Die Ausgangssituation

Mit dem Wachstum der Unternehmensgruppe stiegen auch die Anforderungen an die PR- und Medienarbeit. Die Kommunikationslandschaft wurde fragmentierter, neue Kanäle gewannen an Bedeutung und die Erwartungen an Geschwindigkeit, Relevanz und Messbarkeit nahmen deutlich zu.

Gleichzeitig waren viele Prozesse historisch gewachsen und stark manuell geprägt:

Medieninformationen wurden überwiegend per E-Mail versendet

Der Pressespiegel konzentrierte sich auf Printmedien

Journalistenkontakte wurden in Excel-Listen gepflegt

Online-, Social-, Audio- und Broadcast-Medien wurden nur punktuell berücksichtigt

Eine zentrale Plattform für Monitoring, Distribution, Analyse und Reporting fehlte. Auswertungen waren zeitintensiv oder mussten extern vergeben werden. Für das Kommunikationsteam war klar: Diese Strukturen entsprachen nicht mehr den Anforderungen an eine moderne, strategisch ausgerichtete Unternehmens- und Markenkommunikation.

Die Entscheidung für Meltwater

Die Kulmbacher Gruppe suchte eine Lösung, um ihre PR-Arbeit ganzheitlich zu professionalisieren. Im Fokus standen dabei:

kanalübergreifendes Medienmonitoring

strukturierter Versand von Medieninformationen

zentral gepflegte und skalierbare Medienverteiler

transparente Dokumentation von Maßnahmen und Resonanz

perspektivisch belastbare Analysen als Grundlage für strategische Entscheidungen

Meltwater überzeugte als integrierte All-in-One-Lösung. Ausschlaggebend waren der modulare Aufbau, die intuitive Bedienbarkeit sowie die persönliche Betreuung mit festen Ansprechpartnern und strukturiertem Onboarding.

Der Einsatz im Arbeitsalltag

Heute ist Meltwater fester Bestandteil der täglichen Kommunikationsarbeit der Kulmbacher Gruppe und deckt zentrale PR-Disziplinen auf einer Plattform ab.

Medienmonitoring und Pressespiegel

Die Berichterstattung in Print-, Online-, Social-, Audio- und Broadcast-Medien wird zentral erfasst und strukturiert aufbereitet. Thematische Suchprofile ermöglichen eine gezielte Beobachtung relevanter Inhalte und eine Einordnung der medialen Wahrnehmung.

Die Berichterstattung in Print-, Online-, Social-, Audio- und Broadcast-Medien wird zentral erfasst und strukturiert aufbereitet. Thematische Suchprofile ermöglichen eine gezielte Beobachtung relevanter Inhalte und eine Einordnung der medialen Wahrnehmung. PR-Distribution und Medienkontakte

Medieninformationen werden direkt im System erstellt und versendet. Die Journalistenkontakte sind zentral gepflegt, aktuell und nachvollziehbar dokumentiert – inklusive Versandhistorie und Resonanz.

Medieninformationen werden direkt im System erstellt und versendet. Die Journalistenkontakte sind zentral gepflegt, aktuell und nachvollziehbar dokumentiert – inklusive Versandhistorie und Resonanz. Alerts und Echtzeit-Überblick

Individuell konfigurierte Alerts informieren das Team in Echtzeit über relevante Berichterstattung, auch mobil. So bleibt Kommunikation jederzeit handlungsfähig.

Individuell konfigurierte Alerts informieren das Team in Echtzeit über relevante Berichterstattung, auch mobil. So bleibt Kommunikation jederzeit handlungsfähig. Analyse und Auswertung

Tonalitätsanalysen, Reichweitenindikatoren und Auswertungen stehen auf Knopfdruck zur Verfügung. Manuelle Auswertungen oder externe Analysen werden weitgehend ersetzt.

Der Mehrwert

Durch den Einsatz von Meltwater hat die Kulmbacher Gruppe ihre PR- und Medienarbeit nachhaltig verändert. Prozesse sind strukturierter, transparenter und deutlich effizienter. Der Pressespiegel und die Medienarbeit erreichen ein wesentlich höheres Qualitätsniveau. Die Medienverteiler sind gepflegt und jederzeit einsatzbereit. Die Kommunikationsleistung ist messbar und vergleichbar.

Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, Medienresonanz systematisch auszuwerten und die gewonnenen Erkenntnisse gezielt in interne Abstimmungen und Entscheidungsprozesse einzubringen. PR wird damit stärker als beratende und strategische Funktion innerhalb des Unternehmens wahrgenommen.

Fazit

Mit Meltwater hat die Kulmbacher Brauerei AG ihre PR-Arbeit konsequent weiterentwickelt: hin zu mehr Professionalität, Transparenz und Zukunftsorientierung. Die Plattform unterstützt das Kommunikationsteam dabei, schneller, fundierter und kanalübergreifend zu agieren. So bleibt PR-Arbeit nah am Geschehen und leistet einen maßgeblichen Beitrag zur strategischen Unternehmenskommunikation.