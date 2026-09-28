従来のメディアモニタリングでは、ジャーナリストの記事やSNS上の投稿を追跡できます。一方、ChatGPT、Gemini、PerplexityなどのAIは、別の形式・接点でブランド認識を形成しています。GenAI Lensでは、ユーザーの質問に対してLLMがブランドをどう説明しているかを専用画面で分析でき、従来メディアのモニタリングだけでは捉えにくいAI上の会話まで把握できます。