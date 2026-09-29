インフルエンサー検索ツール
最適なクリエイターを、わずか数分で発掘
自社ブランドに合ったインフルエンサーを見つけるために、何時間もSNSをスクロールしたり、勘に頼ったり、膨大なスプレッドシートを管理したりする必要はありません。 Meltwaterのインフルエンサー検索ツールは、AIを活用して、自社のブランド、オーディエンス、目的に合った信頼できるクリエイターをスピーディーに発掘します。 グローバルなデータベースから、マイクロ・ナノインフルエンサーを含む幅広いクリエイターを検索。表面的な指標ではなく、実際のオーディエンスデータをもとに絞り込めます。 初めてのキャンペーンからグローバル規模の施策まで、アイデアの段階から候補者リストの作成までを、数日ではなく数分で進められます。
まだInstagramやTikTokで、インフルエンサーを手作業で探していませんか？
現在のインフルエンサー選定で、こんな課題を感じていませんか？
- InstagramとTikTokを行き来しながら、関連するクリエイターを探すのに何時間もかかっている
- 手作業での選定のため、プロフィールの比較や確認済みの候補者管理が難しい
- 偽フォロワーや、実態を伴わないエンゲージメントが気になる
- 自社のターゲットに本当に合うニッチなインフルエンサーを見つけにくい
- 結局すべてをスプレッドシートで管理することになり、施策の拡大が難しい
Meltwaterのインフルエンサー検索ツールなら、こうした分断された作業を一つのプラットフォームに集約。データに基づいて検索・選定できるため、時間や予算の無駄を減らし、より確信を持って意思決定できます。
インフルエンサー検索ツールとは？
インフルエンサー検索ツールとは、ジャンル、オーディエンス属性、地域、信頼性に関する指標などをもとに、ブランドに適したクリエイターを一元的に検索・発掘できるツールです。
手作業でクリエイターを探す方法とは異なり、インフルエンサーに関するデータ、検索・絞り込み機能、パフォーマンスに関するインサイトを一つのプラットフォームに集約。よりスピーディーかつ確信を持って、最適なクリエイターを選定できます。
本当にリーチできる、信頼性の高いフォロワーを見極める
マイクロ・ナノインフルエンサーを大規模に発掘
影響力のあるクリエイターが、必ずしもフォロワー数の多い人とは限りません。マイクロ・ナノインフルエンサーは、より高いエンゲージメントや信頼性、オーディエンスとの強いつながりを生み出すことがあります。 Meltwaterなら、こうしたクリエイターを効率的に発掘できます。フォロワー数500人程度のインフルエンサーまで検索対象を広げ、特定のジャンルで影響力を持つニッチなクリエイターや、世界各地の主要都市以外で活躍する人材も見つけられます。 幅広い条件で探すだけでなく、自社が狙う市場とオーディエンスが合致するクリエイターをピンポイントで特定できます。特定の地域コミュニティから、グローバルなニッチ市場まで、より精度の高いインフルエンサー選定が可能です。
ジャンル、オーディエンス、エンゲージメントで絞り込む
大規模なデータベースを、本当に使える検索ツールに変えるのが高度な絞り込み機能です。 Meltwaterのインフルエンサー検索ツールでは、キーワード、ハッシュタグ、自然言語による検索を使って、関連性の高いクリエイターをすばやく発掘できます。 さらに、年齢、性別、地域などのオーディエンス属性を重ね合わせることで、ターゲット層との適合性を確認できます。エンゲージメント率、フォロワー数、過去のブランドとのコラボレーション実績などから、ブランドとの相性やパフォーマンスも評価できます。 投稿コンテンツやポートフォリオを確認してブランドの世界観との親和性を判断できるほか、AIを活用したブランド適合度のスコアリングによって、自社ブランドとの相性が高いクリエイターを特定できます。 よりスマートかつスピーディーに、成果につながるインフルエンサーを見つけられます。
信頼できるクリエイターを、何時間もかけずわずか数分で発掘
候補探しにかかる時間を大幅に短縮し、アイデアから厳選された候補リストまでスピーディーに。Meltwaterならクリエイター発掘を効率化し、検索作業ではなく戦略に時間を使えます。
チームを増やさず、5人から100人以上のクリエイターへ拡大
インフルエンサーマーケティングを拡大するために、チームまで大きくする必要はありません。
Meltwaterのインフルエンサー検索プラットフォームなら、一元化されたデータベース上でクリエイターリストの保存・整理・管理が可能です。クリエイターへのタグ付けやキャンペーンごとのグループ化もでき、スプレッドシートに頼ることなく、パイプライン全体をわかりやすく把握できます。
