KI speziell für die Ansprüche moderner Kommunikationsteams: Meltwater investiert in KI und neue Integrationsstandards, um mit Model Context Protocol (MCP) einen effizienten Workflow zwischen Medien, Socials und anderen Intelligence-Quellen zu ermöglichen.

Vernetzter Ansatz für KI-Transparenz: Meltwater integriert Insights darüber, wie Unternehmen, Führungskräfte und Branchenthemen in öffentlich generierten KI-Antworten auftauchen, direkt in Workflows. So behältst du einen immer zentraleren Teil des Informationsumfelds im Blick.

Partner-Ökosystem mit echtem Mehrwert: Meltwater ergänzt Eigenentwicklungen durch Partnerschaften in angrenzenden Kategorien. Kommunikationsteams profitieren von vernetzten Workflows und ergänzenden Funktionen.

„Bei jeder Entscheidung stellen wir uns immer die gleiche Frage: Hilft das Kommunikatoren dabei, schneller von Erkenntnissen zu Maßnahmen zu kommen?", sagt Chris Hackney, Chief Product Officer bei Meltwater. „Unsere Produktstrategie reduziert Komplexität im Alltag und macht fortschrittliche Intelligence leichter zugänglich – flexibel, in den Tools, die du bereits nutzt. Die Auszeichnung von Gartner bestätigt diesen Ansatz und die Stärke unserer integrierten Plattform.“

„Meiner Meinung nach hat Meltwater im Vergleich zu anderen Lösungen den stärksten Produkt-Fahrplan, besonders was das Verständnis für KI-Entwicklung angeht“, sagt Narek Garit, Global Commercial Analysis Manager bei Heineken. „Das Team denkt wirklich um die Ecke – deshalb arbeiten wir langfristig mit Meltwater zusammen.“

Hier geht’s zum vollständigen Report.

Gartner, Inc. Magic Quadrant for PR and Media Monitoring Tools. Amber Boyes, Paul Swiergosz. 20. Oktober 2026.

Gartner, Inc. Critical Capabilities for PR and Media Monitoring Tools. Amber Boyes, Paul Swiergosz. 20. Oktober 2026.

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder verbundener Unternehmen.

Gartner spricht in seinen Research-Veröffentlichungen keine direkte Empfehlung für Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologiekäufern nicht, nur jene Anbieter mit den höchsten Bewertungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen spiegeln die Meinungen der Analysten von Gartner wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt jegliche Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, hinsichtlich dieser Forschung ab. Dazu gehören auch Zusicherungen bezüglich Marktgängigkeit oder Eignung zu einem bestimmten Zweck.

Fragen? Du erreichst uns unter:

Kelly Costello

pr@meltwater.com

Über Meltwater

Meltwater ist weltweit führend für umsetzbare Intelligence in PR, Kommunikation und Marketing. Durch die Auswertung von täglich 1,3 Milliarden Inhalten verwandelt Meltwater Medien-, Social- und KI-Signale in wertvolle Erkenntnisse. So treffen Entscheider schneller und sicherer ihre Entscheidungen. Mit 27.000 Kunden weltweit ist Meltwater die Intelligence-Plattform, auf die globale Marken vertrauen. Meltwater: Intelligence, die wirkt.

Weitere Infos auf meltwater.com/de.