Créateurs sur Meltwater
Développez votre visibilité auprès des marques
Des milliers de marques et d’agences utilisent la solution de marketing d’influence de Meltwater pour trouver leur prochain partenaire créateur. Si vous êtes sur Meltwater, vous êtes là où les décideurs effectuent déjà leurs recherches. Rejoignez notre écosystème pour accroître votre visibilité, établir la confiance grâce aux données et décrocher votre prochaine collaboration rémunérée.
Développez durablement vos collaborations avec les marques
Les marques utilisent Meltwater pour gérer l’ensemble de leur workflow de collaboration avec les influenceurs, de la découverte au reporting des performances. Cela signifie que les créateurs présents sur Meltwater sont mieux placés pour être repérés, évalués et sollicités à nouveau de manière plus stratégique.
Tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre visibilité en contrats
Le marketing d’influence de Meltwater offre aux marques un outil IA personnalisé pour découvrir et évaluer les créateurs en fonction des données démographiques et des centres d’intérêt de leur audience, de la qualité vérifiée de l’engagement, des thèmes de contenu et de leur expertise dans un domaine spécifique, ainsi que de l’adéquation entre la marque et l’audience. Avec Meltwater, votre domaine de spécialité, la qualité de votre audience et votre authenticité deviennent vos atouts.
Le marketing d’influence de Meltwater aide les marques à suivre les performances de leurs campagnes et à mesurer leur impact, de l’engagement aux conversions. Il montre aux marques comment leur audience réagit, quels contenus suscitent l’action et comment leurs campagnes évoluent au fil du temps.
Les insights d’adéquation avec la marque de Meltwater aident les marques à évaluer la compatibilité avant de prendre contact. Cela signifie que les partenariats ne reposent pas uniquement sur des indicateurs de vanité. Le résultat ? Des campagnes qui semblent plus authentiques et qui obtiennent de meilleurs résultats, ce qui conduit à une collaboration créative plus solide et à des partenariats à plus long terme.
Les marques utilisent le marketing d’influence de Meltwater pour gérer leurs campagnes de A à Z, ce qui leur apporte plus de structure et réduit les frictions. Pour les créateurs, cela se traduit par des briefs plus clairs, des livrables bien définis, une communication organisée et des rapports de performance transparents. Moins de tableurs. Moins de confusion. Des partenariats plus professionnels.
Vérifiez votre profil. Démarquez-vous. Soyez choisi.
L'authentification de votre compte auprès de Meltwater est la clé pour instaurer immédiatement un climat de confiance et accéder à de réelles opportunités auprès de grandes marques. Voici comment procéder.
Le défi
La solution
Le défi
Racontez votre histoire dans son intégralité
La solution
Présentez des données démographiques, d'audience et de performance réelles.
Le défi
Obtenez une validation plus rapide
La solution
Les données vérifiées aident les marques à prendre des décisions plus rapidement lors du choix de leurs partenaires.
Le défi
Augmentez votre visibilité
La solution
Les créateurs authentifiés apparaissent dans les recherches à forte intention d’achat, là où les budgets des marques sont déjà alloués.
Rejoignez le Creator Culture Club
Le Creator Culture Club met en relation les créateurs et les marques au-delà du fil d’actualité. C’est là que l’influence numérique se transforme en opportunité concrète.
- Réseautage exclusif : participez à des événements en présentiel et digital dans des villes comme New York, Londres et Dubaï pour rencontrer des marques
- Des résultats concrets : nos événements ont directement débouché sur des partenariats avec des marques telles que Canon, Nars, Expedia et Lionsgate.
- Visibilité prioritaire : les membres du Creator Culture Club sont mis en avant auprès de nos marques clientes, ce qui vous confère un avantage concurrentiel en matière de visibilité.
Les plus grandes marques mondiales nous font confiance
Soyez visible auprès des marques qui investissent déjà dans des partenariats avec des créateurs.
Prêt à donner un nouvel élan à votre carrière de créateur ?
Visibilité. Crédibilité. De nouvelles opportunités. Tout commence en étant présent là où les marques recherchent leurs prochains créateurs.
FAQ des créateurs
Les marques utilisent les plateformes d'IA personnalisées de Meltwater pour découvrir des créateurs en fonction de leur niche, des données démographiques de leur audience et des indicateurs de performance. Si votre profil est actif et authentifié, vous apparaissez dans leurs résultats de recherche.
Oui. L’authentification via Meltwater est un moyen sécurisé de fournir aux marques les données vérifiées dont elles ont besoin (telles que les données démographiques de l’audience et le nombre de vues des story) pour s’engager en toute confiance dans un partenariat.
L’authentification offre un niveau de transparence et des preuves vérifiées qui renforcent la crédibilité au-delà des indicateurs standard de l’application. En validant les données d’audience et d’engagement via la plateforme, les créateurs peuvent présenter en toute confiance leur portée réelle et leur potentiel de conversion, éliminant ainsi toutes les hypothèses quant à leur proposition de valeur.
Le Creator Culture Club est une expérience internationale qui comble le fossé entre le contenu digital et les relations dans le monde réel en organisant des événements dans de grandes villes telles que New York, Londres et Dubaï. Ces événements sur invitation uniquement permettent aux créateurs d’interagir directement avec les décideurs de marques internationales, ce qui se traduit souvent par des propositions de partenariat immédiates et des relations professionnelles à long terme.
Oui. Meltwater propose un tableau de bord intuitif spécialement conçu pour la gestion des campagnes. Les créateurs peuvent utiliser cet espace de travail pour suivre leurs tâches, suivre les échéances et communiquer avec leurs partenaires de marque grâce à des outils de messagerie en temps réel et de révision de contenu.
Meltwater propose des ressources pédagogiques, notamment des insights sur les priorités des marques et la manière dont elles évaluent les partenariats, ainsi que des guides et des rapports conçus pour aider les créateurs à développer leur activité et à monétiser leur contenu de manière plus durable.
Les créateurs peuvent utiliser les insights de la plateforme Meltwater pour élaborer des dossiers de presse de haute qualité mettant en avant les données démographiques vérifiées de leur audience et leurs indicateurs de performance. Le partage de ces données authentifiées garantit aux marques une représentation précise de votre influence avant même qu’elles ne vous contactent en vue d’une collaboration.
Oui. Meltwater est conçu pour accompagner les créateurs, à chaque étape de leur carrière, qui cherchent à gagner en visibilité et à se développer. Il fournit des outils et des données qui aident les créateurs débutants à mettre en avant leur ROI potentiel et leur audience, ce qui leur permet de se positionner plus facilement pour conclure des partenariats avec des marques internationales bien établies.