プログラムの成長に合わせて、新しい地域への展開やクリエイターネットワークの拡大も可能。選定したリストをエクスポートして施策に活用でき、運用負荷を増やすことなく規模を拡大できます。小規模なテストからグローバルキャンペーンまで、成長に合わせて柔軟にスケールできるプラットフォームです。
成果につながるクリエイターを発掘
すべてのインフルエンサーが成果につながるわけではありません。Meltwaterのインフルエンサー検索ツールなら、単にコンテンツを発信するだけでなく、実際の成果につながる可能性の高いクリエイターを見つけられます。
- AIを活用した検索で、3,000万人以上のクリエイターからインフルエンサーを発掘
- スキル、キーワード、ブランドへの言及、画像解析をもとに候補を抽出
- 既存のブランド支持者コミュニティから、新たなパートナー候補を発見
- 成果を上げているクリエイターに類似する候補を見つけ、施策効果を最大化
インフルエンサー検索の主な機能
Meltwaterのインフルエンサー検索ツールは、クリエイターの発掘・分析からワークフロー管理までを1つのプラットフォームに集約します。主な機能は以下のとおりです。
グローバルデータベースを活用したAIによるインフルエンサー発掘
ニッチ領域、オーディエンス属性、エンゲージメントによる高度な絞り込み
オーディエンスの信頼性スコアリングと偽フォロワーの検出
True Reachとエンゲージメント品質の分析
マイクロ／ナノインフルエンサーを大規模に発掘
自然言語およびキーワードによる検索
クリエイターの比較・ポートフォリオ確認
インフルエンサーリストの保存・整理・エクスポート
CRMのようにインフルエンサーとの関係性を一元管理
パフォーマンス予測とブランドとの親和性分析
最適なクリエイターを、より速く、より的確に。
インフルエンサーマーケティングで成果を上げるには、意思決定を支える確かなデータが欠かせません。Meltwaterなら、信頼できるクリエイターの発掘から施策の拡大までをデータに基づいて進め、自信を持って投資判断ができます。 勘や推測に頼るのではなく、ブランドの成長に本当に貢献するクリエイターを見つけましょう。
インフルエンサー検索についてよくある質問
Meltwaterのインフルエンサー検索ツールでは、主要なソーシャルメディアを網羅した、世界数百万人規模のインフルエンサーデータベースを利用できます。幅広い業界、ニッチ領域、地域のクリエイターを検索できるため、特定の地域を対象とした施策からグローバルキャンペーンまで、目的に合ったクリエイターを発掘できます。
Meltwaterのインフルエンサー検索プラットフォームでは、AIを活用してオーディエンスの行動、エンゲージメントの傾向、フォロワー数の推移などを分析します。不自然なフォロワー数の急増、ボットとみられる反応、質の低いエンゲージメントなどを検出し、オーディエンスの信頼性をスコア化します。
はい。地域、ジャンル、キーワード、オーディエンス属性などを指定してインフルエンサーを絞り込めます。特定の都市を対象とした施策から、グローバルなオーディエンスセグメントを対象としたキャンペーンまで、ターゲット市場に合ったクリエイターを効率的に見つけられます。
はい。エンゲージメント率をはじめとするパフォーマンス指標をもとに、インフルエンサーを絞り込めます。オーディエンスから継続的に質の高い反応を得ているクリエイターを優先して選定できます。
はい。Meltwaterでは、規模は小さくてもエンゲージメントの高いマイクロインフルエンサーやナノインフルエンサーを簡単に発掘できます。フォロワー数で検索・絞り込みを行い、自社ブランドとの親和性が高いニッチなクリエイターを見つけることができます。
データベースは継続的に更新され、オーディエンスに関するインサイトやエンゲージメント指標など、最新のインフルエンサーデータが反映されます。これにより、常に最新かつ信頼性の高い情報をもとにクリエイターを選定できます。
はい。プラットフォーム上でインフルエンサーリストを保存・整理し、直接エクスポートできます。候補リストをチーム内で共有したり、そのままキャンペーン実施へ移行したりすることができます。
はい。Meltwaterのインフルエンサー検索ツールでは、過去のパフォーマンスデータも確認できます。一定期間の推移や傾向を分析することで、インフルエンサー選定時に、よりデータに基づいた判断が可能になります。
Instagram、TikTok、YouTubeをはじめとする主要なソーシャルメディアに対応しています。複数のチャネルにおけるインフルエンサーの活動を包括的に把握できます。
Meltwaterでは、高度な分析技術とAIモデルを活用してオーディエンスデータを分析しています。複数のデータポイントと検証手法を組み合わせることで、インフルエンサーの選定や施策の意思決定に活用できる、信頼性の高いインサイトを提供します。