Kulmbacher Gruppe
„Wo Analyse und Auswertung früher viel Zeit und Manpower gebunden haben, liefern heute wenige Klicks belastbare und aussagekräftige Ergebnisse. Das schafft Transparenz, stärkt unsere strategische Steuerungsfähigkeit und macht PR-Arbeit messbar.”
— Katja Herrmann, PR-Managerin, Kulmbacher Brauerei AG
„Mit Meltwater bündeln wir Echtzeitmonitoring und kanalübergreifende Medienbeobachtung, zentralisieren Versand und Journalistenkontakte und automatisieren Reports auf einer Plattform. So sparen wir Zeit, reagieren schneller und treffen datenbasierte Entscheidungen.“
— Christina Purucker, Teamassistentin Marketing, Kulmbacher Brauerei AG
Die Ausgangssituation
Mit dem Wachstum der Unternehmensgruppe stiegen auch die Anforderungen an die PR- und Medienarbeit. Die Kommunikationslandschaft wurde fragmentierter, neue Kanäle gewannen an Bedeutung und die Erwartungen an Geschwindigkeit, Relevanz und Messbarkeit nahmen deutlich zu.
Gleichzeitig waren viele Prozesse historisch gewachsen und stark manuell geprägt:
- Medieninformationen wurden überwiegend per E-Mail versendet
- Der Pressespiegel konzentrierte sich auf Printmedien
- Journalistenkontakte wurden in Excel-Listen gepflegt
- Online-, Social-, Audio- und Broadcast-Medien wurden nur punktuell berücksichtigt
Eine zentrale Plattform für Monitoring, Distribution, Analyse und Reporting fehlte. Auswertungen waren zeitintensiv oder mussten extern vergeben werden. Für das Kommunikationsteam war klar: Diese Strukturen entsprachen nicht mehr den Anforderungen an eine moderne, strategisch ausgerichtete Unternehmens- und Markenkommunikation.
Die Entscheidung für Meltwater
Die Kulmbacher Gruppe suchte eine Lösung, um ihre PR-Arbeit ganzheitlich zu professionalisieren. Im Fokus standen dabei:
- kanalübergreifendes Medienmonitoring
- strukturierter Versand von Medieninformationen
- zentral gepflegte und skalierbare Medienverteiler
- transparente Dokumentation von Maßnahmen und Resonanz
- perspektivisch belastbare Analysen als Grundlage für strategische Entscheidungen
Meltwater überzeugte als integrierte All-in-One-Lösung. Ausschlaggebend waren der modulare Aufbau, die intuitive Bedienbarkeit sowie die persönliche Betreuung mit festen Ansprechpartnern und strukturiertem Onboarding.
Der Einsatz im Arbeitsalltag
Heute ist Meltwater fester Bestandteil der täglichen Kommunikationsarbeit der Kulmbacher Gruppe und deckt zentrale PR-Disziplinen auf einer Plattform ab.
- Medienmonitoring und Pressespiegel
Die Berichterstattung in Print-, Online-, Social-, Audio- und Broadcast-Medien wird zentral erfasst und strukturiert aufbereitet. Thematische Suchprofile ermöglichen eine gezielte Beobachtung relevanter Inhalte und eine Einordnung der medialen Wahrnehmung.
- PR-Distribution und Medienkontakte
Medieninformationen werden direkt im System erstellt und versendet. Die Journalistenkontakte sind zentral gepflegt, aktuell und nachvollziehbar dokumentiert – inklusive Versandhistorie und Resonanz.
- Alerts und Echtzeit-Überblick
Individuell konfigurierte Alerts informieren das Team in Echtzeit über relevante Berichterstattung, auch mobil. So bleibt Kommunikation jederzeit handlungsfähig.
- Analyse und Auswertung
Tonalitätsanalysen, Reichweitenindikatoren und Auswertungen stehen auf Knopfdruck zur Verfügung. Manuelle Auswertungen oder externe Analysen werden weitgehend ersetzt.
Der Mehrwert
Durch den Einsatz von Meltwater hat die Kulmbacher Gruppe ihre PR- und Medienarbeit nachhaltig verändert. Prozesse sind strukturierter, transparenter und deutlich effizienter. Der Pressespiegel und die Medienarbeit erreichen ein wesentlich höheres Qualitätsniveau. Die Medienverteiler sind gepflegt und jederzeit einsatzbereit. Die Kommunikationsleistung ist messbar und vergleichbar.
Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, Medienresonanz systematisch auszuwerten und die gewonnenen Erkenntnisse gezielt in interne Abstimmungen und Entscheidungsprozesse einzubringen. PR wird damit stärker als beratende und strategische Funktion innerhalb des Unternehmens wahrgenommen.
Fazit
Mit Meltwater hat die Kulmbacher Brauerei AG ihre PR-Arbeit konsequent weiterentwickelt: hin zu mehr Professionalität, Transparenz und Zukunftsorientierung. Die Plattform unterstützt das Kommunikationsteam dabei, schneller, fundierter und kanalübergreifend zu agieren. So bleibt PR-Arbeit nah am Geschehen und leistet einen maßgeblichen Beitrag zur strategischen Unternehmenskommunikation.
Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr
Mit Meltwater nutzt die Kulmbacher Brauerei AG Echtzeitmonitoring und kanalübergreifende Medienbeobachtung, zentralisiert Versand und Journalistenkontakte und automatisiert Reports und Analysen, um die PR-Strategie zu stärken, die Medienpräsenz zu erhöhen und proaktive Krisenkommunikation zu ermöglichen. Was können wir für Sie tun?
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