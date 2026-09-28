Meltwaterの信頼できるデータを、普段使うAIへ
Meltwater MCP
Meltwater MCPは、Meltwaterが保有するメディアインテリジェンスを、MCP対応のAIアシスタントやカスタムエージェント、AIワークフローへ直接接続するソリューションです。自然言語で質問し、出典付きの回答や要約・分析を取得。信頼できるデータをもとに、情報収集から次の業務までつなげられます。
あらゆるAIワークフローを支えるインテリジェンス基盤
AIの回答を、Meltwaterの信頼できるインテリジェンスに基づかせる
ニュースモニタリング
ソーシャルリスニング
インフルエンサー分析
ジャーナリスト・メディア情報
GenAI Lens
ブランドモニタリング
競合分析
保存済み検索
日常のAIワークフローに、確かな根拠と信頼性を。
生成AIは実験段階を終え、日常業務のツールとして急速に定着しました。しかし、多くのAIアシスタントは今もなお、過去の学習データや公開Webの収集情報、手動入力されたデータのみに頼って回答を出力しています。
高い信頼性が求められるブランド・メディア・市場の分析において、それだけでは不十分です。
Meltwater MCPは、普段お使いのAIツールへMeltwaterのメディア・市場インテリジェンスを直接接続し、このギャップを埋めます。要約やブリーフィング、ドラフト作成といった「形式」はAIアシスタントが担い、Meltwaterはその根拠となる「最新かつガバナンスの効いたライセンス済みデータ」を供給します。
MeltwaterのデータをAIでそのまま分析
自然言語で質問するだけで、Meltwaterデータに基づく経営層向けブリーフ、競合サマリー、論調分析などの初稿をAIアシスタントで作成できます。主要なAIアシスタント、カスタムエージェント、AIワークフローで、普段の会話からそのまま業務に必要なアウトプットへつなげられます。
会話形式でMeltwaterへ質問:
- 「自社ブランドについて、今週はどんな話題が出ている？」
- 「このトピックでは、どんな論調が広がっている？」
- 「過去24時間の競合の動きを、5つの箇条書きで経営層向けにまとめて」
こうした質問に対し、Meltwater MCPは組織が利用しているMeltwaterインテリジェンスをもとに、文脈と出典を伴う回答を返します。
ご契約中のMeltwaterのすべてが、AIから利用可能に
Meltwater MCPは独立した別製品ではなく、すでにご利用中のMeltwaterを拡張する機能です。ご契約内容に応じてアクセス可能なデータを、部門で日常的に使っているAIツールへ直接つなげます。
メディアインテリジェンスをご契約のお客様は、MCP上でもメディアインテリジェンスをご利用いただけます。
インフルエンサーマーケティングをご契約のお客様は、インフルエンサーデータにアクセスできます。
GenAI Lensをご契約のお客様は、AI上の可視性を分析できます。
検証済みの情報源
自信を持って業務に活かせる、明確な出典付きの回答を
AI回答を業務で使うには、内容だけでなく「何を根拠にしているか」を確認できることが重要です。Meltwater MCPなら、汎用的な学習データやオープンWebの要約だけに頼らず、Meltwaterのインテリジェンスを根拠とした出典付きの回答を取得できます。
Meltwater MCPの機能一覧
AIワークフローで使えるMeltwater MCPの主な機能
自然言語で質問
普段の言葉で質問するだけで、Meltwaterインテリジェンスに基づく回答を得られます。
出典付き回答
回答の根拠となる情報源を確認してから、社内やクライアントへ共有できます。
ブランド・トピックモニタリング
ブランド、キャンペーン、製品、特定トピックについて、ニュースや市場で何が起きているかを把握できます。
ユーザー権限に基づくアクセス制御
各ユーザーがAIから利用できるのは、Meltwater上ですでにアクセス権を持つデータに限られます。
契約範囲に応じたデータアクセス
AIの回答には、契約プランに含まれるMeltwater製品・データだけが反映されます。
普段使うAI環境と連携
Meltwaterを、主要なAIアシスタント、カスタムエージェント、AIワークフローへ接続できます。
センチメント・論調分析
新しく浮上するテーマ、センチメントの変化、ブランドのレピュテーションに関わる兆候を把握・分析できます。
