Mit Meltwater erhalten Sie sofort Zugriff auf 15 Monate historische Social Media-Daten aus zahlreichen Quellen, darunter Reddit, Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, Twitch, Snapchat, Foren, das Deep Web, Message Boards, Kommentare, Bewertungsplattformen und Blogs. Beim Erstellen einer Suche können Sie jeden beliebigen Zeitraum innerhalb dieses 15-Monats-Fensters auswählen und frühere Konversationen analysieren. So erkennen Sie Trends, verstehen die Entwicklung von Themen und erhalten wertvollen Kontext auch für Zeiträume, bevor Sie mit dem Social Media Monitoring begonnen haben.