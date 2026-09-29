ジャンル、オーディエンス、エンゲージメントで絞り込む

大規模なデータベースを、本当に使える検索ツールに変えるのが高度な絞り込み機能です。 Meltwaterのインフルエンサー検索ツールでは、キーワード、ハッシュタグ、自然言語による検索を使って、関連性の高いクリエイターをすばやく発掘できます。 さらに、年齢、性別、地域などのオーディエンス属性を重ね合わせることで、ターゲット層との適合性を確認できます。エンゲージメント率、フォロワー数、過去のブランドとのコラボレーション実績などから、ブランドとの相性やパフォーマンスも評価できます。 投稿コンテンツやポートフォリオを確認してブランドの世界観との親和性を判断できるほか、AIを活用したブランド適合度のスコアリングによって、自社ブランドとの相性が高いクリエイターを特定できます。 よりスマートかつスピーディーに、成果につながるインフルエンサーを見つけられます。