経営層向けブリーフ作成
最新のメディア露出や市場シグナルから、経営層向けサマリーやブリーフの初稿を生成できます。
文脈を引き継いで、そのまま深掘り
質問一度サマリーを出して終わるのではなく、「どの媒体が論調を主導している？」「センチメントは変化している？」「先週と比べてどう？」「どの競合への注目が増えている？」と続けて質問できます。
回答はMeltwaterインテリジェンスと出典に基づくため、会話を深掘りしながら元の報道・データへ戻って確認できます。汎用AIへのコピー＆ペーストでは再現しにくい、対話の速さとデータの信頼性・ガバナンスを両立します。
Meltwater MCPが選ばれる理由
汎用AIは市場について答えられても、自社のMeltwater契約、保存済み検索、アクセス権限までは理解していません。Meltwater MCPはこれらを引き継ぎ、AI回答を組織が実際に利用しているMeltwaterインテリジェンスに基づかせます。もっともらしいだけの回答ではなく、出典と根拠を確認しながら社内で説明できる回答につなげます。
汎用AIツールだけでは、最新性・根拠が不足
汎用AIは手軽な一方、自社のMeltwaterデータを参照しているわけではありません。最新の報道を見落としたり、文脈を誤って捉えたり、回答の根拠を確認しづらい場合があります。
手動エクスポートでは、準備・転記に時間がかかる
手動で行う場合は、Meltwaterで検索し、データを整え、AIツールへ移し、回答が正しい文脈を反映しているか再確認する必要があります。
個別連携では、保守・ガバナンス負荷が増える
独自コネクターやカスタム連携でもシステムをつなげられますが、データソースやAIツールが増えるたびに開発・保守・権限管理の負担が増えやすくなります。
一度整えた検索・データ資産を、組織全体で活用
Meltwater上で専門担当者が整えた保存済み検索やプロジェクト、権限管理されたデータを、組織内のAIアシスタントからそのまま利用できます。AIツールごとに検索条件を作り直したり、新しいツールへ同じ文脈を教え直したりする必要を減らせます。
従来のワークフロー vs. Meltwater MCP
手作業でAIへデータを渡す場合
Meltwater MCPを使う場合
信頼できるMeltwaterインテリジェンスを、あらゆるAIワークフローへ
専門担当者だけでなく、組織のより多くのメンバーが、今起きていることをすばやく把握できる環境をつくります。
Meltwater MCPに関するよくある質問
Meltwater MCPは、Meltwaterのメディア・SNS・市場インテリジェンスを、普段使うAIツールへ接続する機能です。MCPはModel Context Protocol（モデル・コンテキスト・プロトコル）の略で、AIツールと外部データ・システムを安全につなぐためのオープン標準です。自然言語で質問すると、Meltwaterデータに基づく出典付きのAI回答を取得できます。
AIアシスタントをMeltwater MCPへ接続し、Meltwaterアカウントでサインインしたうえで自然言語で質問します。AIはMeltwaterを情報源として呼び出し、契約内容とユーザー権限の範囲内のデータをもとに回答します。利用可能な場合は出典も表示されます。
汎用AIだけでは不足しやすい情報の鮮度・根拠・組織固有の文脈を、Meltwaterのデータで補います。また、検索結果のエクスポートやAIへのコピー＆ペーストを減らし、より多くのメンバーが自然言語で必要なインサイトを取得できるようにします。
用途や接続先システムに応じて使い分けが可能です。両者は相互に補完し合う関係にあり、併用して運用することもできます。
・Meltwater MCP： AIアシスタントやカスタムエージェント上で、自然言語による対話・分析・要約を取得するAIワークフロー向け
・Meltwater API： BIツールやダッシュボード、独自アプリ等へ、構造化データや大量のローデータをプログラム連携するデータ基盤向け
有効なMeltwater契約、Meltwater MCPアドオン、対応するAIアシスタントへのアクセス、組織内で必要な権限が必要です。既存のMeltwaterアクセス権限やSSO設定が適用されるため、ユーザーは許可されたデータだけをAIから利用できます。保存済み検索は結果を絞り込む際に活用できますが、利用開始の必須条件ではありません。
Meltwater MCPは、主要なAIアシスタント、カスタムAIエージェント、AIワークフローに対応しています。また、組織のAI環境がMCP接続に対応していれば、その他のMCP対応AIアシスタントやカスタムAIワークフローとも連携できます。