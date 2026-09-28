Mira Studio プロダクトツアー
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Mira Studioに関するよくある質問
Miraで実行した検索は、すべて履歴タブに自動保存されます。過去の検索条件をワンクリックするだけで分析結果やインサイトを即座に再現できるため、分析の振り返り、トピックの経時変化の追跡、チーム内でのスムーズな情報共有が可能です。検索を一からやり直す手間やデータ紛失の心配がなく、過去の調査成果をいつでも業務に活用できます。
どちらの使い方も可能です。プロンプトライブラリには実証済みのテンプレートがユースケース別に用意されており、すぐに分析を始められます。また、特定の調査目的に合わせてMiraへ直接カスタムプロンプトを入力することや、既存のプロンプトを編集して自社ブランドやテーマに最適化することもできます。
Miraの分析結果はPDF形式でエクスポートでき、チームやステークホルダーへスムーズに共有可能です。部署横断での情報共有、プレゼン資料への掲載、経営層向けの報告レポート作成まで幅広く活用できます。分析結果の全体像を正確に保持したまま出力されるため、重要なデータや文脈が損なわれる心配もありません。AIが生成したインサイトを、誰にでも分かりやすく、すぐに実務へ活かせるインテリジェンスへと迅速に変換できます。
Miraは、メディア露出、SNS上の会話、自社ブランドのコンテキストを含むMeltwaterのリアルタイムデータを基盤にしています。古い学習データや公開Webだけに依存せず、Meltwaterのデータベースにある最新かつ検証された情報源を分析します。データは継続的に更新されるため、業界で起きている最新のトレンドや会話を反映した分析が可能です。
Miraは、Meltwaterのリアルタイムデータと自社ブランドのコンテキストを基盤にした、PR・広報・マーケティング業務のためのAIアシスタントです。汎用AIが幅広い情報を扱うのに対し、Miraは実際のメディア露出、SNS上の会話、検証された情報源を分析するため、現在の状況に即したインサイトを元データまでたどりながら確認できます。
引用は、各インサイトの根拠となった元データを確認するためのリンクです。Miraの分析や提案から引用をクリックすると、ニュース記事、SNS投稿などの元情報を確認できます。内容の正確性を検証したり、特定の言及をさらに掘り下げたりできるため、出典を示しながらインサイトを共有できます。
はい。追加のプロンプトで会話を続けながら、分析をさらに掘り下げられます。Miraは最初の質問と追加質問の両方を踏まえて関連するインサイトを探すため、毎回最初から検索し直す必要はありません。会話の文脈を保ったまま、段階的に詳しい分析へ進めます。
Mira Studioのプロンプトライブラリは、競合インテリジェンス、危機モニタリング、キャンペーン分析、経営層向けブリーフィングなどのユースケース別に整理されています。各カテゴリの例と説明を確認し、目的に近いプロンプトを選べます。すべてのプロンプトは特定の実務フローに合わせて設計されているため、複雑なクエリを一から作成せずに、業務に合う分析の出発点を見つけられます。
はい。Miraの検索を「プロジェクト」ごとに保存し、関連する分析をまとめて整理できます。キャンペーン追跡、競合モニタリング、四半期レポートなど継続的な取り組みごとに分けられるため、履歴全体から探し直さずに必要なワークストリームへ戻れます。自チームの業務フローや体制に合わせて分析資産を体系的に管理でき、作業効率を飛躍的に向上させます。
完全自動ではなく、必要なタイミングでプロンプトを実行する必要があります。ただし、Miraがデータ分析とサマリー生成を短時間で行うため、定期レポート作成の手作業を大幅に減らせます。保存済みプロンプトを再実行して最新データで分析し、結果をエクスポートすれば、定例レポートを効率よく更新・共有できます。