Bevor Meltwater umfassend in die Strategie integriert wurde, war die Auswertung von Influencer- und Social Media Daten bei Canon oftmals fragmentiert und manuell geprägt. Die Identifikation von Creators, die Leistungsmessung und die Erstellung von Reports für die Geschäftsleitung erfolgten zum großen Teil über Agenturen – teils langwierig und mit hohen Kosten verbunden. Heute ist Meltwater für das Social Media Team von Canon ein zentraler Teil der Strategie: Sie können die öffentliche Diskussion rund um die Marke beobachten, passende Influencer für ihre zahlreichen Kampagnen effizient finden, Kampagnenergebnisse schnell im Report zusammenstellen und diese souverän gegenüber der Führungsebene präsentieren.

„Wir nutzen Meltwater, um mehr Übersicht zu schaffen, gerade weil viele Kampagnen – vor allem mit reichweitenstarken Creators – aus einzelnen Veröffentlichungen bestehen“, erklärt Crew. „Ohne solche Tools könnten wir die Leistung nicht nachvollziehen.“

Meltwater Social Listening & Analytics und Influencer Marketing

Das Social Media Team von Canon setzt heute auf die Lösungen für Social Listening und Influencer Marketing von Meltwater, um gezielt relevante Partner zu finden, fundierte Insights zu erhalten und die Performance zu verbessern – sowie diese Ergebnisse transparent in der Führungsebene darzustellen.

Mit der Influencer Marketing Lösung Klear von Meltwater kann Canon Creators nach Zielgruppen-Merkmalen, Content-Qualität, früheren Markenkooperationen und genereller Markenaffinität identifizieren und bewerten. Der integrierte Klear Score zeigt, wie relevant ein Creator auf Basis definierter Kriterien ist, und unterstützt Crew und sein Team bei der Auswahl optimal passender Markenbotschafter für Canon.

Eine konstante Herausforderung für Crew: Social Media Performance in klare, direkt umsetzbare Insights zu übersetzen, die von der Führungsspitze rasch erfasst werden. „Wir nutzen Meltwater, um die Gespräche mit unserer Geschäftsleitung zu verändern“, sagt Crew. „Wir können Impressions, Reichweite, View-Through-Rates und die tatsächliche Zielgruppe zeigen – alles auf einen Blick.“ Mit Zugang zu aktuellen Daten kann das Social Media Team von Canon Reports zu Kampagnenleistung, Zielgruppendemografie und dem Einfluss einzelner Influencer erstellen und so die Geschäftsleitung unkompliziert und datenbasiert informieren, wie erfolgreiche Arbeit aussieht.

Auch bei einem weiteren wichtigen Thema hilft das Social Listening von Meltwater: die Filterung von Marken-Erwähnungen in einer sehr lauten digitalen Umgebung, in der „canon“ als Begriff häufig – zum Beispiel in Bezug auf Marvel oder Star Trek – diskutiert wird. „Der Begriff ‚canon‘ ist allgegenwärtig im Netz“, erläutert Crew. „Diese Gespräche sind oft schwierig einzuordnen, deshalb braucht man ein intelligentes Tool, das gezielt herausfiltert und ein genaues Bild der Markenwahrnehmung liefert.“

Meltwater basiert auf AWS Compute Architektur, sodass die Lösungen schnell auf wachsende Analysebedarfe reagieren können – ohne Ausfallzeiten. Die hohe Performance und niedrige Latenz sorgen für ein optimales Nutzererlebnis, während fortschrittliche Sicherheitsfeatures von AWS Daten und Anwendungen zuverlässig schützen. Darüber hinaus bieten AWS Storage Lösungen eine stabile Grundlage für die Datensicherheit und Verfügbarkeit bei Meltwater.