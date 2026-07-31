Das sagen unsere Kunden
Daten zu haben, ist das eine; sie sinnvoll zu nutzen, das andere. Mit Meltwater erhalten wir ein klares Bild davon, wie sich unsere Zielgruppe über verschiedene Kanäle hinweg verhält und mit unseren Inhalten interagiert. Diese Erkenntnisse helfen uns dabei, bessere Strategien und neue Ideen zu entwickeln.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Meltwater überzeugt mit einer hohen Datenqualität, umfassendem Datenzugang und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Kein anderes Tool bietet aus meiner Sicht die Flexibilität, die Meltwater bietet.
Danny Gartner
Social Intelligence Lead
Unser Ziel ist es, Social Media-Daten und Consumer Insights in jede Geschäftsentscheidung einfließen zu lassen. Meltwater war einer der entscheidenden Faktoren auf unserem Weg zu einer kundenorientierten Organisation.
Florence Rainsard
Global Consumer Insights Director
Daten zu haben, ist das eine; sie sinnvoll zu nutzen, das andere. Mit Meltwater erhalten wir ein klares Bild davon, wie sich unsere Zielgruppe über verschiedene Kanäle hinweg verhält und mit unseren Inhalten interagiert. Diese Erkenntnisse helfen uns dabei, bessere Strategien und neue Ideen zu entwickeln.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Meltwater überzeugt mit einer hohen Datenqualität, umfassendem Datenzugang und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Kein anderes Tool bietet aus meiner Sicht die Flexibilität, die Meltwater bietet.
Danny Gartner
Social Intelligence Lead
Unser Ziel ist es, Social Media-Daten und Consumer Insights in jede Geschäftsentscheidung einfließen zu lassen. Meltwater war einer der entscheidenden Faktoren auf unserem Weg zu einer kundenorientierten Organisation.
Florence Rainsard
Global Consumer Insights Director
Daten zu haben, ist das eine; sie sinnvoll zu nutzen, das andere. Mit Meltwater erhalten wir ein klares Bild davon, wie sich unsere Zielgruppe über verschiedene Kanäle hinweg verhält und mit unseren Inhalten interagiert. Diese Erkenntnisse helfen uns dabei, bessere Strategien und neue Ideen zu entwickeln.
Davitha Tiller
Executive Vice President, Social and Integration
Treffen Sie strategische Entscheidungen auf Basis von Daten.
Stellen Sie Ihre Meltwater Plattform zusammen und erhalten Sie die Erkenntnisse, die Sie benötigen.
Häufige Fragen zu Social Listening
Mit Meltwater erhalten Sie sofort Zugriff auf 15 Monate historische Social Media-Daten aus zahlreichen Quellen, darunter Reddit, Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, Twitch, Snapchat, Foren, das Deep Web, Message Boards, Kommentare, Bewertungsplattformen und Blogs. Beim Erstellen einer Suche können Sie jeden beliebigen Zeitraum innerhalb dieses 15-Monats-Fensters auswählen und frühere Konversationen analysieren. So erkennen Sie Trends, verstehen die Entwicklung von Themen und erhalten wertvollen Kontext auch für Zeiträume, bevor Sie mit dem Social Media Monitoring begonnen haben.
Nein. Der KI-Suchassistent erstellt Suchanfragen automatisch mithilfe natürlicher Sprache und intelligenter Vorlagen. Beschreiben Sie einfach, welche Marken, Themen oder Wettbewerber Sie beobachten möchten, und die KI erstellt eine optimierte Suchanfrage. Alternativ können Sie auf vorkonfigurierte Vorlagen zurückgreifen. Wenn Sie lieber mit Booleschen Suchanfragen arbeiten, können Sie diese weiterhin nutzen und jederzeit anpassen. Der KI-Suchassistent erleichtert jedoch den Einstieg und liefert auch ohne technische Vorkenntnisse präzise Ergebnisse.
Die KI analysiert Ihre Social Media-Erwähnungen automatisch und erkennt wichtige Themen, Trends und Narrative ganz ohne manuelle Auswertung. Anstatt Tausende Beiträge einzeln zu lesen, erhalten Sie übersichtliche Zusammenfassungen der wichtigsten Diskussionen und Entwicklungen. So erkennen Sie schneller, welche Themen Ihre Zielgruppe bewegen, welche Trends entstehen und wo sich Chancen oder potenzielle Risiken frühzeitig abzeichnen.