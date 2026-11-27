Meltwater MCP プロダクトツアー
Meltwater MCPにより、Meltwaterのデータやアセットを、組織が日常的に利用しているAIツールとどのように接続するのかをご紹介します。自然言語で質問し、会話形式でテーマを掘り下げ、Meltwaterのインテリジェンスに基づいた出典付きのインサイトを生成できます。営業担当に相談する
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Meltwater MCPに関するよくある質問
AIアシスタントをMeltwater MCPへ接続し、Meltwaterアカウントでサインインしたうえで自然言語で質問します。AIはMeltwaterを情報源として呼び出し、契約内容とユーザー権限の範囲内のデータをもとに回答します。利用可能な場合は出典も表示されます。
汎用AIだけでは不足しやすい情報の鮮度・根拠・組織固有の文脈を、Meltwaterのデータで補います。また、検索結果のエクスポートやAIへのコピー＆ペーストを減らし、より多くのメンバーが自然言語で必要なインサイトを取得できるようにします。
用途や接続先システムに応じて使い分けが可能です。両者は相互に補完し合う関係にあり、併用して運用することもできます。
・Meltwater MCP： AIアシスタントやカスタムエージェント上で、自然言語による対話・分析・要約を取得するAIワークフロー向け
・Meltwater API： BIツールやダッシュボード、独自アプリ等へ、構造化データや大量のローデータをプログラム連携するデータ基盤向け
有効なMeltwater契約、Meltwater MCPアドオン、対応するAIアシスタントへのアクセス、組織内で必要な権限が必要です。既存のMeltwaterアクセス権限やSSO設定が適用されるため、ユーザーは許可されたデータだけをAIから利用できます。保存済み検索は結果を絞り込む際に活用できますが、利用開始の必須条件ではありません。