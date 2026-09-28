ソーシャルリスニング プロダクトツアー
会話のモニタリングやトレンド分析、得られたインサイトをアクションにつなげる方法を、Meltwaterのソーシャルリスニング＆分析の製品ツアーでご案内します。営業担当に相談する
消費者インテリジェンス＆トレンド検知
検索条件の設定から、消費者の興味・関心や行動の把握、競合比較まで、活用方法をご紹介します。
新たな兆しを捉え、マーケティング施策につなげる方法
重要なトレンドやパターンを発見する方法
競合ベンチマーキングを行う方法
ソーシャル分析＆レポーティング
複数のツールを使い分けることなく、経営層への共有にも適したレポートを作成・共有できます。
プレゼンテーションに適した共有可能なレポートを作成する方法
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ソーシャルリスニングに関するよくある質問
Reddit、Facebook、Instagram、X（旧Twitter）、YouTube、Twitch、Snapchat、フォーラム、ディープウェブ、掲示板、コメント、レビューサイト、ブログなどを対象に、過去15か月分のSNSデータへすぐにアクセスできます。検索時には15か月の範囲内で任意の期間を指定でき、モニタリング開始前からの会話の推移やトレンドも分析できます。
AI検索アシスタントが自然言語とテンプレートから検索条件を作成するため、ブーリアン検索の専門知識がなくても利用できます。追跡したい内容を文章で説明するか、用意されたテンプレートを選ぶだけで、最適化された検索条件が生成されます。必要に応じてブール式も使えるため、操作方法を選びながら分析精度を高められます。
AIがSNS上の言及を自動で分析し、主要なテーマ、トピック、ナラティブを抽出します。何千件もの投稿を一つずつ読まなくても、何が多く語られているかを短時間で把握できます。会話を生み出している主な要因をすばやく理解し、さらに詳しく分析すべき新たなトピックを特定するのに役立ちます。
各SNS言及について投稿内容を確認でき、リーチ、いいね、シェア、コメントなどのエンゲージメント指標も表示されます。リーチ、エンゲージメント、投稿日時で並べ替えられるため、全体傾向を把握しながら、ブランドに関する話題を強力に牽引している影響度の高い投稿まで掘り下げられます。
はい。情報源、言語、対象地域、投稿者などで絞り込んだ検索条件を「フィルターセット」として保存し、新たなアドホック（単発・臨時）検索へ即座に適用できます。複数のクライアントを管理する代理店や、複数のテーマで一貫した基準の分析を行いたいブランド企業において、分析作業の幅広な効率化と標準化を実現します。
特定のSNSソース、または複数ソース全体で言及数やエンゲージメントが大きく増えると、プラットフォームがスパイクとして自動検知します。タイムライン上にスパイクの発生時点が表示されるため、急上昇しているトレンド、バイラルな話題、潜在的な問題をリアルタイムで把握できます。
プラットフォームが言及数やエンゲージメントの急増を検知すると、「AIスパイクサマリー」が増加要因を自動解析します。スパイクの発生原因、主要な関連テーマ、影響度の高いコンテンツをAIが即座に要約。データアナリストの知識に頼ることなくチーム全員が変化の背景を正確に把握でき、急速に広がるトレンドに対して迅速かつ的確に対応できます。
プラットフォームアシスタントは、プラットフォームに関する質問への回答に加え、アラート設定や検索作成などの日常的な作業を案内・実行します。設定方法や操作手順の確認にかかる時間を減らし、プラットフォームの操作ではなく分析とインサイト活用に集中できます。
AIがSNSデータを分析し、オーディエンスの反応や会話を生み出している主要なナラティブとエンゲージメント要因を特定します。どのコンテンツが特に反響を得ているかを把握できるため、個々の投稿を長時間分析せずに、メッセージングやコンテンツ戦略をデータに基づいて判断できます。
Analyzeには、ブランドモニタリング、競合分析、SNSキャンペーンレポート向けのテンプレートが用意されています。自社ブランドに合わせてカスタマイズし、PDF、PowerPoint、Google Slidesで共有できます。一度作成した形式は再利用できるため、月次レポートなども同じ構成で最新データへ更新できます。