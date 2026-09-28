AI上の可視性分析 プロダクトツアー
MeltwaterのAI上の可視性分析ツールを実際に確認しながら、AIの回答内で自社ブランドがどのように表示されているか、またその内容に影響を与えている情報源を把握できます。営業担当に相談する
AI上の可視性分析
LLM上で自社ブランドがどのように表示されているかを把握し、得られたインサイトを具体的な施策に活用する方法をご紹介します。
AI上の可視性分析から得たインサイトをもとにコンテンツを最適化する方法
ユーザーがLLMに何を質問しているかを把握する方法
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AI上の可視性分析に関するよくある質問
従来のメディアモニタリングでは、ジャーナリストの記事やSNS上の投稿を追跡できます。一方、ChatGPT、Gemini、PerplexityなどのAIは、別の形式・接点でブランド認識を形成しています。GenAI Lensでは、ユーザーの質問に対してLLMがブランドをどう説明しているかを専用画面で分析でき、従来メディアのモニタリングだけでは捉えにくいAI上の会話まで把握できます。
GenAI Lensは、メディアモニタリング、ソーシャルリスニング、消費者インテリジェンスと並んでMeltwaterプラットフォームに直接組み込まれています。従来メディア、SNS上の会話、AI回答を横断し、自社ブランドがどのように表現されているかを一つの環境で確認できます。
可視性スコアは、複数のLLMで競合と比較したときに、自社ブランドがAI回答へどの程度頻繁かつ目立つ形で登場しているかを示します。存在感が強いモデルと、相対的に露出が弱いモデルを把握できるため、改善の優先順位を判断する材料になります。
はい。ソースタブでは、自社ブランドに関するAI回答で頻繁に引用される媒体やコンテンツをランキングで確認できます。獲得メディアとAI上の可視性のつながりが見えるため、どの情報がAI回答の根拠として参照されているかを把握できます。
はい。ベンチマークタブでは、主要競合との可視性スコアをAIモデル横断で比較できます。たとえばGrokでは競合を上回っていてもClaudeでは下回っている、といった差を一画面で確認でき、モデルごとの競争優位やギャップを把握できます。
トピックフォルダーは、ブランド評判、製品ポジショニング、競合環境など、モニタリングしたいテーマ別にデータを整理するための機能です。
はい。トレンド、ベンチマーク、センチメントの各データポイントから、元になったLLMの回答まで掘り下げられます。各モデルが生成した文章、センチメント、主要フレーズ、言及されたブランド、引用元を一画面で確認できます。
AI上の可視性データをもとに、優先度付きのアクションプランを毎週自動生成します。課題を示すだけでなく、ブランドの表現や可視性を改善するために検討すべき次のアクションを具体化します。
はい。ソースタブでは、自社ブランドに関するAI回答で特に多く引用されているジャーナリストを確認できます。プロフィールから最近の記事、担当分野、連絡先を確認し、メディアリストへ追加したり、プラットフォームから直接メールを送ったりできます。
はい。トレンド、ベンチマーク、センチメントの各タブで、製品、経営層、地域、キーフレーズなどのエンティティカテゴリまで掘り下げられます。AIモデルごとに、個別の対象が競合と比べてどのように表現・評価されているかを細かく確認できます。
GenAI Lensは、既存のMeltwaterプラットフォームライセンスに追加して利用します。オンボーディングでは、ブランドに合ったトピックフォルダー、競合ベンチマーク、モニタリング方針の設定をMeltwaterチームがサポートし、実際の業務で活用できる状態を整えます。