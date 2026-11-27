有効なMeltwater契約、Meltwater MCPアドオン、対応するAIアシスタントへのアクセス、組織内で必要な権限が必要です。既存のMeltwaterアクセス権限やSSO設定が適用されるため、ユーザーは許可されたデータだけをAIから利用できます。保存済み検索は結果を絞り込む際に活用できますが、利用開始の必須条件ではありません。