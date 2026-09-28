Miraの分析結果はPDF形式でエクスポートでき、チームやステークホルダーへスムーズに共有可能です。部署横断での情報共有、プレゼン資料への掲載、経営層向けの報告レポート作成まで幅広く活用できます。分析結果の全体像を正確に保持したまま出力されるため、重要なデータや文脈が損なわれる心配もありません。AIが生成したインサイトを、誰にでも分かりやすく、すぐに実務へ活かせるインテリジェンスへと迅速に変換できます。