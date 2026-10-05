Meltwater Japan株式会社は、株式会社日立ソリューションズ東日本（本社：宮城県仙台市、取締役社長：円井 高、以下「日立ソリューションズ東日本」）と連携し、Meltwaterのソーシャルリスニングプラットフォーム「Meltwater エクスプロア<Explore>」が、同社の新サービス「インシデント検知サービス powered by Meltwater」に採用されたことをお知らせします。本サービスは、2026年10月5日より日立ソリューションズ東日本から提供開始されます。

本サービスでは、ニュースサイトやSNSなどの公開情報を常時モニタリングし、企業活動に影響を及ぼす可能性のある事故・災害、品質問題、風評リスク、サプライチェーン上のリスクなどの兆候を検知し、迅速な状況把握と初動対応を支援します。

◼️背景と連携について

企業を取り巻くリスクは、事故や災害、品質問題、サプライチェーンの混乱、取引先に関する問題、SNSを起点とする風評リスクなど、多様化・複雑化しています。

一方、こうしたリスクの兆候となる情報は、ニュースメディアだけでなく、SNSやWebなどさまざまなチャネルで日々大量に発信されています。その中から自社に関連する情報を継続的に収集し、重要な兆候を早期に捉えることは、企業にとって大きな課題となっています。

Meltwaterは、世界中のニュースやSNSをはじめとする膨大な外部データを収集・分析し、企業が必要な情報をリアルタイムに把握するための基盤を提供しています。

今回の連携では、Meltwaterの情報収集・モニタリング基盤と、日立ソリューションズ東日本がSNSソーシャルリスニング事業で培ってきたノウハウを組み合わせることにより、企業ごとの事業やリスクに応じたモニタリング環境を構築し、事業リスクの早期把握を実現するとともに、その運用を継続的に支援します。





◼️「インシデント検知サービス powered by Meltwater」について

「インシデント検知サービス powered by Meltwater」は、「Meltwater エクスプロア<Explore>」を活用し、ニュースサイトやSNSなどの公開情報から、企業活動に影響を及ぼす可能性のある情報を収集・通知するサービスです。

企業名や商品名に加え、関連会社や取引先、地域名、事故・災害に関連するキーワードなど、各企業の業種や事業内容に応じて監視環境を構築し、必要な情報を迅速に把握できる環境を提供します。

本サービスの詳細については、株式会社日立ソリューションズ東日本のプレスリリースをご覧ください。

株式会社日立ソリューションズ東日本 プレスリリース：

https://www.hitachi-solutions-east.co.jp/newsrelease/2026/1005_incident_detection/index.html

◼️今後の展望

Meltwaterは、今回の日立ソリューションズ東日本との連携を通じて、ニュースやSNSをはじめとする外部データを、企業のリスク管理や迅速な意思決定に活用する取り組みを支援してまいります。

今後も、パートナー企業が持つ専門性や業務ノウハウと、Meltwaterの情報収集・分析基盤を組み合わせることで、マーケティングや広報にとどまらず、企業のさまざまな業務における外部データの活用を推進してまいります。