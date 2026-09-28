Meltwater MCP

手作業でAIへデータを渡す場合

情報の準備・共有を一部の専門担当者に依存しやすい

人によってエクスポート・コピーする情報が異なり、回答の一貫性を保ちにくい

手動で選んだデータだけが分析対象になる

情報源の確認や回答の検証を毎回手作業で行う必要がある

質問ごとに競合分析用の検索・レポートを作り直す

分析前にMeltwaterとAIツールを行き来する必要がある

ブリーフやサマリーなどの成果物を最後に手作業でまとめる